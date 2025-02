McLaren: Formel-1-Historia'nin İlk Grand Prix'lerindeki Sürücüler

Bu makale, McLaren tarafından Formula 1'deki ilk Grand Prix'lerine çıkan önemli sürücülere odaklanmaktadır. Oscar Piastri, Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok ikonik isim ve hikaye ele alınmaktadır.

McLaren, Formel-1'in uzun tarihinde birçok sürücünün kariyerine start sağlamıştır. Bu sürücülerin hepsi de McLaren ile ilk Grand Prix'lerini tamamlamışlardır. En başarılı Formula 1 sürücüsü, kariyerinin ilk adımını McLaren'da atmış, sadece en büyük başarılarını Mercedes ile elde etmiştir. İlk şampiyonluğunu 2008 yılında, gençlik döneminde destekleyen takımla kazanmıştır. Başka önemli isimler de McLaren'da ilk yarışlarını tamamlamışlardır.

Fotoğraf serisinde, McLaren ile ilk F1 yarışına çıkan tüm sürücülere yer verilecektir. Oscar Piastri (2023): Alpine, onu takımın temel sürücüsü olarak onaylamış olsa da, Avustralyalı farklı planlar yapmaktadır ve McLaren ile anlaşmasına imza atmıştır. Bu yatırım meyvelerini vermiştir: Fransız takım 2024'te hatta arka planda kalmaya başlarken, McLaren üst düzey takımlara yükselmekte ve Piastri ile birlikte Konstruktörler Dünya Şampiyonluğu elde etmektedir. Piastri ikinci yılında iki yarışta zafer kazanır. Lando Norris (2019): İngiliz sürücü başlangıçta sinirlilik yaşasa da, Daniel Ricciardo'ya karşı takım lideri olarak kendini göstermiştir. McLaren'ı defalarca podyuma taşıyarak, 2024'te ilk yarışını kazanır ve dünya ikinci şampiyonluğunu elde eder. Stoffel Vandoorne (2016): GP2'de dominant bir şampiyonluk elde etmesine rağmen, Jenson Button/Fernando Alonso ikilisine dünya şampiyonluğu mücadelesinde yetişemez. Bahreyn'de, Alonso'nun yerine yarışarak bir puan alır. 2017'de Button'ın kariyerinin ardından takım arkadaşı olur, ancak kariyeri Alonso'nun başarısı nedeniyle sona erer. Daha sonra Formula E Dünya Şampiyonu olur.Kevin Magnussen (2014): En iyi Formula 1 performansı, ilk yarışında ikincilikle gerçekleşmiştir. Bu, tek podümdür. Danimarkalı, bir yıl sonra Fernando Alonso'nun transferiyle takımdan ayrılır, daha sonra Renault ve uzun yıllar Haas için yarışır. Nikita Mazepin'in takımdan ayrılmasının ardından Haas'ta ikinci bir geri dönüş yapar. Lewis Hamilton (2007): Geçerli dünya şampiyonu Alonso'nun yanında yardımcı bir sürücü mü? Kesinlikle hayır! Hamilton, muhteşem bir ilk çıkışla bu fikri çürütür. İlk yılda sadece takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalar nedeniyle şampiyonluğu kaçırmıştır. 2013'te Mercedes'e geçişi, altı şampiyonlukla altın değerinde olmuştur. Jan Magnussen (1995): Kevin'in babası Jan da McLaren'da ilk yarışına çıkar. Danimarkalı, Britanya Formula 3'te (18 yarışta 14 zafer) elde ettiği üstün performansla büyük bir yetenek olarak kabul edilir ve hasta Mika Häkkinen'in yerine Aida'da yarışır - 10. sırada tamamlamıştır. Bu, McLaren'daki tek yarışına denk gelir, iki yıl sonra Stewart'ta bir koltuk elde eder. Mario Andretti (1993): CART şampiyonu olan Andretti, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir efsane sayılır, ancak Formula 1'deki denemesi başarısız olmuştur. Ayrton Senna'ya karşı yaşadığı deneyim eksikliği nedeniyle, sezonun ortasında Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmek zorunda kalmıştır. Monza'daki son yarışında ilk podyumunu almıştır. Alain Prost (1980): Fransa'lı pilot, Renault'da değil McLaren'da kariyerine başlamıştır. İlk iki yarışında zaten puan almıştır. 1981-1983 yılları arasında Renault için yarışmıştır, ardından McLaren'a geri döner ve 1984 yılında bir yarım puanla şampiyonluğu kaçırır, ancak 1985 yılında dört şampiyonluğundan ilkinin temelini oluşturmuştur. Bruno Giacomelli (1977): McLaren, Monza'da üçüncü bir araç için İtalyan'ı seçer, ancak motor arızasıyla yarış dışı kalır. 1978'de, Formula 2 takvimine göre beş daha fazla şans bulur ve o yıl Formula 2 şampiyonluğunu kazanır. Formula 1'deki puanları ise Alfa Romeo'ya transfer edildikten sonra elde eder. Gilles Villeneuve (1977): Ferrari efsanesi, Scuderia için tüm 67 yarışını tamamlamıştır - ilk yarış hariç. Üçüncü bir McLaren'da Silverstone'da etkileyici bir performans sergilemiş, ancak takım 1978'de Patrick Tambay'ı tercih etmiştir. Ferrari, Kanada'daki yeteneğe el atmıştır, çünkü Niki Lauda sezonun ortasında takımla ayrılmıştır. Jody Scheckter (1972): Sonraki şampiyon, üçüncü bir McLaren ile ilk yarışına çıkar ve Watkins Glen'deki sezon finalini 9. sırada tamamlar. Aynı zamanda bir sonraki yıl da McLaren için birkaç yarışa çıkar ve ardından Tyrrell, Wolf ve Ferrari için takım arkadaşı olur. Ferrari'yle 1979'da Michael Schumacher'dan önceki son dünya şampiyonu olur. Peter Gethin (1970): Britanya'lı pilot, takım kurucusu Bruce McLaren'ın yerini alan ağır bir mirası devralır. Bu miras, bir test sürüşü sırasında hayatını kaybetmiştir. Eski dünya şampiyonu Denny Hulme, iki yarış boyunca onu devre dışı bırakır. Daha sonra Dan Gurney ile tekrar geri döner. 1971'de sezonun ortasında BRM'e transfer olur ve Monza'da tek Grand Prix zaferini elde eder





