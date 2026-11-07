McLaren bestätigt Grégoire Saucy für WEC Hypercar Debüt 2027

McLaren hat den Schweizer Fahrer Grégoire Saucy als Stammfahrer für die Hypercar-Klasse des WEC 2027 vorgestellt. Saucy folgt dem jüngsten F1-Weltmeister Kimi Antonelli in der Motorsport-Welt.

McLaren hat offiziell bestätigt, dass der Schweizer Pilot Grégoire Saucy festes Mitglied im Fahrerprogramm für das Hypercar-Debüt der Marke in der FIA-Weltmeisterschaft im Jahr 2027 sein wird. Die Verpflichtung von Saucy markiert einen strategischen Schritt für das britische Unternehmen, da es den Fokus auf langfristige Entwicklungsprojekte und die Integration junger Talente in die höchste Kategorie des Langstreckensports legt. Saucy trat dabei die Nachfolge von Kimi Antonelli an, der erst kürzlich durch einen dritten Platz beim Großen Preis von Mexiko das Zeugnis für den Einstieg in die Formel 1 erbrachte und nun als jüngster potenzieller Weltmeister gilt, obwohl die Formel-1-Weltmeisterschaft 2027 noch vor sich liegt.

Strategische Entscheidung für WEC Hypercar Klasse

Die Bestätigung von Grégoire Saucy als vorletztem Stammfahrer für das WEC-Saisonfinale 2027 wurde von McLaren erst in dieser Woche bekannt gegeben. Zwei Tage nach dieser Ankündigung absolvierte der 26-jährige Pilot aus der Nähe von Délémont seinen ersten offiziellen Auftritt als Werkstürmer bei einer Medienrunde in Monza. James Barclay, Teamchef von McLaren, betonte in diesem Zusammenhang, dass Saucy von Beginn an integraler Bestandteil des Projekts war und bereits beim Rollout in Varano anwesend war. Die Entscheidung, Saucy die Chance im Hypercar zu geben, soll nicht nur ihm zugutekommen, sondern auch McLaren ermöglichen, seine Leistungsfähigkeit in einem äußerst anspruchsvollen Werksteam unter Beweis zu stellen. Barclay lobte die bisherigen Leistungen des Schweizer Piloten als fantastisch und verwies darauf, dass die Förderung junger Fahrer in diesem spezialisierten Programm von entscheidender Bedeutung ist.

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Karriereverlauf und technische Anpassung

Grégoire Saucy beschreibt seinen Weg in den Motorsport als einen Prozess der kontinuierlichen Anpassung und des Lernens. Nach Erfolgen in den Single-Seater-Klassen, insbesondere als Meister der Formula Regional Europe 2021, wandte sich Saucy vor vier Jahren dem Langstreckensport zu. Sein Übergang von GT-Sport über LMP2 hin zu den heutigen Hypercars erforderte erhebliche Veränderungen in seiner beruflichen Routine. Die längeren Renndistanzen, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit festen Teamkollegen und die Interaktion mit neuen Ingenieuren stellten anfangs eine große Hürde dar. Saucy erlebte sein erstes Rennen beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans vor vier Jahren, doch die eigentliche Leistungssteigerung erfolgte in den letzten Monaten. In der European Le Mans Series (ELMS) absolvierte er eine herausragende Saison, die mit zwei Siegen und dem Gewinn der Meisterschaft krönte. Diese Erfahrung ermöglichte es ihm, wertvolle Einsichten in die komplexen Dynamiken des Langstreckensports zu sammeln.

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Teamdynamik und Unterstützung durch Experten

Die Integration in das McLaren Hypercar-Programm wurde durch eine unterstützende Teamkultur erleichtert, was Saucy bei der Bewältigung der neuen Umgebung half. Er beschrieb, dass alle im Team bereitwillig Hilfestellungen leisteten, was ihm das schnelle Einfinden in die neue Rolle ermöglichte. Ein weiterer wichtiger Faktor für seinen Erfolg war die Unterstützung durch den erfahrenen Schweizer Langstreckenpiloten Sébastien Buemi. Saucy betonte, dass er Buemi sehr gut kennt und dessen Ratschläge schätzt. Die Beziehung geht über die nationale Verbundenheit hinaus, da Saucy Buemi als eine große Persönlichkeit im Motorsport anerkennt. Diese mentorschaftliche Unterstützung trug dazu bei, Saucys Übergang zu erleichtern und ihm ein sicheres Gefühl in den neuen technischen und strategischen Anforderungen des Hypercar-Segments zu geben.

Öffentliche Auftritte und zukünftige Pläne

Grégoire Saucy hat bereits öffentliches Interesse an seiner Fähigkeit geweckt, den McLaren MCL-HY Prototypen zu fahren. Beim Goodwood Festival of Speed war er einer der wenigen Piloten, die den neuen Prototypen neben Formel-1-Weltmeister Lando Norris steuerten. Diese Gelegenheit bestätigte Saucys Ziel, in die Hypercar-Klasse aufzusteigen, und bestätigte seine technische Kompetenz. Er bemerkte, dass er seinen Job in der ELMS und bei der Entwicklung bei McLaren erledigt habe, aber der Moment der Bestätigung dennoch einen erheblichen emotionalen Impact hatte. Saucy beschrieb sein Gefühl als 'over the moon', als er den Anruf mit der Vertragsbestätigung erhielt. McLaren hat bisher Mikkel Jensen, Laurens Vanthoor, Alex Lynn und Leonardo Fornaroli als Fahrer für die Hypercar-Klasse bestätigt. Ein sechster Fahrer soll sehr zeitnah bekannt gegeben werden, wobei das Team offenbar auf das Saisonende am kommenden Sonntag wartet, um die endgültige lineup abzuschließen.