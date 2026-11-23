Media Markt bietet zur Nintendo Switch 2 eine Gratis-Kamera und reduziert den Philips Airfryer 3000 auf 99 Euro. Lesen Sie den vollständigen Preisvergleich und alle Tech-Bests.

Media Markt lockt Kunden zum Black Friday mit drastisch reduzierten Preisen auf Elektronikartikel und Gaming-Hardware. Der Elektronikhändler setzt dabei auf Bundles, die einen hohen Mehrwert bieten, wie das Angebot zur neuen Nintendo Switch 2, die im Paket mit einer Kamera erhältlich ist. Neben den bekannten Spielkonsolen senkt der Händler auch die Preise für Küchengeräte und Reinigungsroboter erheblich. Kunden können dabei erwarten, dass die angebotenen Schnäppchen deutlich unter den herkömmlichen UVPs liegen, was den Einkaufsbummel zu einem der lohnenswertesten Ereignisse im Jahreskalender macht.

Nintendo Switch 2 Bundle mit Gratis-Kamera

Die Nintendo Switch 2 wird bei Media Markt für 499 Euro angeboten und ist dabei mit einer zusätzlichen Nintendo-Switch-2-Kamera ausgestattet. Diese Kamera hat einen Eigenwert von knapp 25 Euro und wird im Rahmen einer sogenannten Dealmaxxing-Aktion gratis zum Kauf der Konsole hinzugefügt. Dieses spezielle Paket richtet sich insbesondere an Gamer, die bereits lang gehegt den Wunsch hatten, die neue Konsole zu erwerben, und nun durch die Zugabe einen direkten finanziellen Vorteil erhalten. Das Angebot macht den Einstieg in die neue Gaming-Plattform attraktiver, da die Hardware nicht nur isoliert, sondern als Komplettset mit Zubehör verfügbar ist.

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Philips Airfryer 3000 Serie im besten Preis

Der Philips Airfryer 3000 Series mit der Modellnummer NA352/00 ist bei Media Markt aktuell für 99 Euro erhältlich. Dieser Preis gilt als der günstigste auf dem gesamten Markt, während Konkurrenten wie Ebay für dasselbe Gerät bis zu 50 Euro mehr verlangen. Das Gerät besticht durch zwei getrennte Garvölle mit einem Gesamtvolumen von neun Litern, wobei der große Korb sechs Liter und der kleine drei Liter fasst. Eine Synchronisierungsfunktion sorgt dafür, dass verschiedene Speisen gleichzeitig fertig werden, und die herausnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet. Dieser niedrige Preispunkt positioniert den Airfryer als ein absolutes Highlight im aktuellen Sortiment des Händlers.

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Haushaltsgeräte von Dyson und iRobot im Preisvergleich

Auch im Bereich der Reinigungsgeräte bietet Media Markt interessante Konditionen an. Ein leistungsstarker Akkusauger von Dyson ist für 479 Euro zu haben und punktet mit Laser-Technologie, die feinen Staub auf Hartböden sichtbar macht. Zusätzlich passt sich die Saugleistung automatisch an und ein Display zeigt die aufgenommenen Partikel an. Im Bereich der Roboterstaubsauger gibt es mehrere Stufen: Der schwarze Complete-Version eines Saug- und Wischroboters mit 36.000 Pascal Saugleistung kostet 899 Euro, was einen deutlichen Rückgang von der ursprünglichen UVP von 1.299 Euro darstellt. Ein weiteres Modell mit 28.000 Pascal Saugleistung ist für 429 Euro verfügbar, während ein drittes Modell inklusive Station für 469 Euro den Bestpreis erreicht. Alle diese Geräte verfügen über Multifunktionsstationen, die das Entleeren und Reinigen der Mopps automatisieren.

Spielkonsolen und Fernseher mit 4K-Qualität

Neben der Nintendo-Konsole ist auch die PS5-Version des neuen Open-World-Titels für 79,99 Euro verfügbar, wobei es sich um den regulären Preis handelt. Für Heimkinoliebhaber bietet Media Markt verschiedene Fernsehermodelle an. Ein 55-Zoll-Philips-QLED-Fernseher mit Ambilight-Technologie und 4K-Auflösung ist ebenfalls im Angebot. Ein 65-Zoll-Modell von Samsung ist für 1.199 Euro erhältlich, was laut Preisvergleich ein neuer Bestpreis ist. Zusätzlich gibt es ein 65-Zoll-OLED-Modell mit Glare-Free-Beschichtung, Dolby Atmos und Tizen OS. Diese Geräte bieten HDR10+, 4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen, die sich ideal für Games und Filme eignen. Kunden sollten beachten, dass Preise volatil sind und Händler die UVPs anpassen können, sodass Abweichungen nach Veröffentlichung möglich sind.