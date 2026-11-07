McLaren-Pole in Singapore: Norris vor Teamkollegen und Strafen

Lando Norris erringt die Pole-Position in Singapur. Verstappen startet von Platz 13. Mercedes-Angriff auf Konstrukteurs-Titel trotz Strafen.

Lando Norris sichert sich die Pole-Position für das Großen Preis von Singapur im McLaren. Der britische Rennfahrer demonstriert seine Überlegenheit in der Qualifikationsrunde. Er setzt sich gegen die starke Konkurrenz durch.

Norris dominiert Zeitenjagd im Regen

Die Qualifikation verlief aufgrund der widrigen Wetterbedingungen äußerst turbulent. Eine Zeitwertung von über einer Stunde Dauer war aufgrund des starken Regens unterbrochen worden. Die Rennleitung entschied sich zunächst nach wenigen Minuten für eine Rote Flagge. Die Sicherheit der Fahrer hatte höchste Priorität.

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Nach mehr als einer Stunde Pause wurde die Session schließlich um 16.26 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen. Die Bedingungen waren nach wie vor stark regnerisch. Lando Norris nutzte diese Phase, um seine Bestzeit zu fahren. Er erreichte eine Zeit von 1:27,470 Minuten. Dies sichert ihm den ersten Platz in der Startaufstellung. Es ist ein wichtiger Erfolg für das McLaren-Team.

Verstappen rutscht aufgrund von Strafen zurück

Sein Teamkollege McTavish profitierte von Norris Erfolg. Max Verstappen belegte in der Qualifikation den zweiten Rang. Für ihn bedeutet dies jedoch einen Rückschlag. Neuer Teile an seinem Auto führen zu einem Positionsverlust. Der Niederländer muss in der Startaufstellung fünf Plätze zurücknehmen. Dies verändert die Strategie für das Rennen erheblich.

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Auch andere Top-Fahrer sind von Strafen betroffen. Ein Pilot des Audi-Rennstalls erzielte das beste Ergebnis des Jahres. Auf den Tag genau 16 Jahre nach seiner Sensations-Pole in Brasilien belegte er den sechsten Platz. Gleich mehrere Strafen rutschten den Emmericher jedoch bis auf Platz vier nach vorne. Dies zeigt die Komplexität der aktuellen Saison.

Mercedes jagt Konstrukteurs-Titel gegen Ferrari

Antonelli und Russell greifen am Sonntag mit Mercedes nach dem Konstrukteurs-Titel. Für die Silberpfeile ist dies der erste Angriff auf die Führung seit 2021. Die Ausgangslage ist bestens, jedoch wartet viel Arbeit auf das Duo. Beide Piloten starten nach Strafversetzungen von weit hinten. Dies erschwert die Aufgabe erheblich.

Mercedes benötigt drei Punkte mehr als die Ferrari-Fahrer. Charles Leclerc und sein Teamkollege müssen viel Arbeit investieren. Die Gegner sind stark und diszipliniert. Jeder Punkt ist in dieser engen Schlacht entscheidend. Die Fans erwarten ein spannendes Duell auf der Strecke.

Verzögerungen durch Unfall und Wetter

Lange wirkte eine Verschiebung der Qualifikation auf Sonntag wie ein realistisches Szenario. Dies geschah bereits vor zwei Jahren in dieser Saison. Die Piloten hatten größte Mühe mit den nassen Bedingungen. Die Sichtweite war extrem eingeschränkt. Die Haftung auf der Strecke war minimal.

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Später sorgte Haas-Debütant Rafael Camara bei seinem Heimspiel mit einem Unfall für eine weitere Verzögerung. Dies stoppte die Session erneut. Die Rennleitung musste neu bewerten. Die Situation war unübersichtlich. Trotz aller Hindernisse fand eine Lösung statt. Die Startaufstellung steht nun fest. Alle warten auf das Rennen.