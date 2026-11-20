Manuela Schwesig muss sich einer Operation an der Galle unterziehen. Vize-Ministerpräsidentin Kerstin Mieth vertritt sie vorerst in allen dienstlichen Angelegenheiten.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, wird in der kommenden Woche vorübergehend aus dem operativen Geschäft ausfallen. Laut einer offiziellen Mitteilung der Staatskanzlei in Schwerin unterzieht sie sich in diesem Zeitraum einem medizinischen Eingriff, der für einen Rücktritt oder langfristige Ausfälle nicht sorgt. Die SPD-Politikerin gab am Freitag bekannt, dass sie dienstliche Termine in dieser Phase nicht wahrnehmen könne.

Routine-Operation zur Behandlung der Gallenwege

Der medizinische Grund für die Erkrankung ist eine Gallenoperation, die Schwesig als notwendig beschreibt. Sie betonte in ihrer Stellungnahme, dass kein besonderer Grund zur Sorge bestehe. Dennoch wies die Ministerpräsidentin darauf hin, dass Probleme mit der Gallenblase als sehr unangenehm empfunden werden. Aus diesem Grund entschied sie, den notwendigen Eingriff erst nach der vollständigen Beendigung der aktuellen Regierungsforming durchzuführen.

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Kerstin Mieth übernimmt die Vertretung im Kabinett

Die Aufgabe der Vertretung in der Regierung wurde klar geregelt. Während der Abwesenheit von Manuela Schwesig tritt Vize-Ministerpräsidentin Kerstin Mieth von der Partei Die Linke an ihre Stelle. Mieth soll die Ministerpräsidentin bei allen laufenden Aufgaben und Besprechungen vertreten, um eine Unterbrechung der laufenden Geschäfte der Landesregierung zu vermeiden. Diese Vertretungsregelung gilt ab der kommenden Woche und deckt den Zeitraum der Operation sowie der anschließenden Erholungsphase ab.

Politische Priorität liegt im Land Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig hatte ihre politische Ausrichtung und ihre Bindung an das Bundesland mehrfach hervorgehoben. Sie betonte, dass Mecklenburg-Vorpommern für sie an erster Stelle steht. In früheren Äußerungen hatte sie eine Kandidatur auf Bundesebene nicht ausgeschlossen, gleichzeitig aber immer wieder klargestellt, dass ihre primäre Verantwortung bei der Führung des Landes liegt. Die aktuelle gesundheitliche Situation ändert nichts an dieser fundamentalen politischen Haltung.

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Erfolgreiche Therapie und zukünftige Planung

Die aktuelle Gallenoperation ist ein neuer medizinischer Eingriff, hat jedoch keine direkte Verbindung zu früheren Erkrankungen. Schwesig war im Jahr 2019 an Brustkrebs erkrankt. Im Mai des Jahres 2020 gab die Regierungscherin öffentlich bekannt, dass ihre Therapie erfolgreich abgeschlossen sei. Diese Vorgeschichte wird häufig in Medienberichten kontextualisiert, bleibt aber medizinisch und politisch von der aktuellen Gallenbehandlung zu unterscheiden.

SPD-Parteispitze und der Fahrplan bis Dezember

Neben der Gesundheitsthematik ist auch die interne Struktur der SPD aktuell von Bedeutung. Die Sozialdemokraten planen, ihre Führungsspitze bei einem Bundesparteitag im Januar neu zu wählen. Um Zeitdruck aus der laufenden Debatte zu nehmen, hatte Schwesig vorab Stellung bezogen. Über eine Parteisprecherin ließ sie verlauten, dass die Partei einen klaren Fahrplan habe, der bis zum 16. Dezember Gespräche führen soll.

Diese Zeit soll genutzt werden, um die beste Aufstellung für die Zukunft zu finden. Die Operation von Schwesig fällt in einen Zeitraum, in dem politische Prozesse und parteipolitische Neustrukturierungen parallel stattfinden. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern setzt ihren Betrieb unter der Leitung von Kerstin Mieth weiterhin fort, bis Manuela Schwesig nach der Genesung wieder vollständig einsatzfähig ist.