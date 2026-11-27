Experten entwickeln Rettungsplan für den vor Ibiza kenterten Tanker Med Emre. Das Schiff soll abgeschleppt und das Dieselöl abgepumpt werden, um Umweltkatastrophen zu vermeiden.

Die spanischen Behörden haben einen detaillierten Operationsplan entwickelt, um eine drohende Umweltkatastrophe durch den vor der Küste Ibiza s kenterten Dieseltanker Med Emre abzuwenden. Das Schiff liegt seit der Kenterung am Donnerstag in der Bucht von Escombreras, wo Experten nun Maßnahmen ergreifen, um das Austreten von gefährlichen Substanzen in das marine Ökosystem zu verhindern. Ziel ist es, das Fahrzeug sicher zum Hafen von Cartagena zu transportieren, um dort unter kontrollierten Bedingungen mit der Bergung der Ladung zu beginnen.

Strategischer Plan zur Ölbekämpfung

Das spanische Verkehrsministerium bestätigte am Abend, dass der Tanker Med Emre am kommenden Montag im Hafen von Cartagena eintreffen soll. Dort wird ein spezialisiertes Team daran arbeiten, das Öl aus den Tanks abzublasen, bevor das Schiff weiter verbracht oder endgültig entsorgt wird. Diese Prozedur ist entscheidend, um das Risiko einer massive Ölpest in den Gewässern der Balearen zu minimieren, da die Tanks noch immer volle Füllungen enthalten.

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Technische Details und Zustand des Schiffs

Elena Delgado, die Leiterin der zuständigen Hafenbehörde, erklärte während einer Lagebesprechung im Koordinierungszentrum der Seenotrettung (CCS) in Valencia, dass die Ladetanks des Schiffes noch immer intakt sind. Der Med Emre ist mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel gefüllt, was ein erhebliches Gefahrenpotenzial darstellt, sollte dieses Material ins Meer gelangen. Zusätzlich befindet sich viel Treibstoff für den eigenen Betrieb an Bord, der ebenfalls gesichert werden muss. Das 120 Meter lange Schiff, das unter maltesischer Flagge fährt, wurde 2019 gebaut und verfügt über eine Doppelhülle, die das Austreten von Ladung bei Beschädigungen verringern soll.

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Schutzmaßnahmen und menschliches Leid

Um das Auslaufen von Treibstoff zu verhindern, wird eine schwimmende Schutzbarriere um das Kenterschlach gelegt. Dies ist eine unmittelbare Maßnahme, die ergriffen wurde, nachdem das Schiff in der Nacht zu Donnerstag rund 50 Kilometer nordwestlich von Ibiza gekippt war. Die Besatzung hatte zuvor ein Leck im Rumpf gemeldet, woraufhin Wasser eindrang und das Schiff zum Kentern brachte. Von den 17 Menschen an Bord konnten 16 gerettet werden, leider verunglückte eine Person tödlich. Die getrennten Tanks der Ladung sollen nun dazu beitragen, dass bei der Schleppoperation kein Schaden entsteht.

Koordinierung und nächste Schritte

Die Koordinierung aller Bemühungen erfolgt über das CCS in Valencia, wo Entscheidungsträger und maritime Experten eng zusammenarbeiten. Der Transport nach Cartagena ist ein kritischer Schritt, da die dortigen Hafenanlagen über die notwendige Infrastruktur verfügen, um die gefährliche Ladung sicher zu entladen. Sollte die Operation fehlschlagen, könnte dies zu langfristigen ökologischen Schäden führen, weshalb die Behörden alle Ressourcen mobilisieren, um das Schiff stabil zu halten und kontrolliert zu bewegen. Die Bevölkerung und der Tourismus auf Ibiza und den umliegenden Inseln hoffen nun auf eine schnelle und glimpfliche Lösung der Krise.