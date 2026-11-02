McLaren Minerals: 11.568 Meter Bohrungen für Titan-Projekt abgeschlossen

McLaren Minerals beendet BFS-Phase mit über 11.000 Metern Bohrlöcher im Westen Australiens. Gehalte bis zu 20,1 Prozent Schwerminerale stützen Ressourcenupdate.

McLaren Minerals hat die erste wesentliche Arbeitsphase der bankfähigen Machbarkeitsstudie für sein Titan-Projekt in Western Australia erfolgreich abgeschlossen. Das Explorationsunternehmen berichtete über den Abschluss von 663 Bohrlöchern, die eine Gesamtlänge von 11.568 Metern aufweisen. Diese Leistung wurde im geplanten Zeit- und Kostenrahmen erbracht, ohne dass sicherheitsrelevante Zwischenfälle zu verzeichnen waren. Die durchschnittliche Tagesleistung lag bei 160 Metern, was die operative Effizienz des Projekts unterstreicht.

Rekordgehalte und präzise Rasterbohrungen

Der operative Kern dieser intensiven Bohrkampagne bestand aus 528 Bestimmungsbohrungen mit einer Länge von 9.534 Metern. Diese wurden überwiegend in einem engen Raster von 150 mal 150 Metern abgeteuft. Das Ziel dieser Verdichtung besteht darin, die geologische Vertrauensbasis zu stärken. Dadurch sollen Bereiche, die bislang als abgeleitet klassifiziert wurden, in die höherwertige Kategorie der Angezeigten hochgestuft werden.

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Neben den Bestimmungsbohrungen wurden flankierende Step-Out-Bohrungen im Südwesten und Südosten durchgeführt. Diese wiesen mineralisierte Sedimentschichten mit Mächtigkeiten von bis zu 24 Metern nach. Gleichzeitig wurden gezielte Großproben für anstehende metallurgische Untersuchungen gewonnen. Durch eine optimierte Bohrausrichtung erhielt das Geologenteam präzise Einblicke in den Schichtaufbau der Lagerstätte.

Anziehende Schwermineral-Gehalte in Tranchen

Die Analyseergebnisse belegen mächtige, oberflächennahe Schwermineralhorizonte. In Spitzenwerten gipfeln die Gehalte bei bis zu 20,1 Prozent Schwerminerale. Dies steht das Projekt vor einer signifikanten Neubewertung, da es bereits über eine bestehende Ressource von 529 Millionen Tonnen verfügt. Die Daten aus dem Septemberquartal zeichnen sich durch kontinuierlich anziehende Gehalte aus.

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Eine erste Serie von 68 Bohrlöchern lieferte einen längengewichteten Schnitt von 3,76 Prozent Schwerminerale. Sämtliche Bohrungen in dieser Gruppe lagen über zwei Prozent. Herausragend waren hier die Bohrungen MAC233 mit 24 Metern zu 5,44 Prozent sowie MAC238 mit zwölf Metern zu 5,95 Prozent. Die Substanz der Lagerstätte wird dadurch deutlich unterstrichen.

Im August folgte eine Tranche von 179 Bohrlöchern mit einem Durchschnitt von 4,96 Prozent Schwerminerale. Fünfzehn Bohrungen in dieser Gruppe überschritten vier Prozent. Angeführt wurde diese Serie von MAC273 mit 27 Metern zu 6,51 Prozent und MAC412 mit 27 Metern zu 6,44 Prozent. Die Anfang September vorgelegte Gruppe markierte mit 5,44 Prozent über 74 Löcher den höchsten Gruppenmittelwert des Programms.

Den Schlusspunkt setzte die Veröffentlichung vom 15. September. Die Bohrung MAC467 durchschnitt ab der Oberfläche 24 Meter mit einem Durchschnitt von 7,54 Prozent Schwermineralen. Dies beinhaltete ein Spitzenmeter von 20,10 Prozent in einer Tiefe von 23 bis 24 Metern. Bei diesen Auswertungen wurde bewusst kein künstlicher Cut-off angesetzt, was die Qualität der Daten bestätigt.

Von der Ressource zur Erzreserve im Fokus

Im laufenden vierten Quartal 2026 richtet McLaren Minerals den Fokus auf die noch ausstehenden Laboranalysen. Ziel ist es, das dreidimensionale Lagerstättenmodell final abzuschließen. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung bildet die direkte Startrampe für die erstmalige Ausweisung wirtschaftlich gewinnbarer Erzreserven. Dies gilt als entscheidender ökonomischer Meilenstein der laufenden Machbarkeitsstudie.

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Zusätzliche geologische Wachstumsfantasie liefert das Areal östlich der Hauptlagerstätte. Dort überprüfte das Unternehmen mittels 20 Explorationsbohrungen ein potenzielles weiteres fossiles Küstenliniensystem. Die aufschlussreichen Daten wurden nach Quartalsende am 28. Oktober publiziert. Diese Entdeckungen stärken die Grundlage für zukünftige Erweiterungen.

Expansion in South Australia vorangetrieben

Parallel zur Entwicklung des Flaggschiffs in Western Australia treibt das Management die Expansion über das zirkonreiche Barossa-Projekt im Bundesstaat South Australia voran. Die Liegenschaft vereint die Zielgebiete Kalahari, Mojave und Gobi. Diese liegen entlang eines 54 Kilometer langen mineralisierten Paläo-Küstenkorridors.

Historische Durchschnittsgehalte liegen hier bei rund 4,6 Prozent Schwermineralen. Die mineralische Zusammensetzung erweist sich als hochgradig werthaltig. Rund 16 Prozent Zirkon, 60 Prozent Ilmenit sowie Seltenen-Erden-Mineralen in Form von Monazit bilden die Grundlage. Nach formeller Übertragung der Konzessionen plant McLaren, an die 583 historischen Bohrungen mit einem ersten eigenen Explorationsprogramm anzuknüpfen.

Kurzfristig bleibt jedoch die zügige Finalisierung der Machbarkeitsstudie für die bestehende McLaren-Lagerstätte der primäre Werttreiber für das Titan-Projekt. Die erfolgreichen Bohrergebnisse und die hohen Gehalte bieten eine solide Basis für die weitere Bewertung und potenzielle Erschließung der Ressourcen. Das Unternehmen positioniert sich damit fest als aktiver Akteur in der globalen Mineralindustrie mit Fokus auf Titan und damit verbundene wertvolle Begleitmineralien.