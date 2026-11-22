Media Markt bietet zur Nintendo Switch 2 eine gratis Kamera und reduziert Saugroboter sowie OLED-Fernseher deutlich. Alle Preisdetails und Deals im Überblick.

Media Markt lockt zum diesjährigen Black Friday mit einem markanten Angebot für Spielkonsolen-Fans: Die Nintendo Switch 2 im Bundle mit dem Titel Mario Kart World wird um eine gratis Kamera erweitert. Der Hauptpreis für die Konsole liegt bei 499 Euro, wovon die Zugabe den Gesamtwert des Pakets deutlich erhöht. Zusätzlich enthalten ist der Zugang zu Nintendo Switch Online für einen Zeitraum von drei Monaten. Die Kamera selbst hat einen Listenwert von knapp 25 Euro und wird im Rahmen einer Dealmaxxing-Aktion des Händlers kostenlos mitgeliefert. Diese Kombination richtet sich primär an Kunden, die ohnehin die Planung für den Kauf der neuen Konsole haben.

Konsole und Spiele im Fokus

Die Nintendo Switch 2 ist nun als Open-World-Titel spielbar. Media Markt präsentiert das Bundle mit Mario Kart World zum sogenannten Dealmaxxing-Preis. Für Gamer, die den Titel separat bevorzugen, ist die PS5-Version für 79,99 Euro erhältlich. Dieser Preis gilt nicht als spezieller Angebotspreis, bietet aber eine unkomplizierte Bezugsquelle bei einem großen Elektronikhändler. Auch eine Version für Xbox ist verfügbar. Die Preise sind volatil, und Händler passen manchmal die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Es kann vorkommen, dass sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, falls Händler sie nach der Veröffentlichung des Artikels geändert haben.

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Saugroboter im massiven Preisrutsch

Neben der Gaming-Welt bietet Media Markt technische Haushaltsgeräte zu reduzierten Konditionen an. Der schwarze Complete-Version eines Saug- und Wischroboters erreicht mit 899 Euro seinen bisherigen Bestpreis. Das Gerät verfügt über eine Saugleistung von 36.000 Pascal und eine spezielle Wischwalze, die während der Reinigung mit Wasser aufgefrischt wird. Die zugehörige Station übernimmt weitere Aufgaben wie das Entleeren und Reinigen. Im Vergleich zu einer ursprünglichen Preisempfehlung von 1.299 Euro, die auch bis vor kurzem noch galt, ist dies ein beachtlicher Preisrückgang.

Ein weiteres Modell des Saugroboters bietet 28.000 Pascal Saugleistung und ist für stärkere Verschmutzungen ausgelegt. Dieser Sauger saugt und wischt selbstständig und bringt eine Multifunktionsstation mit, die unter anderem die Reinigung der Wischmopps übernimmt. Media Markt verlangt dafür 429 Euro. Das ist ein sehr guter Kurs, auch wenn der Roboter in der Vergangenheit bereits einmal günstiger erhältlich war. Ein weiteres Modell aus der Linie kommt inklusive Absaug- und Reinigungsstation. Dadurch übernimmt das Gerät nicht nur das Saugen und Wischen, sondern auch einen Teil der anschließenden Pflegearbeiten. Für 469 Euro ist das Modell zum Bestpreis erhältlich. Der Preis gilt auch für die schwarze Variante.

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OLED und QLED Fernseher reduziert

Im Bereich der Unterhaltungselektronik zeigt sich Media Markt ebenfalls preisdiskriminierend. Philips bietet auf 55 Zoll (139 Zentimeter) ein QLED-Display mit 4K-Auflösung und HDR10+ an. Die Besonderheit bei Philips ist das dreiseitige Ambilight: LEDs auf der Rückseite projizieren zum Bild passende Farben an die Wand und lassen das Fernsehbild optisch größer wirken. Zur Ausstattung gehören der Philips-P5-Bildprozessor, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Titan OS mit gängigen Streaming-Apps. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hertz. Bei Media Markt kostet der Fernseher aktuell in einer speziellen Aktion. Der genaue Preiswert wurde im Text nicht explizit als Zahl genannt, sondern als Teil des Angebots beschrieben, ist aber im Kontext der anderen Deals signifikant.

Samsung bietet mit 65 Zoll einen großen Bildschirm für Games, Filme, Serien und Sport. Außerdem sind UHD-4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen an Bord. Bei Media Markt kostet das Modell aktuell 1.199 Euro, laut Preisvergleich ein neuer Bestpreis. Gerade bei Fernsehern dieser Größe ist das ein interessantes Angebot, sofern die Ausstattung zum eigenen Heimkino passt. Ein weiteres High-End-Gerät bietet auf 65 Zoll (163 Zentimeter) ein kontraststarkes OLED-Display mit 4K-Auflösung. Dank Glare-Free-Beschichtung werden laut Hersteller störende Spiegelungen reduziert. HDR10+, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Tizen OS runden die Ausstattung ab. Auch für Spielernaturen ist der Fernseher interessant: Vier HDMI-2.1-Anschlüsse, variable Bildwiederholraten mit bis zu 165 Hertz sowie FreeSync Premium Pro und G-Sync versprechen eine flüssige Darstellung. Bei Media Markt kostet der OLED-TV aktuell 1.399 Euro, ein Tiefpreis, kein anderer Händler bietet das Modell derzeit günstiger an.

LG bietet auf 77 Zoll (195 Zentimeter) ein OLED-Gerät aus der aktuellen C6-Serie. Die OLED-Technologie dürfte tiefe Schwarzwerte und starke Kontraste erzeugen, während die 4K-Auflösung ein detailreiches Bild ermöglichen sollte. Auch für Gaming ist der Fernseher mit variabler Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz gut ausgestattet. Media Markt verlangt aktuell 1.899 Euro und liegt damit auf dem günstigsten Niveau im Preisvergleich. Ein interessanter Kurs für einen OLED dieser Größe, auch wenn ausreichend Platz und ein entsprechendes Budget nötig sind. Diese Preisgestaltung zeigt, dass Media Markt sowohl im Consumer-Gaming als auch im High-End-Haushalts- und Unterhaltungsbereich gezielt mit aggressiven Preisstrategien auf den Black Friday reagiert.