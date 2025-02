MDR-Krise: Intendant Ludwig kämpft für Jana Brandt, Rundfunkrat stellt sich quer

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ist in einer schweren Krise. Die Wahl zur neuen Programmdirektorin ist gescheitert, und ein Plan B fehlt. Auch der Stuhl des Intendanten wackelt nun. Die Wahl zum neuen Programmdirektor war ein Fiasko. Der Rundfunkrat lehnte die Kandidatur von Jana Brandt ab, obwohl Intendant Ludwig sie stark unterstützte.

Der MDR steckt in einer schweren Krise . Die Wahl zur neuen Programmdirektorin ist gescheitert, und ein Plan B fehlt. Der Stuhl des Intendant en wackelt nun sogar. Am vergangenen Montag trafen sich die Mitglieder des Rundfunkrat s in Leipzig. Sie sahen vor der Tür einen Blumenstrauß, die Fotowand war aufgebaut und ein Kamerateam wartete. Einige empfanden ein Déjà-vu-Gefühl, als erinnert sie an die Zeiten der DDR: Sie sollten abnicken, was schon beschlossen war.

Beschlossen von Intendanten und Direktoren des Mitteldeutschen Rundfunks. Doch der 10. Februar 2025 ging in die Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein – als Tag, an dem ein Kontrollgremium seine Funktion wahrgenommen und ein Stopp-Zeichen gesendet hat. Der Rundfunkrat des MDR sagte Nein zu den Plänen der Geschäftsleitung. Ein seltener Vorgang. 1992 war es zum ersten Mal vorgekommen, 2011 fiel Bernd Hilder bei der Wahl als Intendant durch. Auch diesmal geht es um eine Personalie: Jana Brandt. Sie ist Programmdirektorin in Halle und verantwortet seit vier Jahren den Bereich Hörfunk, Wissen, Bildung sowie Kultur und Jugend. Nebenbei leitete sie seit zehn Monaten kommissarisch den Programmbereich Leipzig, wo das Fernsehen und die digitalen Angebote entstehen. Dafür erhält sie 30.000 Euro im Jahr zusätzlich zu ihrem Gehalt von fast 249.000 Euro. Damit verdient Brandt mehr als Ulrike Demmer, die Intendantin des Deutschlandfunks. Brandt sollte ab 1. März offiziell beide Direktionen führen. So stand es auf der eilig geänderten Tagesordnung. Statt wie üblich 17 Tage vorher wurde sie vier Tage zuvor zugestellt. Die Rundfunkräte hofften auf eine Präsentation Brandts wie sie sich die Fusion der beiden wichtigsten Direktionen des MDR vorstellt. Doch sie bekamen keine konkreten Zukunftspläne. Das rächte sich. Brandt hätte eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt. Doch im ersten Wahlgang erhielt sie nur 24 Stimmen der 40 Anwesenden. Im zweiten Wahlgang 26 Stimmen. Eine fehlte. Doch der Vorschlag der Rundfunkräte, die Entscheidung auf die nächste Sitzung zu vertagen, wurde vom Intendanten abgelehnt. Stattdessen Brandt in den dritten Wahlgang geschickt: wieder nur 25 Stimmen. Intendant Ludwig warf den Rundfunkräten daraufhin emotional vor, gegen die Strukturreform zu sein. Auch im 'Wir sind überhaupt nicht gegen notwendige Reformen. Da hätte es null Gegenstimmen gegeben. Wir sind gegen das Prozedere, ohne klare Strukturvorgaben und ein Konzept eine Personalie zu beschließen. Doch Geschäftsführung wollte mit dem Kopf durch die Wand', so ein Rundfunkrat. Dazu kommt: Wie viel die neue Super-Direktorin verdient hätte, war geheim. Die Rundfunkräte sollten nur die Personalie abnicken. Den Vertrag mit allen Details hätte später der Verwaltungsrat in geheimer Sitzung abgenickt. Auch die Rundfunkräte wissen: Es gibt viele Beschwerden über den Führungsstil von Brandt. Sie gilt als egozentrisch und cholerisch. Die missglückte Inthronisierung von Thilo Mischke als Moderator von TTT in der ARD hat auch Jana Brandt verbockt. Für Kultur und wollte Mischke gegen den Willen der Kulturredaktionen durchsetzen – um dann bei öffentlichem Gegenwind einzuknicken. Brandt verdankt ihre Erfolge dem fiktionalen TV. Mit Kultur und Radio sowie Orchester und Chor – ihrer Direktion - hat sie wenig am Hut. In den Redaktionen hat man sie kaum wahrgenommen. Stattdessen wurden umstrittene Entscheidungen gefällt: wie eine Programmreform bei MDR Kultur. Seit dem 3. Februar sind ganze Sendestrecken nicht mehr live, sondern aufgezeichnet – auch tagsüber. 'Was, wenn jetzt etwas wie der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg passiert. Wir könnten gar nicht aktuell reagieren, es sitzt ja kein Moderator mehr im Studio', fragt eine besorgte Radio-Redakteurin. Über das weitere Vorgehen wird die Geschäftsleitung des MDR beraten und entscheiden. Die einfachste Lösung wäre, die Stelle des Programmdirektors in Leipzig auszuschreiben. Doch das ist erst ab Januar 2026 möglich. Denn der frühere Programmdirektor Klaus Brinkbäumer ist zwar nicht mehr im Amt, erhält aber weiter sein Gehalt in Höhe von 219.000 Euro. Als Gegenleistung moderiert er die Talkshow Riverboat und berichtete über die US-Wahl. Seit Trumps-Amtsübernahme ist er im Urlaub. 'Das war eine dämliche Entscheidung. Vom Gehalt Brinkbäumers könnte man drei Redakteure bezahlen', empört sich ein Redakteur. Der MDR verteidigt sich: Herr Brinkbäumer bringt sich kontinuierlich mit journalistischen Vorschlägen und Themen in die redaktionelle Arbeit ein. Er kommt als Moderator, Experte und Schalt-Partner zum Einsatz und arbeitet zudem auch hintergründig. Offen ist, ob Brandt noch einmal als Super-Direktorin antritt. Momentan werden Rundfunkräte angerufen: Was müssen wir tun, damit du Brandt wählst? Die Intendanz hofft auch, dass am 31. März die zehn Rundfunkräte anwesend sind, die in der letzten Sitzung gefehlt haben. Sie könnten Brandt wählen und ihr damit zur Zwei-Drittel-Mehrheit verhelfen. Doch die Strategie ist riskant





