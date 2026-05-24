McLaren-Debakel zum Start in Kanada

McLaren-Debakel: Weltmeister Lando Norris und Teamkollege Oscar Piastri verlieren schnell die Führung in Kanada

Rennen in Kanada : McLaren-Debakel zum Start in das fünfte Rennen der Saison. Zwar waren die Bedingungen vor dem Start schwierig, doch schon wenige Runden später gab es womöglich den ersten großen Verlierer.

Während die Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull allesamt auf Trockenreifen (Soft) setzten, überraschte McLaren mit einer anderen Entscheidung. Weltmeister Lando Norris und Teamkollege Oscar Piastri starteten auf Intermediates. Doch bereits nach zwei Runden zog Piastri die Reißleine und wechselte zurück auf Trockenreifen. Auch für Norris ging es schnell rückwärts.

Nur eine Runde nach Piastri verlor der Weltmeister nicht nur die Führung, sondern musste ebenfalls einen Halt an der Box einlegen. Beide verloren circa 20 Sekunden auf die Führenden – der Traum vom Podium scheint futsch. Für Teamkollege Piastri kam es sogar noch schlimmer! In Runde 13 kollidierte er beim Versuch eines Überholmanövers mit dem Williams-Piloten Alexander Albon und musste direkt wieder an die Box.

Damit wurde der Australier von den beiden Führenden sogar überrundet. Was für ein McLaren-Debakel zum Start in das fünfte Rennen der Saison





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