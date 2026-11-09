Mechatronik M SEC 630: AMG-V8 in klassischer Mercedes-C126-Plattform

Mechatronik bringt den M SEC 630 auf Basis des Mercedes C 126. Der Restomod nutzt einen 500 PS starken AMG-M 156 V8 Motor. Start der Auslieferung ist 2027 mit nur 30 Exemplaren.

Das Unternehmen Mechatronik aus Pleidelsheim bei Stuttgart stellt mit dem M SEC 630 ein hochmodernes Restomod -Modell vor. Dieses Fahrzeug basiert auf dem klassischen Mercedes-Benz SEC der Baureihe C 126 und kombiniert das zeitlose Design der 1980er Jahre mit aktueller Hochleistungs-Technologie. Der Umbau zielt darauf ab, die Emotionen eines Oldtimers mit der Performance eines modernen Sportwagens zu vereinen.

Technische Daten und Motorisierung

Das Herzstück dieses exklusiven Umbaus ist der AMG-Motor M 156, ein 6,2-Liter-V8-Saugmotor. Dieser Achtzylinder leistet satte 500 PS und entwickelt ein Drehmoment von 630 Newtonmetern. Zum Vergleich: Der originale Mercedes 560 SEC AMG 6.0 brachte es seinerzeit auf maximal 385 PS. Die Kraftübernahme erfolgt über eine AMG-Siebengangautomatik, die für eine nahtlose und schnelle Gangwechsel sorgt. Der Motor gilt unter Fans als einer der emotionalsten AMG-Triebwerke überhaupt und stammt ursprünglich aus Modellen wie dem Mercedes C 63 AMG.

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Fahrwerk, Karosserie und Innenausstattung

Die Karosserie des Mercedes SEC der Baureihe C 126 wurde zunächst vollständig zerlegt und anschließend von Hand neu aufgebaut. Dabei erinnern die breiten Kotflügel an die legendären AMG-Widebody-Coupés der 80er-Jahre, bestehen jedoch teilweise aus leichtem Carbon. Kunden haben die Wahl zwischen klassischen Mercedes-Sitzen und sportlichen Recaro-Vollschalensitzen. Auch die Farben und Materialien lassen sich nahezu unbegrenzt anpassen. Optional ist ein voll einstellbares Öhlins-Fahrwerk verfügbar, das zusammen mit kräftigeren Bremsen und einem modernisierten Fahrwerk für eine hohe Fahrdynamik sorgt.

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Fahrdynamik und Fahreindrücke

Bei Tests auf der Rennstrecke von Ascari in Spanien konnte ein Prototyp dieses exklusiven Fahrzeugs auf seine Tauglichkeit geprüft werden. Besonders beeindruckend ist der Motor, der bissig am Gas hängt und über 7000 Touren dreht. Dank einer eigens entwickelten Abgasanlage liefert der V8 einen gewaltigen Sound. Trotz der modernen Technik bleibt der M SEC seinem ursprünglichen Charakter treu. Er soll kein kompromissloser Rennwagen sein, sondern ein schneller, luxuriöser Gran Turismo für lange Strecken.

Produktion, Verfügbarkeit und Kosten

Verantwortlich für den spektakulären Umbau ist Mechatronik, das zum 30-jährigen Firmenjubiläum den M SEC 630 auf die Straße bringen möchte. Mehr als vier Jahre hat das Unternehmen an dem außergewöhnlichen Coupé gearbeitet. Die Auslieferung ist für das Jahr 2027 geplant. Mechatronik plant lediglich 30 Exemplare des M SEC, was den hohen Exklusivitätsfaktor unterstreicht. Einen offiziellen Preis nennt das Unternehmen bislang nicht. Zur Orientierung wurden für originale Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Widebody bei Auktionen bereits mehr als 500.000 Euro geboten. Wer sich einen solchen Wagen in die Garage stellen möchte, muss schnell sein und vermutlich tief in die Tasche greifen.