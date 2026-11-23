Media Markt bietet im Black Friday starke Rabatte auf Sonos Kopfhörer, Nintendo Switch 2 Bundle, Philips Airfryer und OLED Fernseher. Hier sind die besten Deals.

Media Markt hat im Rahmen der aktuellen Black-Friday-Kampagne zahlreiche Elektronik-Geräte mit signifikanten Preisnachlässen ausgestattet. Der Elektronikhändler positioniert mehrere Produkte als günstige Alternativen zu etablierten Premium-Modellen oder als absolute Preisbrecher im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Kunden finden im Sortiment sowohl hochwertige Audio-Geräte als auch Gaming-Peripherie zu historischen Tiefstpreisen.

Sonos Kopfhörer als Alternative zu AirPods Max

Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer von Sonos sind aktuell für 179 Euro erhältlich und bieten damit eine kostengünstige Alternative zu den Apple AirPods Max. Diese Kopfhörer erinnern designtechnisch an die beliebten Apple-Kopfhörer, bieten jedoch eigenen Angaben zufolge hochwertigen Klang, aktive Geräuschunterdrückung und eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Besonders interessant für Musikfans ist die Unterstützung von 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking sowie verlustfreies Streaming. Eine weitere Funktion ermöglicht die Übertragung des Fernsehtons kompatibler Sonos-Soundbars direkt auf die Kopfhörer. Im Vergleich zu den sonstigen Kosten von knapp 250 Euro für die Konkurrenz fallen die Sonos-Kopfhörer mit 179 Euro fast um die Hälfte günstiger aus.

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Nintendo Switch 2 Bundle mit Kamera im Angebot

Für Nintendo-Fans bietet Media Markt die Nintendo Switch 2 für 499 Euro an. Dieses Angebot wird durch eine Dealmaxxing-Aktion aufgewertet, bei der eine Nintendo-Switch-2-Kamera im Wert von knapp 25 Euro als Gratis-Zugabe abgegeben wird. Zudem ist der Kauf mit drei Monaten Nintendo Switch Online verknüpft. Diese Kombination macht das Angebot besonders attraktiv für alle Interessenten, die ohnehin den Kauf der Konsole planen. Der Preis von 499 Euro für die Konsole stellt in dieser Ausstattungsvariante einen signifikanten Mehrwert dar, da die Kamera als zusätzlicher Bonus ohne Aufpreis erworben werden kann.

Philips Airfryer 3000 Series zum Bestpreis

Der Philips NA352/00 Airfryer der 3000 Series ist bei Media Markt aktuell für 99 Euro zu haben. Dieses Modell setzt auf zwei getrennte Garäume mit insgesamt neun Litern Fassungsvermögen. Der größere Korb bietet sechs Liter Platz, während der kleinere Korb drei Liter Volumen aufweist. Dank einer Synchronisierungsfunktion lassen sich unterschiedliche Gerichte so zubereiten, dass sie gleichzeitig fertig werden. Die herausnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet. Mit 99 Euro ist Media Markt günstiger als jeder andere Shop; bei Ebay liegen die Preise beispielsweise bis zu 50 Euro höher. Dieser Preis stellt einen besonders starken Deal für Hobbyköche dar.

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OLED Fernseher und Smart-TVs im Preisvergleich

Der LG OLED77C67LA aus der aktuellen C6-Serie bietet eine Bildschirmdiagonale von 77 Zoll beziehungsweise 195 Zentimeter. Die OLED-Technologie erzeugt tiefe Schwarzwerte und starke Kontraste, während die 4K-Auflösung ein detailreiches Bild ermöglicht. Für Gaming ist der Fernseher mit einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz gut ausgestattet. Media Markt verlangt aktuell 1.899 Euro, was dem günstigsten Niveau im Preisvergleich entspricht. Dieser Kurs ist für einen OLED dieser Größe interessant, sofern ausreichend Platz und ein entsprechendes Budget vorhanden sind. Ein weiterer interessanter Fernseher ist ein 55-Zoll-Modell (139 Zentimeter) mit QLED-Display, 4K-Auflösung und HDR10+. Die Besonderheit liegt im dreiseitigen Ambilight, das per LEDs passende Farben an die Wand projiziert. Zur Ausstattung gehören der Philips-P5-Bildprozessor, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Titan OS. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hertz.

Samsung und weitere TV-Modelle mit Tiefstpreisen

Ein 65-Zoll-Modell (163 Zentimeter) mit UHD-4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen ist bei Media Markt aktuell für 1.199 Euro erhältlich. Laut Preisvergleich handelt es sich um einen neuen Bestpreis, der gerade für Heimkino-Enthusiasten interessant ist. Ein weiteres Highlight ist der 65-Zoll-OLED-Fernseher mit 4K-Auflösung und Glare-Free-Beschichtung zur Reduzierung von Spiegelungen. Mit vier HDMI-2.1-Anschlüssen, variablen Bildwiederholraten bis zu 165 Hertz sowie FreeSync Premium Pro und G-Sync ist er auch für Spieler attraktiv. HDR10+, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Tizen OS runden die Ausstattung ab. Media Markt bietet diesen TV für 1.399 Euro an, was ein Tiefpreis ist, da kein anderer Händler das Modell derzeit günstiger anbieht.

Leuker Lego-Sets und Minecraft-Bausätze

Neben Unterhaltungselektronik finden sich auch Spielzeuge und Bausätze zu attraktiven Preisen. Der Bausatz der Spitzhackenmine aus dem beliebten Videospiel Minecraft ist für 27,99 Euro bei Media Markt zum absoluten Bestpreis erhältlich. Andere Händler verlangen aktuell deutlich mehr. Das Set bringt die pixelige Klötzchenwelt in das Kinder- oder Wohnzimmer und bietet verschiedene Spielfunktionen. Technikbegeisterte können sich dank 732 Bauteilen und einem detaillierten Design mit teils beweglichen Komponenten austoben. Laut Preisvergleichsportal war das Lego-Auto noch nie günstiger als zum jetzigen Black Friday.