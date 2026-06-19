McLaren Minerals veröffentlicht starke Bohrergebnisse und neue Erweiterungszone vom McLaren Titanium Project

McLaren Minerals hat vielversprechende Bohrergebnisse vom McLaren Titanium Project in Westaustralien bekannt gegeben. Die Schwermineral-Gehalte erreichen bis zu 34,6% und eine neue südöstliche Erweiterungszone wurde entdeckt. Das Phase-2-Bohrprogramm ist zu 75% abgeschlossen und bestätigt die Kontinuität der Lagerstätte sowie das geologische Modell. Die bestehende Ressource von 529 Millionen Tonnen mit 4,5% HM soll weiter aufgewertet werden.

McLaren Minerals hat neue Bohrergebnisse vom McLaren Titanium Project in Westaustralien veröffentlicht. Die Schwermineral-Gehalte erreichen bis zu 34,6% HM und eine neue Erweiterungszone wurde identifiziert, was das Potenzial der bestehenden 529-Millionen-Tonnen-Ressource stärkt.

Das Unternehmen (ASX: MML / WKN A40XP1) führt ein laufendes Ressourcenerweiterungs- und Aufwertungsprogramm durch. Das vollständig unternehmenseigene Projekt liegt im westlichen Eucla-Becken. Das aktuelle Phase-2-Bohrprogramm umfasst 13.000 Bohrmeter, von denen bis Mitte Juni 9.768 Meter (75%) abgeschlossen wurden. Die neuen Analysen aus dem nördlichen Bereich bestätigen breite, oberflächennahe Schwermineralsandzonen. 27% der Ergebnisse weisen Gehalte über 4% HM auf, mit einem Durchschnitt von 10,3% HM in den hochgradigen Abschnitten.

Insgesamt 43% der Intervalle liegen über 2% HM. Besonders vielversprechend sind die ersten Ergebnisse aus einer neu identifizierten südöstlichen Erweiterungszone außerhalb des bisherigen Ressourcenumrisses. McLaren Minerals hat dort bereits zwölf weitere Bohrungen in einem 300x300-Meter-Raster niedergebracht, deren Ergebnisse noch ausstehen. Ziel ist es, die geologische Kontinuität dieser Mineralisierung zu verstehen und die Ressourcenbasis zu erweitern.

Managing Director Simon Finnis betont die Beständigkeit der Mineralisierung über große Bereiche sowie Hinweise auf ein möglicherweise größeres hochgradiges Gebiet im Nordwesten. Die Bohrungen bestätigen das geologische Modell mit zwei mineralisierten Strand-Systemen (oben und unten).

Zudem wurde die Eastern Shoreline Zone untersucht, die eine durch das Grundgebirge kontrollierte Beckenstruktur aufweist, die als Ablagerungsfalle für Schwermineralsande diente. Diese Struktur wird als Fortsetzung des unteren Systems interpretiert und könnte für die zukünftige Ressourcendefinition bedeutend sein. Die bestehende JORC-konforme Ressource umfasst 249 Millionen Tonnen (Indicated) und 280 Millionen Tonnen (Inferred) mit durchschnittlich 4,5% HM. Die enthaltenen Minerale sind Ilmenit, Rutil, Leucoxen und Zirkon.

Titan ist ein weltweit kritischer Rohstoff für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energietechnologien. McLaren Minerals hat zudem das zirkonreiche Barossa-Projekt in Südaustralien erworben





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