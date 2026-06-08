McLaren P1 nach Brand auf Landstraße komplett zerstört: Fahrer leicht verletzt, Schaden von 1,7 Millionen Euro

Ein seltener McLaren P1 ist in Baden-Württemberg nach einem Brand auf einer Landstraße total zerstört worden. Der Fahrer rettete sich mit leichten Verletzungen. Der Schaden wird auf etwa 1,7 Millionen Euro geschätzt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

In Baden-Württemberg ist ein luxuriöser McLaren P1 in Flammen aufgegangen und vollständig zerstört worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf der Landstraße L76b zwischen Gernsbach und Kaltenbronn im Schwarzwald.

Der 35-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten und erlitt nur leichte Verletzungen. Der Sportwagen, einModell mit Hybridantrieb und einem Kaufpreis von ursprünglich etwa 1,1 Millionen Euro, gilt als äußerst selten; weltweit wurden weniger als 400 Exemplare gebaut. Aufgrund seiner Seltenheit und gestiegenen Marktwerts wird der Gesamtschaden auf rund 1,7 Millionen Euro geschätzt. Die Feuerwehr rückte mit 29 Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen.

Von dem Fahrzeug, das eine Carbon-Karosserie hat, blieben nur teilweise die Räder und die Motorhaube übrig. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Fahrer hatte den Wagen nur kurz zuvor gestartet, als er einen lauten Knall hörte und ein Feuer im Motorraum bemerkte, der sich hinter den Sitzen befindet. Er schaffte es noch, am Seitenstreifen zu halten und das Fahrzeug zu verlassen.

Der McLaren P1 war bei seiner Markteinführung 2013 als eines der schnellsten und technisch anspruchsvollsten Hybrid-Supercars bekannt und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 350 km/h. Die genaue Unfallursache und die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Brandausbruchs werden weiter untersucht. Der Vorfall unterstreicht die Risiken, die mit extrem leistungsstarken und komplexen Fahrzeugen verbunden sein können, selbst bei einem kurzen Fahrmanöver. Die Rarität des zerstörten Fahrzeugs macht den Totalschaden wirtschaftlich besonders bedeutend.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen zur Klärung des technischen Defekts, der zu dem Feuer geführt hat





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