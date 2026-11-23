Media Markt bietet zum Black Friday die Nintendo Switch 2 für 499 Euro mit Gratis-Kamera, OLED-TVs ab 1.399 Euro und weitere Tech-Deals. Alle aktuellen Preise im Überblick.

Media Markt lockt zum diesjährigen Black Friday mit einem auffälligen Angebot für die Nintendo Switch 2. Das Bundle kostet 499 Euro und enthält eine Kamera im Wert von knapp 25 Euro. Diese Preisgestaltung macht das Angebot für Kaufinteressenten besonders attraktiv.

Switch 2 Bundle inklusive Gratis-Kamera

Die Konsole ist im Paket mit der Switch 2 für 499 Euro erhältlich. Media Markt legt im Rahmen einer Dealmaxxing-Aktion eine Nintendo-Switch-2-Kamera obendrauf. Damit ist das Bundle gerade für alle interessant, die ohnehin mit dem Kauf der Konsole liebäugeln. Amazon hatte das Mario-Kart-Bundle ebenfalls reduziert, binnen weniger Tage war der Black-Friday-Deal dort aber vergriffen. Das Media-Markt-Angebot ist in dieser Hinsicht besser.

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Philips bietet mit dem NA352/00 Airfryer 3000 Series zwei getrennte Garräume mit insgesamt neun Litern Fassungsvermögen. Der größere Karkorb fasst sechs Liter, der kleinere drei Liter. Dank einer Synchronisierungsfunktion lassen sich unterschiedliche Gerichte so zubereiten, dass sie gleichzeitig fertig werden. Die herausnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet. Media Markt verlangt dafür aktuell 99 Euro und ist damit so günstig wie kein anderer Shop. Ebay verlangt sogar 50 Euro mehr für dieses Modell.

OLED-TVs mit starken Preissenkungen

Der LG OLED77C67LA aus der aktuellen C6-Serie bietet eine Bildschirmdiagonale von 77 Zoll beziehungsweise 195 Zentimetern. Die OLED-Technologie dürfte tiefe Schwarzwerte und starke Kontraste erzeugen. Die 4K-Auflösung ermöglicht ein detailreiches Bild. Auch für Gaming ist der Fernseher mit variabler Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz gut ausgestattet. Media Markt verlangt aktuell 1.899 Euro und liegt damit auf dem günstigsten Niveau im Preisvergleich.

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Philips bietet ein 55-Zoll-Modell (139 Zentimeter) mit einem QLED-Display mit 4K-Auflösung und HDR10+. Die Besonderheit bei Philips ist das dreiseitige Ambilight. LEDs auf der Rückseite projizieren zum Bild passende Farben an die Wand und lassen das Fernsehbild optisch größer wirken. Zur Ausstattung gehören der Philips-P5-Bildprocessor, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Titan OS mit gängigen Streaming-Apps. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hertz.

Samsung bietet mit einem 65-Zoll-Modell einen großen Bildschirm für Games, Filme, Serien und Sport. Außerdem sind UHD-4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen an Bord. Bei Media Markt kostet das Modell aktuell 1.199 Euro. Laut Preisvergleich ist dies ein neuer Bestpreis. Gerade bei Fernsehern dieser Größe ist das ein interessantes Angebot, sofern die Ausstattung zum eigenen Heimkino passt.

Weitere Technik-Schnäppchen und Gaming-Zubehör

Ein weiteres Samsung-Modell mit 65 Zoll (163 Zentimeter) bietet ein kontraststarkes OLED-Display mit 4K-Auflösung. Dank Glare-Free-Beschichtung werden laut Hersteller störende Spiegelungen reduziert. HDR10+, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Tizen OS runden die Ausstattung ab. Auch für Spielernaturen ist der Fernseher interessant: Vier HDMI-2.1-Anschlüsse, variable Bildwiederholraten mit bis zu 165 Hertz sowie FreeSync Premium Pro und G-Sync versprechen eine flüssige Darstellung. Bei Media Markt kostet der OLED-TV aktuell 1.399 Euro. Ein Tiefpreis, kein anderer Händler bietet das Modell derzeit günstiger an.

Die Spitzhackenmine aus dem beliebten Videospiel Minecraft bildet die pixelige Klötzchenwelt in das Kinder- oder Wohnzimmer ab. Der Bausatz bietet verschiedene Spielfunktionen und eignet sich als Geschenk für junge und ältere Minecraft-Fans. Für 27,99 Euro ist das Set bei Media Markt zum absoluten Bestpreis erhältlich. Andere Händler verlangen aktuell deutlich mehr. Technikbegeisterte können sich hier dank 732 Bauteilen und einem detaillierten Design mit teils beweglichen Komponenten austoben. Laut Preisvergleichsportal war das Lego-Auto noch nie günstiger als zum jetzigen Black Friday.

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Smartwatches kombinieren ein AMOLED-Display mit umfangreichen Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Dazu gehören unter anderem die Aufzeichnung verschiedener Sportarten, Schlafanalysen und eine kontinuierliche Herzfrequenzmessung. Bei Media Markt gibt es die schwarze Variante mit schiefergrauem Silikonarmband für 249 Euro. Das entspricht dem bisherigen Bestpreis. Hinweise auf volatile Preise bestehen, da Händler die unverbindliche Preisempfehlung anpassen können.