McDonald’s setzt auf den Trend der Wichteltüren und gestaltet seine Weihnachtskampagne neu. Erfahren Sie, wie Hausgeister Immogeschäfte ersetzen.

Wichteltüren öffnen sich im Advent in vielen Wohnzimmern. McDonald’s nutzt den Trend für seine Weihnachtskampagne und tauscht dafür Immobiliengeschäfte gegen Hausgeister. Kleine Türen über der Fußleiste, winzige Briefe und nächtliche Streiche: Seit einigen Jahren ziehen in der Adventszeit immer mehr Wichtel in deutsche Kinderzimmer ein.

Zu sehen bekommen die Kinder ihre neuen Mitbewohner gewöhnlich nicht. Dafür hinterlassen die kleinen Hausgeister Botschaften, stellen Aufgaben oder sorgen über Nacht für Überraschungen. Diesen alten skandinavischen Brauch greift McDonald’s Deutschland nun für seine Weihnachtskampagne auf. Unter dem Motto „Wilde Wichtel Wochen“ schickt die Fast-Food-Kette fünf eigene Figuren ins Weihnachtsgeschäft: Faye, Oskar mit Oski, Purzel, Ketchy und Zennny.

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Die Kampagne beginnt am heutigen 25. November 2026 und läuft bis zum 6. Januar 2027. Im Mittelpunkt sollen Familie, gemeinsames Erleben und die kleinen unerwarteten Momente der Vorweihnachtszeit stehen.