Media Markt bietet Black-Friday-Deals für Nintendo Switch 2 mit Kamera, günstige Kopfhörer und OLED-Fernseher von LG, Samsung und Philips. Preise im Check.

Media Markt bietet zum Black Friday eine Auswahl an Elektronik-Bundles und Geräte mit reduzierten Preisen an, die als Alternative zu teureren Marktführern positioniert sind. Die Angebote umfassen die neu angekündigte Nintendo Switch 2 in Kombination mit einem Spiel und einer Kamera, kabellose Kopfhörer einer Marke mit Ähnlichkeit zu Apple-Produkten sowie mehrere große OLED- und QLED-Fernseher von LG, Samsung und Philips. Diese Auswahl soll Interessenten eine kostengünstigere Option für High-End-Audio und Gaming-Konsole bieten.

Switch 2 Bundle mit Mario Kart und Kamera

Media Markt verkauft die Nintendo Switch 2 zusammen mit dem Spiel Mario Kart World und drei Monaten Nintendo Switch Online für einen Preis von 499 Euro. Als zusätzliche Zugabe im Rahmen einer Dealmaxxing-Aktion liegt eine Nintendo-Switch-2-Kamera im Wert von knapp 25 Euro bei. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Käufer, die ohnehin beabsichtigen, die neue Konsole zu erwerben, und so einen zusätzlichen Gegenwert erhalten. Die Preise unterliegen dabei bekannten Schwankungen, und Händler können die unverbindliche Preisempfehlung anpassen, weshalb Abweichungen nach Veröffentlichung möglich sind.

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Kabellose Kopfhörer als AirPods-Alternative

Media Markt führt kabellose Over-Ears-Kopfhörer mit aktivierter Geräuschunterdrückung und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, die oft mit den AirPods Max verglichen werden. Diese Geräte unterstützen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und verlustfreies Streaming sowie die Übertragung des Fernsehtons kompatibler Sonos-Soundbars direkt auf die Kopfhörer. Für Musikfans, die auch unterwegs ungestört hören möchten, sind diese Features besonders relevant.

Während die Kopfhörer sonst für knapp 250 Euro angeboten werden, kostet das Modell bei Media Markt derzeit 179 Euro. Diese Preisminderung macht sie zu einer günstigen und attraktiven Alternative zu den AirPods Max, die deutlich teurer sind. Ein Preisvergleich zeigt, dass Media Markt diese Kopfhörer zu dem niedrigsten aktuellen Preis im Sortiment anbietet.

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OLED- und QLED-Fernseher mit reduzierten Preisen

Der 77-Zoll-Fernseher LG OLED77C67LA aus der aktuellen C6-Serie wird mit einer Diagonale von 195 Zentimetern angeboten und nutzt OLED-Technologie für tiefe Schwarzwerte und hohe Kontraste. Das Display verfügt über eine 4K-Auflösung und eine variable Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz, was es für Gaming-Szenarien geeignet macht. Media Markt verlangt aktuell 1.899 Euro dafür, was dem günstigsten bekannten Preis für dieserartige Geräte dieser Größe entspricht.

Der Philips-NA352/00 der Airfryer 3000 Series wird im Kontext von Media Markt-Angeboten erwähnt und kostet dort aktuell 99 Euro. Ein Vergleich mit anderen Händlern wie Ebay zeigt, dass dort sogar 50 Euro mehr verlangt werden, was dieses Angebot besonders stark erscheinen lässt. Das Gerät verfügt über zwei getrennte Garäume mit insgesamt neun Litern Fassungsvermögen, wobei der größere Korb sechs Liter und der kleinere drei Liter Platz bietet. Eine Synchronisierungsfunktion ermöglicht es, unterschiedliche Gerichte so zuzubereiten, dass sie gleichzeitig fertig werden.

Samsung bietet einen 55-Zoll-QLED-Fernseher mit 4K-Auflösung und HDR10+ an, der ein dreiseitiges Ambilight-System nutzt, bei dem LEDs auf der Rückseite Farben an die Wand projizieren. Das Gerät verfügt über den Philips-P5-Bildprozessor, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Titan OS mit gängigen Streaming-Apps. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hertz, und bei Media Markt kostet dieser Fernseher aktuell zu einem Preis, der als attraktiv für Einsteiger in diese Größe gilt.

Weitere Modelle wie ein 65-Zoll-Samsung-Fernseher mit UHD-4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen kosten bei Media Markt aktuell 1.199 Euro und stellen einen neuen Bestpreis dar. Ein weiteres Angebot ist ein 65-Zoll-OLED-Fernseher mit 163 Zentimetern Diagonale, der mit einer Glare-Free-Beschichtung, HDR10+, Dolby Atmos und dem Tizen OS ausgestattet ist. Mit vier HDMI-2.1-Anschlüssen und einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz sowie FreeSync Premium Pro und G-Sync ist er für Spieler konzipiert. Der Preis von 1.399 Euro stellt einen Tiefpreis dar, da kein anderer Händler das Modell derzeit günstiger anbietet.

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Minecraft-Bausatz und LEGO-Set im Angebot

Neben den großen Elektronikgeräten bietet Media Markt auch bauliche Sets an. Der Minecraft-Bausatz, der die Spitzhackenmine aus dem beliebten Videospiel nachbildet, ist für 27,99 Euro erhältlich und stellt einen absoluten Bestpreis dar. Der Bausatz eignet sich als Geschenk für Fans und bietet verschiedene Spielfunktionen.

Zudem wird ein LEGO-Auto mit 732 Bauteilen und teils beweglichen Komponenten angeboten. Der Black Friday ermöglicht hier den günstigsten Preis laut Preisvergleichsportal, was Technikbegeisterte und Sammler ansprechen soll. Die Kombination aus detailliertem Design und der historischen Preisniedrigung macht dieses Angebot zu einem der hervorstechenden Punkte im aktuellen Sortiment von Media Markt.