Media Markt bietet zur Black Friday Aktion die Nintendo Switch 2 mit Kamera und Mario Kart World für 499 Euro. Zudem gibt es starke Rabatte bei Philips und Samsung TVs.

Media Markt bietet im Rahmen der aktuellen Black Friday Aktionen erhebliche Preisnachlässe auf zahlreiche Elektronikartikel und Gaming-Konsole an. Der Elektronikhändler hat seine Preise für die neu vorgestellte Nintendo Switch 2, verschiedene OLED-Fernseher sowie Audio-Peripherie deutlich gesenkt, um Konsumenten attraktive Schnäppchen anzubieten.

Nintendo Switch 2 Bundle mit Kamera im Angebot

Die Nintendo Switch 2 ist für 499 Euro erhältlich und enthält zudem das Spiel Mario Kart World sowie drei Monate Nintendo Switch Online. Als spezielle Zugabe bei dieser Dealmaxxing-Aktion legt Media Markt eine Nintendo-Switch-2-Kamera im Wert von knapp 25 Euro obendrauf. Diese Kombination richtet sich besonders an Personen, die ohnehin beabsichtigen, die neue Konsole zu erwerben.

Also read Media Markt Black Friday: Nintendo Switch 2 Bundle und Elektronik-Schnäppchen

Es ist wichtig zu beachten, dass die genannten Preise volatil sind und Händler die unverbindliche Preisempfehlung anpassen können. Sollten die aktuellen Preise von den hier angegebenen Werten abweichen, haben die Händler ihre Angebotskalkulationen nach der Veröffentlichung dieses Artikels geändert.

Günstige Kopfhörer und Philips Airfryer Deals

Die kabellosen Over-Ears-Kopfhörer werden als kostengünstige Alternative zu den AirPods Pro Max von Apple beworben. Sie bieten hochwertigen Klang, aktive Geräuschunterdrückung und laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Für Musikfans, die unterwegs ungestört hören möchten, sind diese Kopfhörer besonders attraktiv, da sie 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und verlustfreies Streaming unterstützen.

Advertisement

Ein herausragendes Feature ist die Möglichkeit, den Fernsehton kompatibler Sonos-Soundbars direkt auf die Kopfhörer zu übertragen. Bei Media Markt kosten die Kopfhörer aktuell 179 Euro und sind damit so günstig wie nie zuvor. Im Vergleich zu den sonstigen Kosten von knapp 250 Euro sparen Käufer fast die Hälfte, was sie zu einer hübschen Alternative macht.

Auch im Bereich der Küchentechnik gibt es starke Angebote. Der Philips NA352/00 Airfryer 3000 Series setzt auf zwei getrennte Garäume mit insgesamt neun Litern Fassungsvermögen. Der größere Korb fasst sechs Liter, der kleinere drei Liter, wodurch sich unterschiedliche Gerichte mittels Synchronisierungsfunktion gleichzeitig zubereiten lassen. Media Markt verlangt dafür aktuell 99 Euro, während andere Shops wie Ebay sogar 50 Euro mehr verlangen.

OLED und QLED Fernseher im Preisvergleich

Der LG OLED77C67LA aus der aktuellen C6-Serie überzeugt mit einer Bildschirmdiagonale von 77 Zoll beziehungsweise 195 Zentimetern. Die OLED-Technologie sorgt für tiefe Schwarzwerte und starke Kontraste, während die 4K-Auflösung ein detailreiches Bild ermöglicht. Für Gamer ist der Fernseher mit einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz hervorragend ausgestattet. Media Markt verlangt dafür aktuell 1.899 Euro, was dem günstigsten Niveau im Preisvergleich entspricht.

Ein weiterer interessanter Fernseher ist das 55-Zoll-Modell mit QLED-Display und 4K-Auflösung. Die Besonderheit bei diesem Philips-Gerät ist das dreiseitige Ambilight, bei dem LEDs auf der Rückseite zum Bild passende Farben an die Wand projizieren. Zur Ausstattung gehören der Philips-P5-Bildprozessor, Dolby Atmos und das Smart-TV-System Titan OS. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hertz.

Advertisement

Das 65-Zoll-Modell mit UHD-4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen kostet bei Media Markt aktuell 1.199 Euro. Laut Preisvergleich handelt es sich dabei um einen neuen Bestpreis, was besonders für Heimkinos dieser Größe ein interessantes Angebot darstellt. Alternativ dazu bietet ein 65-Zoll-OLED-Fernseher von Samsung ein kontraststarkes Display mit 4K-Auflösung an. Die Glare-Free-Beschichtung reduziert störende Spiegelungen laut Hersteller effektiv.

Der Samsung-Fernseher verfügt über vier HDMI-2.1-Anschlüsse, variable Bildwiederholraten mit bis zu 165 Hertz sowie FreeSync Premium Pro und G-Sync. Mit HDR10+, Dolby Atmos und dem Tizen OS ist er sowohl für Filme als auch für Games bestens geeignet. Bei Media Markt kostet dieses Modell aktuell 1.399 Euro, ein Tiefpreis, den kein anderer Händler derzeit anbietet.

Lego Minecraft Bausatz zum Bestpreis

Neben Elektronik und Gaming-Konsole gibt es auch unterhaltsame Bausätze zu reduzierten Preisen. Der Bausatz, der die Spitzhacke aus dem beliebten Videospiel Minecraft nachbildet, bringt die pixelige Welt in Kinder- oder Wohnzimmer. Das Set bietet verschiedene Spielfunktionen und eignet sich als Geschenk für junge und ältere Fans.

Für 27,99 Euro ist das Set bei Media Markt zum absoluten Bestpreis erhältlich, während andere Händler aktuell deutlich mehr verlangen. Technikbegeisterte können sich dank 732 Bauteilen und einem detaillierten Design mit teils beweglichen Komponenten austoben. Laut Preisvergleichsportal war das Lego-Auto noch nie günstiger als zum jetzigen Black Friday.