McLaren Minerals bestätigt breite Schwermineral-Zonen mit starken Gehalten auf dem McLaren Titanium Project

McLaren Minerals (ASX: MML / WKN: A3DMM5) hat vielversprechende Analyseergebnisse aus der laufenden Bohrkampagne auf dem McLaren Titanium Project in Western Australia veröffentlicht. Die Daten aus dem Nordosten der Lagerstätte treffen exakt ins Schwarze: Sie untermauern die bestehende JORC-Ressource, bestätigen Erweiterungspotenzial und stärken das Fundament für kommende Reservenschätzungen sowie die BFS-Studie (Bankable Feasibility Study). Das 13.000 Meter umfassende Bohrprogramm zielt auf ein signifikantes Upgrade und die Erweiterung der aktuellen Mineralressource ab.

McLaren Minerals (ASX: MML / WKN: A3DMM5) hat vielversprechende Analyseergebnisse aus der laufenden Bohrkampagne auf dem McLaren Titanium Project in Western Australia veröffentlicht. Das Unternehmen hat bereits 334 Bohrlöcher über insgesamt 6.036 Meter absolviert und dabei breite Schwermineral-Zonen mit starken Gehalte n bestätigt.

Die ersten Laboranalysen aus dem Nordosten der Lagerstätte zeigen, dass 87% aller gemeldeten Abschnitte über dem Cut-off von 2% Schwerminerale liegen und 55% der Abschnitte Gehalte von über 4% aufweisen. Besonders spannend für Investoren ist, dass mehrere hochgradige Zonen direkt an der Oberfläche beginnen, was sich potenziell positiv auf spätere Abbaukosten auswirken kann. Das Unternehmen setzt die Bohrungen im Ressourcenbereich nun mit hoher Schlagzahl fort und plant, das Programm bis Anfang Juli 2026 abzuschließen





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