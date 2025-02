McLaren enthüllt das MCL39 und Piastris Ziele für 2025

McLaren stellt sein neues Auto für die Formel-1-Saison 2025 vor, der MCL39. Oscar Piastri will nach dem erfolgreichen Jahr 2024 aus dem Schatten von Lando Norris treten und sein Qualifying verbessern. Der MCL39 soll in vielen Bereichen zum Vorgängermodell verbessert sein und Red Bull den Titelkampf 2025 nicht aufgeben wird. Weitere Nachrichten aus der Welt des Motorsports

McLaren hat als erster Formel-1-Rennstall sein Auto für die Saison 2025 der Öffentlichkeit vorgestellt. Statt eines klassischen Launches ließ das Team den MCL39 aus der Garage rollen und ein paar Runden in Silverstone drehen. Aufnahmen davon wurden in den sozialen Medien geteilt. Das Auto, mit dem Lando Norris und Oscar Piastri nach dem Weltmeistertitel greifen wollen, ist in orange-schwarzer Camouflage-Optik gehalten.

Die endgültige Lackierung wird beim großen Formel-1-Launch am kommenden Dienstag gezeigt. Piastri will 2025 aus dem Schatten von Norris herausfordern. Der Australier konnte zeitweise gut mithalten und zwei Rennen gewinnen, doch im Qualifying fiel er gegen seinen Teamkollegen ab. Piastri ist sich dieser Schwäche bewusst und möchte diese gezielt angehen. „Am Ende der letzten Saison habe ich gesagt, dass ich mein Qualifying verbessern möchte. Aber wenn man sich die Details ansieht, ist es nicht einfach nur eine Frage der besseren Rundenzeit. Es gibt spezifische Punkte, an denen ich ansetzen kann. Wenn ich die verbessere, wird sich das Gesamtbild positiv verändern. Mit mehr Selbstvertrauen fügt sich dann vieles automatisch“, so Piastri.Der MCL39 soll sich in vielen Bereichen zum MCL38 verbessern. Laut Teamchef Andrea Stella wurde „nahezu jedes fundamentale Element des Fahrzeuglayouts optimiert, um technisches Entwicklungspotenzial zu schaffen - manchmal nur durch marginale Anpassungen, manchmal durch deutlich tiefgreifendere Änderungen.“ Stella betont: „Das neue Fahrzeug ist innovativ, und wir haben in vielen Bereichen die Messlatte höher gelegt.“ Dabei sei man aber sorgfältig vorgegangen, weil der MCL38 schon ein gutes Auto war.McLaren hat sich für einen relativ ambitionierten Ansatz entschieden, um signifikante Fortschritte zu erzielen. Der Hauptfokus lag dabei auf der aerodynamischen Effizienz. „Unser Ziel war es, den Ingenieuren im Aerodynamik-Team möglichst große Freiheiten zu ermöglichen, damit sie ihre Geometrien optimal gestalten können. Gleichzeitig wollten wir aber auch die Interaktion mit den Reifen verbessern – insbesondere im Hinblick auf die Konstanz über längere Stints.“In anderen Nachrichten: Eddie Jordan hat ein Rugbyteam mit (wenn auch nur schwachen) Verbindungen zu seiner irischen Heimat erworben und führt ein Konsortium an, das das Team aus der Insolvenz herauskauft. London Irish mit Sitz in Sunbury hatte gerade die höchste Platzierung in der Rugby-Premiership-Liga seit 14 Jahren erreicht, als es 2023 mit 30 Millionen Pfund Schulden in Konkurs ging. Red Bull wird den Kampf um den Formel-1-Titel 2025 nicht opfern - nicht einmal, um seine Chancen für die neue Regelära im darauffolgenden Jahr zu maximieren. Das bestätigt Technikchef Pierre Wache im Interview mit Motorsport.com





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FORMEL 1 MCL39 Mclaren Oscar Piastri Lando Norris Red Bull Eddie Jordan London Irish

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fotostrecke: Formel 1 2025: Der McLaren-Mercedes MCL39 von Norris und PiastriDie ersten Bilder und Informationen zum neuen McLaren-Mercedes MCL39, wie ihn Lando Norris und Oscar Piastri in der Formel-1-Saison 2025 fahren werden!

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Jacques Villeneuve Predicts McLaren, Surprise from Sainz and Aston Martin's Disappointment in 2025 F1 SeasonFormer F1 World Champion Jacques Villeneuve shares his predictions for the 2025 Formula 1 season, highlighting McLaren's potential, Carlos Sainz's impact at Williams, and Aston Martin's struggles to meet expectations.

Weiterlesen »

Villeneuve: McLaren verpasst 2025 Fahrertitel erneutEx-Weltmeister Jacques Villeneuve glaubt, dass McLaren 2025 trotz des potenziellen Konstrukteurstitels den Fahrertitel erneut verpassen wird. Er sieht den internen Kampf zwischen Lando Norris und Oscar Piastri als Problem an und glaubt, dass McLaren auf Norris setzen sollte, um bessere Chancen auf den Titel zu haben.

Weiterlesen »

Oscar Piastris frühzeitige Vorbereitung mit McLaren war entscheidendOscar Piastri durfte bereits nach der Saison 2022 in einem ehemaligen McLaren an Testfahrten teilnehmen, um sich auf sein Formel-1-Debüt vorzubereiten. Sein Manager, Mark Webber, betont die Wichtigkeit dieser Erfahrung für den jungen Fahrer.

Weiterlesen »