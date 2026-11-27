Jensen Huang ist zurück an der Nvidia-Spitze, doch die Märkte bleiben nervös. Meckel & Matthes sprechen über die Macht der US-Tech-Eliten, die bröckelnde KI-Euphorie und was der Hype um GTA VI über unsere Gesellschaft verrät.

Meckel & Matthes: Risse im KI-Boom, gefährlicher Genie-Kult um Jensen Huang, was hinter dem GTA-Hype steckt Nur elf Tage dauerte das Aus von Jensen Huang bei Nvidia.

Nach einer Petition mit 170.000 Unterschriften und einem Anruf von US-Präsident Donald Trump ist der Konzernchef zurück. Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes und Publizistin Miriam Meckel diskutieren darüber, was es bedeutet, wenn wirtschaftlicher Erfolg wichtiger wird als die Regeln guter Unternehmensführung. Zugleich nimmt die Nervosität an den Kapitalmärkten zu. Der S&P 500 steuert auf seinen schlechtesten Monat seit September 2022 zu, die Kreditausfallversicherungen für KI-Unternehmen stehen auf Rekord.

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Verlieren die Investoren zunehmend den Glauben an die Milliardenwetten der KI-Industrie? Und wie gefährlich wird die Abhängigkeit der amerikanischen Kapitalmärkte von einer Handvoll Tech-Unternehmer? Derweil bricht das Computerspiel GTA VI sämtliche Verkaufsrekorde – 3,8 Milliarden Dollar allein am ersten Verkaufstag, mehr als Taylor Swifts gesamte Eras-Tour eingespielt hat. Doch der Erfolg des Spiels ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht interessant.