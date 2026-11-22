Media Markt bietet zur Nintendo Switch 2 eine Kamera gratis. Zudem finden sich bei Elektronik-Geräten wie Saugrobotern und Fernsehern signifikante Preisrückgänge im Black Friday.

Der Elektronikhändler Media Markt lockt Kunden zum Black Friday mit einem exklusiven Angebot für die Nintendo Switch 2. Kombiniert mit dem Spiel Mario Kart World und einem Dreimonats-Abo für Nintendo Switch Online erhält der Käufer zusätzlich eine Nintendo-Switch-2-Kamera kostenlos dazu. Das Gesamtpaket kostet 499 Euro und richtet sich besonders an Käufer, die ohnehin den Kauf der Konsole planen. Die Kamera hat einen Eigenwert von knapp 25 Euro und wird im Rahmen einer Dealmaxxing-Aktion als Gratis-Zugabe bereitgestellt. Diese bundelte Angebote zielen darauf ab, den wahrgenommenen Mehrwert für Verbraucher durch zusätzliche Hardware zu steigern.

Detailliertes Switch 2 Angebot und Preiskalkulation

Das Hauptangebot des Händlers basiert auf einer spezifischen Preisgestaltung, die sich deutlich vom regulären Handel abhebt. Die Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World kostet exakt 499 Euro. In diesen Preis ist bereits das drei Monate dauernde Abo für Nintendo Switch Online enthalten. Als zusätzlicher Anreiz legt Media Markt eine Nintendo-Switch-2-Kamera obendrauf, deren Einzelwert bei etwa 25 Euro liegt. Dieser Bundle-Deals-Ansatz soll die Attraktivität des Kaufs erhöhen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Preise volatil sind und Händler die unverbindliche Preisempfehlung anpassen können. Die genannten Preise könnten sich nach Veröffentlichung der Informationen geändert haben, was eine zeitnahe Prüfung erforderlich macht.

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Einkaufsfreude bei Küchen- und Staubsauger-Elektronik

Neben der Gaming-Hardware bietet Media Markt auch interessante Deals im Bereich Küchengeräte und Reinigungselektronik. Bei der Luftfritteuse mit zwei getrennten Gärten und insgesamt neun Litern Fassungsvermögen zeigt der Händler den günstigsten Preis auf dem Markt. Der größere Korb fasst sechs Liter, der kleinere drei Liter. Ein besonderer Vorteil ist die Synchronisierungsfunktion, die es ermöglicht, unterschiedliche Gerichte gleichzeitig fertig zu zubereiten. Die herausnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet. Media Markt verlangt dafür aktuell 99 Euro, was 30 Euro weniger ist als bei anderen Shops. Im Bereich der Staubsauger punktet der Dyson V15 Detect Absolute mit Laser-Technologie, die feinen Staub auf Hartböden sichtbar macht. Das Modell kostet bei Media Markt 479 Euro und bietet eine automatische Anpassung der Saugleistung sowie ein Display zur Anzeige der aufgenommenen Staubpartikel.

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Saugroboter im massiven Preisverfall

Im Bereich der Saug- und Wischroboter zeichnet sich ein signifikanter Preisrückgang ab, der Kaufinteressenten entgegenkommt. Ein Modell mit 36.000 Pascal Saugleistung und einer speziellen Wischwalze erreicht bei Media Markt einen Bestpreis von 899 Euro für die Complete-Version. Die Station übernimmt dabei das Entleeren und Reinigen. Im Vergleich zur ursprünglichen unverbindlichen Preisempfehlung von 1.299 Euro, die bis vor kurzem noch galt, handelt es sich um einen beachtlichen Preisrückgang. Ein weiteres Modell mit 28.000 Pascal Saugleistung und einer Multifunktionsstation, die die Reinigung der Wischmopps übernimmt, kostet aktuell 429 Euro. Dieser Kurs gilt als sehr gut, auch wenn das Gerät in der Vergangenheit bereits einmal günstiger erhältlich war. Ein drittes Saugroboter-Modell, das ebenfalls mit Absaug- und Reinigungsstation ausgestattet ist, liegt bei 469 Euro. Auch hier handelt es sich um den Bestpreis, der für die schwarze Variante gleichermaßen gilt. Die Saugleistung dieses Geräts beträgt 28.000 Pascal, was es für stärkere Verschmutzungen geeignet macht.

Preiswerte Gaming-Titel und hochwertige Fernseher

Der mit Spannung erwartete Open-World-Titel ist ab sofort spielbar und wird bei Media Markt in der PS5-Version für 79,99 Euro angeboten. Dieser Preis ist kein Angebotspreis, bietet Gamern dennoch eine unkomplizierte Bezugsquelle. Auch eine Xbox-Version ist erhältlich. Im Fernsehsektor bietet ein 55-Zoll-QLED-Modell von Philips mit 139 Zentimetern Diagonale, 4K-Auflösung und HDR10+ interessante Features. Die Besonderheit ist das dreiseitige Ambilight, bei dem LEDs auf der Rückseite zum Bild passende Farben an die Wand projizieren. Zur Ausstattung gehören der Philips-P5-Bildprozessor, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Titan OS mit gängigen Streaming-Apps. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hertz. Ein weiteres Modell mit 65 Zoll Diagonale bietet UHD-4K-Auflösung und kostet aktuell 1.199 Euro. Dies ist ein neuer Bestpreis laut Preisvergleich und stellt ein interessantes Angebot für Heimkinos dar. Ein 65-Zoll-OLED-Display von Samsung mit kontraststarker 4K-Auflösung und Glare-Free-Beschichtung rundet das Angebot ab. HDR10+, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Tizen OS runden die Ausstattung ab. Vier HDMI-2-Anschlüsse machen den Fernseher auch für Spielernaturen interessant.