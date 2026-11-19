Mckenna Grace (20) und Glenn Close (79) spielen in der neuen 'Tribute von Panem'-Vorgeschichte. Grace berichtet von Nervenkitzel vor der Drehbuchszene mit der Hollywood-Legende.

Mckenna Grace (20) zählt aktuell zu den gefragtesten Gen-Z-Stars in Hollywood. Für den neuen Film aus dem Franchise Tribute von Panem hatte sie die besondere Aufgabe, eine echte Hollywood-Ikone auf der Leinwand zu attackieren. Die Szene mit Glenn Close sorgte bei der jungen Schauspielerin für große Nervosität.

Dreharbeiten mit Hollywood-Ikone Close

Grace und Hauptdarsteller Joseph Zada (21) haben im Interview mit BILD von der Panik, den großen Zweifeln und dem Moment erzählt, in dem sich die Wahrnehmung der Dreharbeiten schlagartig veränderte. Der Film erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy, der in der bekannten Reihe von Woody Harrelson (heute 65) dargestellt wurde. Zada verkörpert den jungen Haymitch, der für die besonders brutalen 50. Hungerspiele ausgewählt wird. Grace übernimmt dabei die Rolle von Maysilee Donner.

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Glenn Close (79) ist in der Produktion als Drusilla Sickle zu sehen. Sie spielt die gefürchtete Kapitol-Begleiterin der Tribute aus Distrikt 12. Die beiden jungen Hauptfiguren kommen aus Distrikt 12, dem ärmsten Gebiet von Panem. Sie werden gemeinsam für die 50. Hungerspiele nominiert und stehen dort untereinander sowie gegen das System unter Druck.

Angst vor Method Acting und Hochtöcheln

Trotz ihres jungen Alters ist Grace alles andere als eine Anfängerin im Filmgeschäft. Seit ihrem fünften Lebensjahr steht sie vor der Kamera. Zu ihren bisherigen Werken gehören Rollen in den Produktionen Captain Marvel , Ghostbusters und Scream 7 . Doch vor ihrer gemeinsamen Szene mit Close fing auch die erfahrene Schauspielerin an zu grübeln. Die Hollywood-Legende selbst vergleicht ihre schrille Figur in Tribute von Panem sogar mit ihrer Kult-Bösewichtin Cruella de Vil. Für die Rolle der Drusilla Sickle verwandelte sich Close bis zur Unkenntlichkeit.

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In der entsprechenden Szene sollte Grace Close in einem Zugwaggon eine Ohrfeige verpassen. Dies geschah natürlich nur gespielt. Trotzdem erinnert sich Grace im BILD-Interview: "Ich war total verängstigt. Ich dachte: Was, wenn Glenn Method Acting machen will?" Ihre Rollenverteilung sei schnell klar gewesen: "Glenn kann mich schlagen." Dazu kamen die hohen Absätze, die die Schauspielerin trug. "Was, wenn ich stolpere? Was, wenn ich sie treffe?", fragte sich Grace vor der Szene. Sie habe sich viel zu viele Gedanken gemacht.

Zum Glück verlief die Aufnahme völlig umsonst voller Sorge. Grace berichtet, dass alles gut und nach Plan lief. Es gab also keine negativen Vorfälle durch das Nervenkitzel der jungen Darstellerin oder die Strenge der Kollegin. Die Spannung auf dem Set führte jedoch nicht zu einem Fehlgriff, sondern zu einem gut umgesetzten Schauspielmoment.

Casting-Prozess und viraler Erfolg von Joseph Zada

Der 21-Jährige Joseph Zada ging mit reichlich Nervosität an sein Casting. Zwei bis drei Monate dauerte sein Casting, ehe morgens um sieben die erlösende Nachricht kam. Zada beschreibt seinen Zustand zu diesem Zeitpunkt sehr detailliert. "Ich konnte weder sprechen noch denken", sagt er zu BILD. Er weckte seine kleine Schwester, sie begann zu weinen. Zada sprang vor Freude auf und ab. Den restlichen Tag sei er völlig aufgelöst gewesen.

Am nächsten Morgen wurde bekannt, dass er die Rolle erhalten hatte. Dies markierte einen massiven Wendepunkt in seiner digitalen Präsenz. Zada hatte zuvor rund 2000 Instagram-Follower. Plötzlich waren es etwa 100.000. Sein Telefon klingelte rund 250-mal am Tag. Der 21-Jährige fasst diesen Moment der plötzlichen Bekanntheit so zusammen: "Es fühlte sich an, als hätte sich mein Leben verändert."