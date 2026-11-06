Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport würdigt 70 Personen für ihr soziales Engagement. Minister Gordon Hoffmann betonte die Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Brandenburg am Freitag in Potsdam.

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg hat am Freitag insgesamt siebzig Personen für ihre herausragenden Leistungen im Ehrenamt ausgezeichnet. Der Ehrenamt sempfang fand im Potsdam er Haus des Sports statt, wo Minister Gordon Hoffmann die Geehrten persönlich würdigte. Die Anerkennung galt ihrem unermüdlichen Einsatz in den zentralen gesellschaftlichen Bereichen Bildung, Kinderbetreuung, Jugendarbeit und Sport im Land Brandenburg.

Über 800000 Menschen prägen die Gesellschaft

Minister Gordon Hoffmann hob hervor, dass ehrenamtliches Engagement ein fundamentaler Baustein für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Brandenburg darstellt. Er verwies darauf, dass mehr als 800.000 Menschen im Land mit ihrem persönlichen Einsatz aktiv zur Gesellschaft beitragen. Diese Engagierten übernehmen Verantwortung, stiften Gemeinschaft und eröffnen jungen Menschen dadurch neue Perspektiven und Chancen in ihrem Alltag.

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Die Geehrten begeistern Kinder und Jugendliche durch ihre Arbeit und vermitteln dabei essenzielle Werte wie Fairness, Toleranz und Zielstrebigkeit. Indem sie anderen ihre kostbare persönliche Zeit schenken, stehen sie stellvertretend für all diejenigen, die Brandenburg täglich durch Ideen und Einsatz stärker und besser machen. Der Minister dankte diesen Menschen ganz herzlich für ihre unverzichtbare Unterstützung.

Unterstützung in Schulen und Sportvereinen

In den Schulen unterstützen engagierte Personen Projekte, arbeiten in Fördervereinen mit und bieten umfassende Angebote zur Berufsorientierung an. Die Vorschläge für die Auszeichnungen stammen von Mitgliedsverbänden des Landesjugendrings, freien Trägern der Jugendhilfe, Mitgliedsverbänden des Landessportbundes sowie den staatlichen Schulämtern. Dadurch wird sichergestellt, dass das breite Spektrum des Engagements angemessen gewürdigt wird.

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In der Kinder- und Jugendarbeit schaffen die Ehrenamtlichen wertvolle Räume für Beteiligung, Begegnung und persönliche Entwicklung der Heranwachsenden. Auch die Sportvereine leben maßgeblich vom Einsatz ihrer Trainerinnen und Trainer, Übungsleitungen, Vorstandsmitglieder sowie weiterer helfender Hände. Diese Struktur ermöglicht es den Vereinen, ihre vielfältigen Angebote aufrechtzuerhalten und der Gemeinschaft zu dienen.

Potsdamer Preisträger vertreten diverse Bereiche

Aus allen Teilen Brandenburgs wurden engagierte Personen geehrt, wobei acht Potsdamer Bürgerinnen und Bürger in der Auswahl waren. Ron Bulgrin wurde als ehemaliges Vorstandsmitglied des Landesschülerrats ausgezeichnet. Nico Hartmann erhielt die Würdigung für sein herausragendes Engagement in der Jugendfeuerwehr und seinem Beitrag zur Sicherheit im Stadtteil.

Anna-Maria Kirsch aus Potsdam wurde für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit bei der Alanen-Pfadfindergruppe geehrt. Moritz Roth erhielt die Auszeichnung für seine Aktivitäten bei den Johannitern und dortige Hilfsangebote. Hannah-Lisa Tauschke wurde für ihre Beratungstätigkeit beim Kinder- und Jugendtelefon sowie im Projekt "Jugendliche beraten Jugendliche" gewürdigt.

Dreifache Auszeichnung im Sportbereich

Gleich drei Potsdamer erhielten die Auszeichnung für ihr spezifisches Engagement im Sportbereich. Jens Buller wurde für seine ehrenamtliche Arbeit im Badminton anerkannt und damit für seinen Beitrag zur Förderung dieses Sports in der Region. Diese Würdigung unterstreicht die Bedeutung individueller Sportarten für die Jugendarbeit.

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Des Weiteren wurden Burkhardt Kulawik und Andreas Butze für ihre Aktivitäten im Taekwon-Do geehrt. Ihre Arbeit im martialischen Sportbereich zeigt die Bandbreite der geförderten Ehrenamtsmodelle auf. Diese dreifache Ehrung im Sportbereich verdeutlicht, wie wichtig strukturelle Unterstützung für Trainer und Vereinsfunktionäre ist, um die sportliche Bildung der jüngeren Generation zu gewährleisten.