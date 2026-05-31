MckyTV attackiert die gesamte deutsche Streaming-Szene vor Fame Fighting Comeback

Streamer MckyTV sorgt mit verbalen Attacken gegen die deutsche Influencer-Szene für Aufsehen, während er sich auf seinen Boxkampf gegen FaZe Temperrr bei Fame Fighting International vorbereitet.

Noch eine Woche bis zum großen Promibox-Spektakel bei Fame Fighting International. Doch einer haut schon jetzt ordentlich drauf - und zwar verbal: MckyTV. Der Streamer kann nach seinem verletzungsbedingten Aus vor einem Jahr - damals brach er sich im Training unglücklich das Jochbein - endlich bei Fame Fighting in den Ring steigen.

Dort boxt er gegen Influencer FaZe Temperrr (32, bürgerlich Thomas Tommy Oliveira). Aber ein Gegner reicht offenbar nicht. Aktuell scheint MckyTV es mit der gesamten deutschen Streaming-Szene aufnehmen zu wollen. Zuletzt bewarb er einen seiner Twitch-Streams auf der Plattform X mit diesen für Außenstehende durchaus verwirrenden Worten: Müsst ihr erst mit eurem Management und euren Freunden zusammenhocken, bevor ihr öffentlich etwas sagt?

DAS HIER IST KEIN VERSUCH MICH REINZUWASCHEN, ICH SCHEIß AUF EURE MEINUNG GEGEN MICH SEIT TAG 1. ICH LASSE MIR DEN MUND NICHT VERBIETEN. Und weiter: WhatsApp-Gruppen mit all euren Lieblingsinfluencern und Managements EXISTIEREN, Wer in welchem Video sein darf, wen man auf Instagram reposten darf, gegen wen eine Hetzjagd gestartet wird und noch vieles mehr, aber lasst mich mal kochen, dieses Spiel hat gerade erst begonnen und meine Liste ist schon lange fertig, als wäre ich Arya Stark.

Hintergrund dieser Ansage ist offenbar ein seit Monaten schwelender persönlicher Konflikt zwischen MckyTV und Internet-Gigant Montana Black. Anfang des Jahres eskalierte der Streit öffentlich, nachdem Monte in einem Stream einen Witz über Mckys Sorgerechts-Thematik gemacht hatte. Mcky (Vater von zwei Kindern) reagierte darauf mit massiven Beleidigungen und greift Monte seitdem immer wieder öffentlich an.

Inzwischen richtet sich seine Kritik aber nicht mehr nur gegen ihn, sondern zunehmend gegen die gesamte deutsche Streaming-Szene, die er als verlogen und von gegenseitiger Rückendeckung geprägt darstellt. Dadurch steht er aktuell mit mehreren bekannten Streamern gleichzeitig im Konflikt. Die Kommentare unter dem X-Post von MckyTV sind größtenteils negativ. Dort schreiben User unter anderem: Die jährliche Micky Psychose hat wieder begonnen? oder Ich vermisse ein wenig den alten Mcky.

Ein anderer fragt: Gegen wen ist das jetzt eigentlich eine Ansage? Du hängst doch selbst mit diesen Leuten in deinen Livestreams ab, die lieber wegschauen. Es bleibt abzuwarten, ob MckyTV seine Vorwürfe konkretisiert und Beweise für die behaupteten Absprachen liefert. Möglicherweise äußert er sich in den nächsten Tagen noch einmal ausführlicher zu dieser Thematik und bringt Licht ins Dunkel.

Die Vorfreude auf sein Comeback im Ring wird jedoch durch die verbalen Attacken überschattet. Am Mittwoch steigt um 18 Uhr die große Pressekonferenz vor Fame Fighting International, bei der sicherlich weitere Eskalationen zu erwarten sind. Die deutsche Streaming-Community beobachtet gespannt, ob MckyTV seine Ankündigungen wahr macht und sich nicht nur im Ring, sondern auch auf sozialen Medien als Kämpfer beweist.

Der Boxkampf gegen FaZe Temperrr ist für viele ein Highlight, doch die verbalen Scharmützel lenken den Fokus auf die internen Konflikte der Influencer-Szene. Es bleibt spannend, wie sich die Situation entwickelt und ob MckyTV seine Position als Außenseiter in der Szene festigen kann





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