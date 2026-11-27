Sven Hannawald, Simone Thomalla und Richard David Precht sind live im MDR Riverboat. Details zu Sendetermin, Gästen und Themen wie KI und Bildung.

Am 27. Dezember 2024 ab 22 Uhr startet die beliebte MDR-Talkshow "Riverboat" wieder mit einer beeindruckenden Gästeliste. Die Sendung, die seit 1992 unter diesem Titel läuft und zuvor als MDR-Club bekannt war, bietet dem Publikum erneut eine Mischung aus Unterhaltung und tiefgründigen Diskussionen. Die Moderatoren führen durch den Abend und begrüßen Persönlichkeiten, die nicht nur aus der aktuellen Medienlandschaft, sondern auch aus dem Sport und der Wissenschaft stammen.

Die prominenten Gäste im Fokus

Sven Hannawald, der 52-jährige Skisprung-Legende und Fernsehexperte, ist einer der Hauptgäste der aktuellen Ausgabe. Hannawald wird über seine persönliche Reise sprechen, insbesondere über seinen Weg zurück ins Berufsleben nach einer Phase des Burnouts. Neben ihm begrüßt die Sendung die Schauspielerin Simone Thomalla und den Komponisten Kai Schumann. Beide Künstler sind bald in neuen Weihnachtsfilmen zu sehen und bringen damit eine festliche Stimmung in das Studio. Auch der Musiker Christian Steyer ist dabei, der alte Weihnachtslieder neu veröffentlicht und somit nostalgische Klänge in die moderne Ära trägt.

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Kritik an Bildung und KI-Warnung

Neben den festlichen Themen stehen ernste gesellschaftliche Fragen im Raum. Der ehemalige Lehrer Herr Schröder nimmt das aktuelle Bildungssystem kritisch auf den Punkt und hinterfragt die Struktur des deutschen Schulwesens. Ein weiterer Schwer punkt ist die Warnung vor den Folgen der künstlichen Intelligenz durch den Philosophen Richard David Precht. Precht verweist in seiner Analyse auf die tiefgreifenden Veränderungen, die diese Technologie mit sich bringt. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unterstützt die Dringlichkeit dieser Diskussion: Demnach nutzen inzwischen vier von fünf Deutschen generative künstliche Intelligenz in ihrem Alltag. Diese Zahlen unterstreichen die Relevanz, warum sich die Sendung mit diesem Thema auseinandersetzt.

Gesundheit im Gespräch

Auch der Aspekt der körperlichen und mentalen Gesundheit wird in der aktuellen Folge behandelt. Die Ärztin Anne Fleck diskutiert mit den Gästen über Themen, die die Gesundheit betreffen. Sven Hannawald ergänzt diese Perspektive mit seinem eigenen Erfahrungsbericht. Seine Offenheit bezüglich der Überwindung eines Burnouts bietet den Zuschauern einen realistischen Einblick in die pressures des modernen Arbeitslebens und der professionellen Sportwelt.

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Das Moderatorenteam der MDR-Show

Die Moderation des Riverboat liegt bei einer festen Stammbesetzung, die sich in ihrer Zusammensetzung bewährt hat. Neben den beiden Moderatoren der heutigen Sendung gehören Joachim Llambi (62), Klaus Brinkbäumer (59) und Wolfgang Lippert (74) zum festen Team. Diese erfahrenen Gastgeber haben die Show über die Jahre hinweg mitgestaltet. Die Struktur der Moderation ist dabei so angelegt, dass Kim Fisher von Woche zu Woche rotiert. Dieses Element sorgt dafür, dass jede einzelne Episode einen ganz eigenen Charme und eine frische Dynamik erhält. Die Kombination aus den ständigen Moderatoren und dem wechselnden Gast im Moderator-Team schafft eine stabile, aber gleichzeitig variable Atmosphäre.

Starttermin und digitale Verfügbarkeit

Falls Sie die Live-Übertragung verpassen sollten, besteht die Möglichkeit, sich die Folgen der MDR-Talkshow kurz nach der Erstausstrahlung in der ARD Mediathek anzuschauen. Diese Option bietet Flexibilität für Zuschauer, die sich nicht an die strikte Sendezeit um 22 Uhr am 27. Dezember gebunden fühlen wollen. Die Show bleibt damit ein fester Bestandteil im Programm, der Geschichten und Anekdoten aus der Welt der Mal mehr, mal weniger bekannten Gäste erzählt und gleichzeitig aktuelle gesellschaftliche Diskurse anstößt.