Das britische Formel-1-Team McLaren begeht in Monaco den Meilenstein von 1000 Rennen. Die Feier mit prominenten Gästen wird jedoch durch die Diskussion um die offizielle Zählung überschattet: Tatsächlich handelt es sich um das 999. Rennen, weil der Grand Prix von Indianapolis 2005 mitgezählt wird, obwohl McLaren nur die Einführungsrunde absolvierte. Teamchef Zak Brown und Co. betonen dennoch den historischen Wert des Events. McLaren blickt auf 60 Jahre Teamgeschichte zurück und ist mit 16 Siegen das erfolgreichste Team in Monaco.

McLaren feiert den tausendsten Grand Prix der Teamgeschichte mit einer großen Gala am Donnerstag vor dem Rennen in Monaco . Das Team lud dazu aktuelle und ehemalige Fahrer sowie Führungspersonal ein, darunter Lando Norris, Oscar Piastri, Zak Brown, Andrea Stella, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Gerhard Berger, David Coulthard und Mika Häkkinen.

Die Feier wurde jedoch von einer statistischen Unstimmigkeit überschattet: Offiziell handelte es sich um den 999. Grand Prix des Teams, nicht den 1000. Die Differenz resultiert aus der Zählung des Grand Prix von Indianapolis im Jahr 2005, bei dem McLaren zwar startete, aber nur die Einführungsrunde absolvierte, bevor das Rennen wegen eines Reifenboykotts abgesagt wurde. McLaren-Kommunikationschef Luca Colajani erklärte, dass der Grand Prix dennoch in der offiziellen Statistik geführt werde.

McLaren ist nach Ferrari das traditionsreichste Team in der Formel 1; Ferrari hat an 1.127 der bisher 1.155 Rennen teilgenommen. In Monaco hingegen ist McLaren mit 16 Siegen das erfolgreichste Team überhaupt. Die Feierlichkeiten in Monaco unterstreichen die Bedeutung des Jubiläums für das britische Team. Die Zusammenkunft so vieler namhafter Persönlichkeiten der Formel-1-Geschichte verdeutlicht den Stellenwert, den McLaren auch nach sechs Jahrzehnten noch in der Königsklasse des Motorsports genießt.

Besonders bemerkenswert ist die Präsenz von Lewis Hamilton, der selbst McLaren-Weltmeister wurde und heute für Mercedes fährt. Das Event diente nicht nur dem Rückblick, sondern auch der Selbstdarstellung eines Teams, das trotz aktueller sportlicher Herausforderungen auf eine glorreiche Vergangenheit zurückblicken kann. Die Mischung aus Aktiven und Ehemaligen schuf eine einzigartige Atmosphäre und machte die Feier zu einem der Highlights des Monaco-Wochenendes. Trotz des offiziellen Jubiläums wirft die Zählweise Fragen auf.

Der Grand Prix von Indianapolis 2005 war ein besonderes Kapitel der Formel-1-Geschichte: Aufgrund von Sicherheitsbedenken wegen Reifenprobleme boykottierten sieben Teams mit Michelin-Reifen das Rennen, während nur sechs Fahrzeuge mit Bridgestone-Reifen - darunter McLaren - an der Einführungsrunde teilnahmen. Das Rennen wurde nach der Einführungsrunde abgebrochen und nicht gewertet. Dass McLaren diesennoch als 999. Rennen zählt, zeigt die Flexibilität statistischer Zählweisen, die in der Formel 1 oft historisch gewachsen sind.

Das Team bleibt dabei, dass es das Zählen nicht verlernt habe und bekennt sich zur Tradition, auch wenn die Umstände des Rennens ungewöhnlich waren. Diese episode erinnert daran, dass Statistiken nicht immer eindeutig sind und manchmal interpretiert werden müssen. Im Vergleich zu Ferrari, das an fast jedem Rennen teilnahm, ist McLarens Bilanz in Monaco herausragend. Mit 16 Siegen in Monaco hält das Team den Rekord bei diesem prestigeträchtigen Stadtrennen.

Diese Dominanz unterstreicht die technische und fahrerische Expertise, die McLaren über Jahrzehnte in der Formel 1 auszeichnet. Die 60-jährige Geschichte des Teams, gegründet von Bruce McLaren, ist geprägt von Innovationen und Erfolgen. Das 1000. Rennen - ob nun offiziell das 999. oder 1000.

- ist ein Meilenstein, der die Kontinuität und Resilienz des Rennstalls belegt. Auch wenn die aktuelle Saison sportlich nicht die erwünschten Ergebnisse bringt, bleibt McLaren eine feste Größe im Formel-1-Zirkus, deren Geschichte untrennbar mit der des Sports verbunden ist





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