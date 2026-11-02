McDonald's holt Retro-Radios und Klassiker zurück, McRib fällt weg

Ab 28. Oktober 2026 kehren bei McDonald's die Retro-Radios ins Happy Meal zurück, dazu der 1955 Burger und weitere Klassiker. Der McRib verschwindet.

McDonald's setzt in Deutschland ab Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, auf Nostalgie und holt mehrere frühere Produkte zurück. Im Mittelpunkt stehen die Retro-Radios im Happy Meal, die vielen Kindern der 2000er in Erinnerung geblieben sind. Gleichzeitig verschwindet der McRib aus dem Standardsortiment.

Die kleinen Musikgeräte sind in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Radios kehren in einer moderneren Form zurück, bleiben aber in ihrer Grundidee den früheren Modellen treu.

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Früher spielte jedes Radio einen einzelnen Song ab. Zu den damaligen Titeln gehörten unter anderem Songs von Tokio Hotel und Bro'Sis, die viele Kinder jener Zeit noch gut kennen.

Bei der neuen Auflage sind unter anderem die Songs Toxic von Britney Spears, I Kissed a Girl von Katy Perry und Sk8er Boi von Avril Lavigne vertreten. Hinzu kommen Traum von Cro und Sorry von Justin Bieber.

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Das Radio gibt es gegen Aufpreis zu einem McMenü, ausgenommen das McMenü Small. Auch zu einem McCafé- oder Frühstücks-Duo Grande ist es erhältlich. Die Aktion gilt nur in teilnehmenden Restaurants und solange der Vorrat reicht.

Klassiker wie der 1955 Burger kehren zurück

Die Zeitreise beschränkt sich nicht auf die Radios. Ab dem 28. Oktober kehrt auch der 1955 Burger mit Rindfleisch, Bacon und rauchiger Sauce auf die Speisekarte zurück.

Neu im Angebot ist der McCrispy 1955, der mit Chicken zubereitet wird. Damit ergänzt McDonald's den Retro-Klassiker um eine Variante mit Hähnchen.

Außerdem bringt die Kette nach mehr als zehn Jahren Pause den McFarmer zurück. Auch dieser Burger war lange nicht mehr erhältlich und gehört nun wieder zum Nostalgie-Paket.

Zum Angebot gehören zudem Curly Fries, Käsegipfel und McShaker Fries im Cheeseburger-Style. Damit setzt McDonald's zum Start Ende Oktober nicht auf eine einzelne Rückkehr, sondern auf ein ganzes Paket bekannter Produkte.

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Abschied vom McRib im Oktober

Das Timing fällt besonders auf, denn zum Start der Nostalgie-Aktion verschwindet der McRib aus dem deutschen Standardsortiment. Er gehört zu den bekanntesten Klassikern der Kette.

Bis einschließlich 27. Oktober wird der McRib noch angeboten. Danach ist er im Standardangebot nicht mehr erhältlich.

Einen konkreten Grund für die Streichung hat McDonald's bislang nicht genannt. Das Unternehmen hat sich zu den Hintergründen bisher nicht geäußert.

Zeitreise in die eigene Jugend

Für alle, die ihre ersten MP3-Player, den Nintendo DS und die kleinen McDonald's-Radios noch kennen, dürfte die Aktion vor allem eine Reise in die eigene Jugend sein. Die Rückkehr vieler bekannter Produkte spricht gezielt diese Generation an.

Die Nostalgie-Aktion läuft in teilnehmenden Restaurants, solange der Vorrat reicht. Wer die Retro-Radios sichern möchte, sollte also früh in den Restaurants nachfragen.