McDonald's, Novo Nordisk und Vonovia: Quartalszahlen im Überblick

McDonald's verliert in den USA Marktanteile, Novo Nordisk übertrifft Erwartungen mit Wegovy und Vonovia profitiert von steigenden Mieten trotz Zinsdruck.

Die US-amerikanische Fastfood-Kette McDonald's hat im dritten Quartal ihres Geschäftsjahres einen leichten Umsatzrückgang auf dem Heimatmarkt verzeichnet. Das Unternehmen gab am Mittwoch in Chicago bekannt, dass der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent sank. Dieses Minus fiel weniger stark aus als von Analysten vorhergesagt, wobei das Management bereits zuvor negative Ergebnisse ankündigte. Trotz eines leicht gestiegenen durchschnittlichen Ausgabenbetrags pro Mahlzeit gingen die Besucherzahlen zurück, was den Gesamtergebnisdruck erhöhte.

McDonald's globale Entwicklung und regionale Unterschiede

Auf globaler Ebene stieg der Umsatz von McDonald's um ein Prozent auf knapp 7,2 Milliarden US-Dollar, was rund 6,4 Milliarden Euro entspricht. Dieser Wert blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück, obwohl der Vergleichswert auf einer Steigerung von 1,5 Prozent basierte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 3,57 Dollar und übertraf damit die Prognosen sowie den Vorjahreswert von 3,22 Dollar um elf Prozent. Während sich die Geschäfte in China und Frankreich ähnlich schwach entwickelten wie in den USA, konnte McDonald's in Deutschland, Australien und Japan Zuwächse verzeichnen.

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Novo Nordisk übertrifft Erwartungen dank Wegovy

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im dritten Quartal dank der anhaltend hohen Nachfrage nach seinem Abnehmmedikament Wegovy mehr verdient als erwartet und seine Jahresziele angehoben. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg zu konstanten Wechselkursen um 27 Prozent auf 31,72 Milliarden dänische Kronen, während Analysten lediglich 28,39 Milliarden erwartet hatten. Der Umsatz legte währungsbereinigt um vier Prozent auf 79,2 Milliarden Kronen, was rund 10,6 Milliarden Euro entspricht, zu.

Maßgeblich für diese positive Entwicklung war das Geschäft mit Adipositas-Medikamenten, das um 22 Prozent wuchs. Im Zentrum stand dabei die neu eingeführte Wegovy-Tablette, die im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Kronen beisteuerte und damit die Analystenschätzungen deutlich übertraf. Analysten sehen in dieser Tablette den wichtigsten Weg zurück auf den Wachstumspfad, nachdem Novo eine zweijährige Problemphase mit Gewinnwarnungen hinter sich gebracht hat.

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Anhebung der Jahresziele und Ausblick 2026

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Novo Nordisk nun währungsbereinigt mit einer Veränderung von Umsatz und bereinigtem Betriebsgewinn zwischen minus zwei und plus zwei Prozent. Zuvor hatte das Management hier einen Rückgang von bis zu sechs Prozent bis hin zu einer Stagnation erwartet. Es handelt sich hierbei bereits um die dritte Anhebung der Prognose in diesem Jahr, was die Zuversicht des Managements angesichts der starken Marktnachfrage unterstreicht.

Siltronic korrigiert Prognose nach oben

Der Münchner Wafer-Hersteller Siltronic zeigt sich zuversichtlicher, getrieben durch den KI-Boom und einen stärkeren Dollar. Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass der Umsatz in diesem Jahr auf dem Vorjahresniveau liegen werde. Zuletzt war Siltronic noch von einem Umsatzminus von bis zu fünf Prozent ausgegangen. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll mit 22 bis 24 Prozent in der oberen Hälfte der bisherigen Spanne liegen, wohingegen sie in den ersten neun Monaten bei 21,9 Prozent lag.

Die höhere Erwartung liegt unter anderem daran, dass Siltronic nun für das vierte Quartal von einem Euro-Kurs von 1,14 Dollar ausgeht, gegenüber den bisher angenommenen 1,18 Dollar. Im dritten Quartal waren es 1,15 Dollar. Investitionen führen unter dem Strich noch zu roten Zahlen im dritten Quartal, wo ein Verlust von 55,0 Millionen Euro zu Buche stand. Das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich jedoch auf 81,3 Millionen Euro.

Vonovia profitiert von steigenden Mieteinnahmen

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat in den ersten neun Monaten weiterhin von höheren Mieteinnahmen profitiert. Zudem entwickelte sich das Geschäft mit Zusatzdienstleistungen deutlich besser. Weniger gut lief es für die Bochumer Gesellschaft hingegen beim Verkauf von Wohnungen und im Neubaugeschäft, wo sich die in den vergangenen Monaten gestiegenen Zinsen negativ auswirkten. In den ersten neun Monaten habe Vonovia Immobilien im Wert von rund 900 Millionen Euro verkauft.

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Vonovia gehörten Ende September 527.488 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich, was gut 5.000 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum entspricht. Die monatliche Miete stieg in den ersten neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich auf im Schnitt 8,57 Euro pro Quadratmeter, einem Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland lagen die Mieten im Schnitt bei 8,41 Euro pro Quadratmeter, einem Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.