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FORMEL 1 MCLAREN FORMER DRIVERS RACING HISTORY GRAND PRIX

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Formel 1-Grand Prix in Ruanda: DRK fordert AbsageDer geplante Formel 1 Grand Prix in Ruanda wird durch den Widerstand aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK) überschattet. Die DRK-Außenministerin Therese Kayikwamba Wagner kritisiert die Wahl Ruandas als Austragungsort, da das Land in Zusammenarbeit mit der M23-Rebelengruppe einen Teil des DRK besetzt und viele Bürger vertrieben hat. Die Formel 1 betont, dass die Entscheidung für einen Austragungsort auf sorgfältigen Abwägungen und vollständigen Informationen basiere. Die geplante Rennstrecke liegt nahe der ruandische Hauptstadt Kigali, etwa hundert Kilometer von der Grenze zur DRK entfernt. Die politische Situation in der Region ist angespannt, Deutschland hat seine Staatsangehörigen zur Ausreise aus der DRK aufgefordert.

Weiterlesen »

McLaren 650S schneller als McLaren F1Der neue McLaren 650S, der kommende Woche in Genf präsentiert wird, übertrumpft beim Sprint aus dem Stand auf 200 km/h die Sportwagenlegende McLaren F1.

Weiterlesen »

Formel 1: Ex-Sauber-Gesicht schließt sich McLaren anDie Chefetage des McLaren-Formel-1-Teams hat einen Neuzugang zu verkünden. Alessandro Alunni Bravi, der kürzlich Sauber/Audi verlassen hat, schließt sich dem Team in einer neu geschaffenen Position an.

Weiterlesen »

Die ersten Formel-1-Arbeitstage von Lewis Hamilton bei McLaren, Mercedes und FerrariDieser Artikel beleuchtet die ersten Arbeitstage von Lewis Hamilton bei seinen drei Formel-1-Teams: McLaren, Mercedes und Ferrari. Der Fokus liegt auf den Autos, die Hamilton während dieser Testfahrten gefahren ist und den jeweiligen Datumsangaben.

Weiterlesen »

Formel-1-Liveticker: Zeigt McLaren gleich sein neues Auto?Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ McLaren mit geheimnisvoller Ankündigung +++ McLaren und Alpine testen für Pirelli +++ Urteile im Schumacher-Prozess +++

Weiterlesen »

Formel-1-Liveticker: Überraschende Ankündigung von McLarenAktuell im Formel-1-Liveticker: +++ McLaren mit geheimnisvoller Ankündigung +++ McLaren und Alpine testen für Pirelli +++

Weiterlesen »