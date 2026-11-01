McDonalds streicht McRib, Bayern bleibt punktgleich mit Dortmund. Soder kritisiert Unentschieden, fordert mehr Ambition vom BVB im Meisterschaftsrennen.

Es war eine Woche voller Dramatik für den bayerischen Ministerpräsidenten und Bayern-Fan Markus Söder. Am Dienstag wirft McDonald's den geliebten McRib-Burger, der für seine Kleister-Soße bekannt ist, endgültig aus dem Programm. Schon am Samstag folgt die sportliche Enttäuschung, als das Team von Söder im eigenen Stadion gegen den ungeliebten Rivalen punktgleich bleibt.

Söders Kritik am Unentschieden

Mit blutendem Herzen und trübem Blick kritisierte Söder im Sky-Interview das Spiel nach Abpfiff. Er nannte das Ergebnis ein unverdienstes Unentschieden gegen die italo-harten Dortmunder. Der Ministerpräsident äußerte sein Unverständnis über die Leistung seines Clubs in der Bundesliga.

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Dank der genialen Taktik von Trainer Niko Kovac mit der Viererkette gelang es Dortmund, die Bayern zu überrumpeln. Dies führt dazu, dass Borussia Dortmund den FC Bayern punktgleich an der Liga-Spitze weiter im Nacken hält. Die deutsche Fußballöffentlichkeit darf nun von einem engen Meister-Duell träumen.

McDonalds beendet McRib-Ära

Parallel zu den sportlichen Turbulenzen endet für viele Kunden eine kulinarische Tradition. Der McRib ist nicht mehr im regulären Programm von McDonalds erhältlich. Dies betrifft auch Fans wie Söder, die das Produkt schätzen, besonders wegen der speziellen Soße, die den Burger ausmacht.

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Während der Burger verschwindet, bleibt der sportliche Ehrgeiz im Norden unangetastet. Die Fans von Borussia Dortmund sollten merken, dass ihre Mannschaft die Bayern erfolgreich herausgefordert hat. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Verein nicht mehr als bloßer Zweiter akzeptiert werden darf.

Carsten Cramer zur Erwartungshaltung

BVB-Chef Carsten Cramer stellt in einem Interview die unfassbare Erwartungshaltung heraus, die an seinen Verein gestellt wird. Er sagt, dass kein Klub in der Liga so kritisch gesehen wird wie Dortmund. Seine Devise lautet, nicht nur zu quatschen, sondern hart zu arbeiten.

Cramer verweist auf das wirtschaftlich ungleiche Duell und will kein Harakiri begehen, um ein Überholmanöver zu starten. Er betont, dass dies nachvollziehbar und bodenständig sei. Doch wer maximal ambitioniert bleiben will, darf auch Klartext reden und den Glauben an den Titel nicht verlieren.

Mentale Stärke und Defensivkraft

Dortmund stellt aktuell mit nur sechs Liga-Gegentoren eine der Top-3-Defensiven Europas dar. Der Verein ist Dauer-Gast in der Champions League und hat in Fabio Silva einen Top-Joker mit vier Toren. Zudem ist das Team zur Last-Minute-Maschine geworden, da sieben der letzten vierzehn Tore nach der achtzigsten Minute erzielt wurden.

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Nach Jahren voller Kopfprobleme sind Mentalität und Konstanz ultimative Stärken des BVB. Verantwortlich dafür sind Kontinuität und die Arbeit von Niko Kovac sowie der Chefetage um Cramer und Lars Ricken. Kapitän Nico Schlotterbeck zeigt zwar Zurückhaltung, doch die Fakten sprechen für sich.

Fazit zum Titelrennen der Bundesliga

Dortmund hat in dieser Saison eindeutig das Zeug zum Meister. Söder spürt diese Dynamik bereits, obwohl er die Enttäuschung über das Unentschieden äußert. Der Verein muss aufhören, nur in der zweiten Reihe zu denken, und seinen Anspruch voll aussprechen. Nur so kann der Meisterglaube bei Fans und Stars erhalten bleiben.