Meadow Walker und Vin Diesel feiern 25-jähriges Jubiläum von 'Fast and the Furious' mit Tränen und Liebe

Dieses Nachrichtentext berichtet über die Teilnahme von Meadow Walker, Tochter von Paul Walker, an den Filmfestspielen in Cannes. Sie war mit Vin Diesel und Jordana Brewster, die auch ihre verstorbene Freundin Michelle Rodriguez anreiste, um gemeinsam zu feiern und zu gedenken. Der Anlass war die 25-jährige Jubiläumsvorführung des ersten 'Fast and the Furious'-Films aus dem Jahr 2001.

Dieses Nachrichtentext ist eine Geschichte über die Teilnahme von Meadow Walker , Tochter von Paul Walker , an den Filmfestspielen in Cannes. Sie war mit Vin Diesel und Jordana Brewster, die auch ihre verstorbene Freundin Michelle Rodriguez anreiste, um gemeinsam zu feiern und zu gedenken.

Der Anlass war die 25-jährige Jubiläumsvorführung des ersten 'Fast and the Furious'-Films aus dem Jahr 2001. Meadow und Vin, die einst Rivalen waren, aber später engere Freunde und sogar Brüder, zeigten ihre Liebe und Erinnerungen an Paul Walker, der 2013 im Alter von 40 Jahren durch einen Unfall ums Leben kam.

Meadow, die als Model und Schauspielerin bekannt ist, war das Hauptthema auf den Red-Carpet-Momenten, aber auch Vin Diesel zeigte seine Gefühle und sprach emotional über Paul Walker und seine Rolle in der Familie. Das Video des 'People'-Magazins, das im Kinosaal gezeigt wurde, zeigte die emotionale Rede von Vin Diesel und die anschließende Umarmung von Meadow Walker





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