McDonald's Veröffentlicht Vorab seine Finanzergebnisse für das letzte Jahr

McDonald's hat seine Finanzergebnisse für das letzte Jahr vorab veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete ein stabiles Wachstum im Umsatz, während der Gewinn leicht zurückging. Der Rückgang im US-Geschäft wurde durch internationale Geschäftsbereiche kompensiert.

McDonald's hat seine Finanzergebnisse für das letzte Jahr vorab veröffentlicht. Das Umsatz wachstum im vierten Quartal betrug 6,39 Milliarden US-Dollar, praktisch unverändert im Vergleich zu den 6,41 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn lag ebenfalls stabil bei 2,02 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 2,04 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr 2024 stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 25,92 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn um 3 Prozent auf 8,22 Milliarden US-Dollar sank. McDonald's sah in seinem Heimatmarkt, den Vereinigten Staaten, einen Rückgang im Umsatz. Möglicherweise ist ein Faktor hierfür der Ausbruch von E. coli im Oktober letzten Jahres, der mehrere Menschen krank machte und einen Todesfall in den USA verursachte. Eine Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums führte den Ausbruch auf Burger von McDonald's zurück. Daraufhin änderte McDonald's seine Lieferanten für Zwiebeln, die als Ursache für den Ausbruch vermutet wurden. Anfang Dezember wurde der Ausbruch offiziell für beendet erklärt. Die schwächere Performance im US-Geschäft konnte durch die internationalen Geschäftsbereiche ausgeglichen werden. Die Marktreaktion auf die veröffentlichten Zahlen war positiv. Die McDonald's-Aktie stieg an der NYSE zeitweise um fast 5 Prozent auf 308,21 US-Dollar.





