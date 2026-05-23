In the final of the Premier League playoffs, Oliver McBurnie's late goal was the deciding factor. Hull City questioned the decision to eliminate Southampton due to prior accusations attributed to them, which might lead to legal action depending on the outcome in the future.

Im Finale der Premier-League-Playoffs sah es lange Zeit so aus, als würde das Spiel in die Verlängerung gehen. Kurz vor Schluss sorgte Oliver McBurnie jedoch doch noch für den Lucky Punch.

Im Endspiel der Aufstiegs-Playoffs - dem aufgrund der TV-Gelder wohl wertvollsten Fußballspiel der Welt - siegte die Mannschaft von Teammanager Sergej Jakirovic im Wembley-Stadion in London mit 1:0 (0:0) gegen den FC Middlesbrough und kehrt nach neun Jahren zurück in Englands Eliteliga. Topscorer Oliver McBurnie sorgte bei 30 Grad für den späten Siegtreffer des Tabellen-Sechsten der Hauptrunde (90. +5) und profitierte dabei von einem schlimmen Patzer von Middlesbrough-Keeper Solomon Brynn.

Aus sportlicher Sicht hatte sich neben Hull City eigentlich auch der FC Southampton für das Endspiel qualifiziert. Da die Mannschaft des deutschen Teammanagers Tonda Eckert jedoch ihren Halbfinal-Gegner Middlesbrough ausspioniert hatte, wurden die Saints vom Wettbewerb ausgeschlossen und Boro rückte nach. Mit dieser Entscheidung zeigte sich Gegner Hull City nicht einverstanden und hinterfragte, weshalb der Ausschluss Southamptons trotz bestehender Vorwürfe nicht schon vor den ersten Playoff-Spielen erfolgte.

Eigentümer Acun Ilicali sprach im Vorfeld des Spiels am Samstag bei der BBC von einer "unglaublich falschen Entscheidung" und kündigte deswegen für den Fall einer Niederlage rechtliche Schritte an. Dazu wird es nun nicht kommen





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