heiseonline / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

MDR Programmdirektorin Jana Brandt Intendant Rundfunkrat Politik Krise Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Personalie scheitert: MDR-Intendant Ludwig setzt auf Jana Brandt für LeipzigDer Personalvorschlag von MDR-Intendant Ralf Ludwig, Jana Brandt zur Leiterin der zusammengeführten Programmdirektionen Leipzig und Halle zu ernennen, scheiterte im Rundfunkrat. Die Ernennung fehlte nur wenige Stimmen.

Weiterlesen »

Donington: Krise? Welche Krise?Simon Gillett, Pächter der Donington-Rennstrecke, beteuert, dass der Britische Grand Prix 2010 nicht gefährdet sei.

Weiterlesen »

Jana Brandt wird vorerst nicht Power-Programmdirektion beim MDRDer Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) kommt nicht zu Ruhe. Diesmal legen sich die MDR-Gremien bei einer Top-Personalie, die sich der Intendant Ralf Ludwig absegnen lassen wollte, überraschenderweise quer. Es ist ein Vorgang, der nicht alltäglich ist, gelten vielen scharfen Kritikern öffentlich-rechtliche Kontrollgremien oft als Abnick-Versammlungen.

Weiterlesen »

Matthias Lilienthal wird neuer Intendant der VolksbühneDer erfahrene Theatermacher Matthias Lilienthal übernimmt 2026 die Intendanz der Berliner Volksbühne. Nach einer Reihe von Intendantinnen und Intendanten, die das Haus prägten, steht Lilienthal vor der Herausforderung, dem Theater ein neues Profil zu geben und die institutionelle Stabilität wiederherzustellen.

Weiterlesen »

Matthias Lilienthal wird Intendant der Berliner VolksbühneBerlin - Vor knapp einem Jahr starb der Volksbühnen-Intendant René Pollesch. Nun ist klar, wer seine Nachfolge antritt. An dem Berliner Theater ist Lilienthal kein Unbekannter.

Weiterlesen »

Berliner Theater: Matthias Lilienthal wird neuer Intendant der VolksbühneMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »