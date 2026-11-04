ME Motorsport plant ADAC GT Masters Start 2027 mit BMW M4 GT3 Evo

ME Motorsport aus Schwäbisch Gmünd steigt 2027 mit dem BMW M4 GT3 Evo ins ADAC GT Masters ein. Das Team nutzt die Road to DTM Pyramide und die erhöhte Förderung des ADAC.

Das Motorsportteam ME Motorsport aus Schwäbisch Gmünd kündigt einen straffen Aufstieg in die GT3-Szene an. Teamchef Markus Eichele bestätigt die Planung, mit dem BMW M4 GT3 Evo zur Saison 2027 in der renommierten ADAC GT Masters Meisterschaft anzutreten. Dieser Schritt festigt die Position des Rennstalls innerhalb der sogenannten Road to DTM-Plattform und unterstreicht das strategische Ziel, eine konsequente Nachwuchsförderkette aufzubauen.

Strategische Expansion mit BMW M4 GT3 Evo

Die Grundlage für diese Ambitionen wurde bereits in den Sommermonaten gelegt, als ME Motorsport einen fabrikneuen BMW M4 GT3 Evo direkt von BMW M Motorsport erwarb. In Hockenheim absolvierte das Team bereits intensive Testfahrten mit dem Hochleistungsprototyp. Diese Maßnahmen dienten nicht nur der Gewöhnung an die Fahrleistungen des Boliden, sondern auch der Sammlung wertvoller technischer Daten für die bevorstehende Meisterschaft.

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Um die Vorbereitung zu intensivieren, hat das schwäbische Team für den Winter ein umfangreiches Testprogramm auf die Beine gestellt. Zusätzlich sind vereinzelte Einsätze in der GT Winter Series auf der iberischen Halbinsel anvisiert. Diese Veranstaltungen, organisiert von GEDLICH Racing, bieten ein realistisches Rennumfeld, in dem die Piloten unter Druck ihre Fähigkeiten schärfen können, bevor der offizielle Meisterschaftsbetrieb im folgenden Jahr beginnt.

Fahrerpaarung offen und Nachwuchsförderung

Bislang bleibt die Fahrerpaarung für das geplante Engagement im ADAC GT Masters 2027 unbesetzt. ME Motorsport sucht aktiv nach geeigneten Piloten und bittet Interessenten um direkte Kontaktaufnahme mit dem Rennstall. Das Team nutzt diese Lücke, um seine Position als Sprungbrett in der Road to DTM-Pyramide zu stärken und jungen Talenten eine klare Aufstiegsmöglichkeit aus dem BMW M2 Cup über die ADAC GT4 Germany in die höchste GT3-Klasse zu eröffnen.

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Der ADAC hat zur Saison 2027 die finanziellen Anreize für junge Fahrer deutlich verschärft. Insgesamt werden in den drei Serien der Förderkette 1,5 Millionen Euro in Form von Geld- und Sachpreisen ausgeschüttet. Im ADAC GT Masters allein entfallen rund 775.000 Euro auf die Preisgelder. Ein besonderes Highlight ist das Förderpaket in Höhe von 620.000 Euro, das ausschließlich dem Sieger der Road to DTM-Wertung zusteht.

Erweiterte Regeln und technische Herausforderungen

Die Meisterschaft 2027 bringt signifikante strukturelle und technische Veränderungen mit sich, die den Wettkampf verschärfen. Das Kalenderjahr umfasst sechs Rennwochenenden, wobei fünf Termine im Rahmen der DTM-Plattform ausgetragen werden. Jedes Wochenende beinhaltet zwei einstündige Rennen. Ein traditioneller Höhepunkt bleibt der Start im Rahmen des Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring, der traditionell vor mehr als 100.000 Zuschauern stattfindet.

Neben dem obligatorischen Fahrerwechsel zur Rennhalbzeit wird in der Saison 2027 erstmals auch ein Pflichtreifenwechsel eingeführt. Diese Neuerung zwingt die Nachwuchsfahrer dazu, nach dem Boxenaufenthalt direkt mit kalten Slickreifen weiterzufahren. Diese Anforderung orientiert sich an den Standards der DTM und stellt eine hohe Hürde für die Reifenmanagement-Strategien der Teams dar.

Aktueller Kontext: Erfolg junger Talente

Die Ambitionen von ME Motorsport stehen im Zeichen eines allgemeinen Trends zu jugendlichen Talenten im Motorsport. Kurz zuvor sorgte Kimi Antonelli mit Platz 3 beim Mexiko-GP für Aufsehen. Der 20-jährige Italiener wurde damit zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister. Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig konsequente Förderstrukturen wie die Road to DTM für die weitere Karriere junger Fahrer sind.

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Während die Tifosi bereits vom Traum eines Antonelli im Ferrari träumen, setzt ME Motorsport mit Markus Eichele an der Spitze auf systematischen Aufbau. Eichele betont, dass ein Start im ADAC GT Masters ein langer Traum des Teams war. Durch die massive Erhöhung der ADAC-Förderung sieht er das Interesse an der Serie stark zunehmen und rechnet für 2027 mit einem außerordentlich starken Teilnehmerfeld.