McDonald's startet "Next"-Strategie: Qualitätsoffensive und neues Design für mehr als nur Fast Food

McDonald's kündigt mit der "Next"-Strategie eine umfassende Transformation an. Das Unternehmen will Qualität, frisches Design und besseren Service bieten, um sich von der reinen Fast-Food-Image zu lösen. Der Fokus liegt auf Hähnchenangeboten, Modernisierung der Restaurants und Automatisierung.

McDonald's, der global agierende Fast-Food-Riese mit Hauptsitz in Chicago, hat eine umfassende strategische Neuausrichtung unter dem Namen "Next" angekündigt. Ziel ist es, die Marke deutlich von ihrem Image als reiner schneller Burger-Anbieter zu lösen und stattdessen verstärkt Qualität, Frische und ein verbessertes Gasterlebnis in den Vordergrund zu stellen.

Im Zentrum der geplanten Maßnahmen steht eine grundlegende Überarbeitung des Menüs, wobei besonderes Augenmerk auf Hähnchenprodukte wie handpanierte Chicken Wings und Hähnchenfilets gelegt wird. Diese Fokussierung reagiert auf den anhaltenden Trend zu bewussterer Ernährung und den wachsenden Erfolg von Konkurrenzformaten wie Bowls und Ramen-Läden. Zusätzlich sollen neue Farben und ein verspielteres Filialdesign das Erscheinungsbild aufwerten, nachdem die bisherigen modernen aber oft als grau und austauschbar kritisierten Restaurants in den letzten zehn Jahren überarbeitet werden sollen.

Die geplanten Designänderungen umfassen größere Drive-in-Fenster, die einen Einblick in die Zubereitung ermöglichen, sowie modernisierte Spielbereiche für Familien. Ein zentrales Element der Strategie ist die Hebung der Qualitätsstandards in allen Filialen weltweit. Jill McDonald, verantwortlich für das Restauranterlebnis, betont, dass die Messlatte für das Menü höher gesetzt werde. Dies beinhaltet einheitliche Standards bei der Zubereitung und die Einhaltung strengerer Richtlinien, etwa bei der Verarbeitung von Kaffeebohnen nach dem Öffnen der Packung.

Auch die Mitarbeiter sollen durch erneute Schulungen in den Bereichen Qualität und Service gestärkt werden. Parallel dazu wird an technologischen Innovationen gearbeitet: In fünf US-Fialen testet das Unternehmen ein automatisiertes Bestellsystem namens Archy, das Routineaufgaben übernehmen soll, damit die Beschäftigten sich stärker auf den persönlichen Kundenkontakt konzentrieren können. Die "Next"-Offensive ist eine direkte Antwort auf den verschärften Wettbewerb und die anhaltende Inflation, die den Druck auf Fast-Food-Ketten erhöhen.

Chris Kempczinski, CEO von McDonald's, erklärt im Gespräch mit "Bloomberg News", dass Kunden heute deutlich mehr für ihr Geld erwarten und ein herausragendes Erlebnis verlangen. Die Konkurrenz wertet ebenfalls ihre Speisekarten auf, insbesondere in den wachstumsstarken Bereichen Hähnchen, Rindfleisch und Getränke. Für Kempczinski ist klar, dass in einer Welt, in der jedes Restaurant nur einen Swipe entfernt ist, kein zweiter Platz existiert. Die Vier-Säulen-Strategie von "Next" umfasst consequently das Menü, die Kundenbedürfnisse, die Restaurants und den Service.

Auf Nachfrage der BILD, wie sich die neuen Standards konkret auf klassiker wie den Big Mac auswirken sollen, blieb eine Antwort bisher aus. Die Umsetzung der Pläne wird in den kommenden Monaten und Jahren schrittweise in den weltweiten Filialen erfolgen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mcdonald's Next Strategie Fast Food Qualitätsoffensive Restaurantdesign

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sprint-Sieger Marc Marquez: «Strategie hat besser funktioniert als gedacht» - MotoGPMarc Marquez (Ducati) fuhr im MotoGP-Sprint in Ungarn überlegen zum Sieg. Er setzte seine Strategie perfekt um und zeigte eine weltmeisterliche Leistung. Er ist nun der Favorit auf den GP am Sonntag.

Read more »

Strategie-Rollenspiel im Early Access: Noch 2026 schnallt euch Chronicles: Medieval die Ritterrüstung umDas dänische Entwicklerstudio Raw Power Games hat auf dem Summer Game Fest das erste echte Gameplay zu seinem Debüttitel Chronicles:...

Read more »

Neues Series X-Design erinnert an die ersten Tage der XboxMicrosoft hat während des Showcase ein limitiertes Design für die Xbox Series X enthüllt, das an die erste Konsole aus dem Jahr...

Read more »

Jubel für Xbox-Exklusivspiele: Microsofts neue Strategie findet viel Zustimmung, geht zurück zu den AnfängenDas neue Gears of War und Clockwork Revolution erscheinen exklusiv für Xbox - damit geht ein ausdrücklicher Wunsch der Community in Erfüllung.

Read more »