McDonald's, Uber und CVS Health: Quartalszahlen dominieren den Marktstart

Vorbörslich öffnen McDonald's, Uber, CVS Health und Datadog die Earnings-Saison. Historische Daten deuten auf volatile Reaktionen der Aktienkurse hin.

Der Start in die neue Berichtsperiode für US-amerikanische Großkonzerne wird heute durch eine Reihe bedeutender Unternehmen geprägt, deren Ergebnisse potenziell große Auswirkungen auf die globalen Märkte haben. Vorbörslich öffnen McDonald's, Uber, CVS Health und Datadog den Reigen der Quartalszahlen, wobei Analysten und Investoren gespannt auf die Einhaltung der Konsensschätzungen warten. Diese frühen Meldungen setzen den Ton für die weitere Woche, da sie oft als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit in den Sektoren Fast Food, Technologie und Gesundheitswesen dienen.

Historische Performance von McDonald's und Uber

McDonald's erwartet einen Umsatz von 7,28 Milliarden USD, während Uber mit 14,66 Milliarden USD an die Öffentlichkeit geht. Die Analyse der jüngeren Vergangenheit zeigt bei McDonald's ein gemischtes Bild: Das Unternehmen lag in fünf der vergangenen acht Quartale beim Umsatz über den Erwartungen, beim Gewinn schnitt es in sieben von acht Fällen besser ab als prognostiziert. Trotz dieser soliden fundamentalen Daten war die Kursreaktion am Folgetag historisch gesehen volatil und bewegte sich im Schnitt bei minus 1,6 Prozent, mit einer Spanne von minus 17,4 bis plus 4,9 Prozent. Zuletzt stand jedoch ein Plus von 3,6 Prozent zu Buche, was auf eine mögliche positive Überraschung hindeuten könnte.

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Bei Uber liegen die Erwartungen ebenfalls hoch. Das Fahrdienstunternehmen übertraf in fünf der acht Quartale die Umsatzerwartungen und in sieben von acht Quartalen die Gewinnerwartungen. Die historische Kursreaktion am Tag nach den Zahlen bewegte sich im Schnitt um minus 3,3 Prozent, mit einer Spanne von minus 9,3 bis plus 8,5 Prozent. Zuletzt fiel der Kurs um 5,3 Prozent, was darauf schließen lässt, dass selbst gute Ergebnisse nicht automatisch zu positiven Kursbewegungen führen, wenn die Markterwartungen bereits sehr hoch sind oder das Wachstumstempo nachlässt.

CVS Health und Datadog zeigen starke Trends

Im Gesundheitssektor positioniert sich CVS Health als besonders verlässlicher Übertrerrer. Das Unternehmen übertraf in allen acht Quartalen die Umsatzerwartungen und in sieben von acht Quartalen die Gewinnerwartungen. Dies ist ein starkes Signal für die Stabilität des Geschäftsmodells, auch wenn die Aktienmarktreaktion unterschiedlich ausfiel. Die Aktie bewegte sich am Tag nach den Zahlen im Schnitt um plus 3,8 Prozent, mit einer Spanne von minus 5,1 bis plus 14,9 Prozent; zuletzt fiel der Kurs jedoch um 5,1 Prozent, was eine gewisse Erschöpfung nach starken Phasen andeuten könnte.

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Auch im Technologiesektor sticht Datadog hervor. Der Softwareanbieter hat in den vergangenen acht Quartalen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn durchgehend die Erwartungen übertroffen. Die Kursreaktion am Folgetag schwankte zwischen minus 19,0 und plus 31,3 Prozent bei einem Durchschnitt von plus 5,2 Prozent. Zuletzt verlor die Aktie jedoch 19,0 Prozent, was auf hohe Volatilität und möglicherweise auf Gewinnmitnahmen nach langen Aufwärtstrends hindeutet. Solche Muster zeigen, dass konstante Übererfüllung der Erwartungen nicht immer zu stetigem Kurswachstum führt.

Weitere wichtige Akteure und Marktdynamik

Neben den großen Namen spielen auch andere Unternehmen eine Rolle für die Stimmung der Märkte. Cencora lag in fünf der vergangenen acht Quartale beim Umsatz über den Erwartungen, beim Gewinn in sieben von acht Fällen. Die Kursreaktion am Folgetag bewegte sich im Schnitt bei minus 1,6 Prozent. AppLovin übertraf in sieben der acht Quartale sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen, wobei die Kursreaktion am Folgetag von minus 19,7 bis plus 46,3 Prozent reichte, bei einem Durchschnitt von plus 10,1 Prozent. Zuletzt lag die Aktie 0,5 Prozent im Minus.

Auch Emerson Electric und McKesson liefern interessante Datenpunkte. Emerson Electric übertraf in drei der acht Quartale die Umsatzerwartungen, bei den Gewinnerwartungen gelang dies in sieben von acht Quartalen. Die Kursreaktion am Folgetag lag im Schnitt bei plus 1,4 Prozent. McKesson lag in vier von acht Quartalen beim Umsatz und in sieben von acht Quartalen beim Gewinn über den Erwartungen, wobei die Aktie im Schnitt um plus 2,4 Prozent reagierte. MercadoLibre übertraf in allen acht Quartalen die Umsatzerwartungen, verzeichnete aber am Folgetag im Schnitt einen Rückgang von minus 3,1 Prozent.

Makroökonomischer Hintergrund und Ausblick

Die Earnings-Woche findet vor dem Hintergrund erheblicher makroökonomischer Spannungen statt. Der Ausverkauf am US-Anleihemarkt schickt die Zehnjahresrendite auf den höchsten Stand seit 2007, was die Kosten für Kapitalaufnahme erhöht und Investitionen verteuert. Diese steigenden Zinsen wirken sich direkt auf die Bewertung von Wachstumsaktiven wie Tech-Unternehmen aus und erhöhen den Druck auf die Margen der Konzerne.

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Infolgedessen startet der DAX-Future 0,10 % im Minus bei 25.338 Punkten, was die vorsichtige Stimmung der Investoren widerspiegelt. Die Kombination aus hohen Zinserwartungen und der Unsicherheit bezüglich der Unternehmensgewinne führt zu einer selektiven Bewertung der Quartalszahlen. Investoren werden genau beobachten müssen, ob die genannten Unternehmen wie McDonald's, Uber und CVS Health nicht nur ihre Ziele erreichen, sondern auch klare Perspektiven für die Zukunft unter diesen schwierigeren finanziellen Bedingungen aufzeigen können.