Media Markt bietet zum Black Friday die Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World samt Kamera als Gratis-Zugabe an. Auch Airfryer, OLED-Fernseher und Kopfhörer sind im Preis-Check günstig.

Media Markt lockt zum Black Friday mit einem besonderen Angebot für Spielefans: Zur Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World gibt es eine Kamera als Gratis-Zugabe. Neben der Konsole hat der Elektronikhändler zahlreiche weitere Technik-Deals im Sortiment, deren Preise sich laut einem Preis-Check sehen lassen können.

Gerade bei Technik und Elektronik lohnt sich ein genauer Blick auf die Preise, denn zwischen vermeintlich hohen Rabatten und tatsächlich guten Schnäppchen liegen oft Welten. Der folgende Überblick zeigt, welche Angebote bei Media Markt nach dem Preisvergleich wirklich attraktiv sind.

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Nintendo Switch 2 mit Kamera als Zugabe

Media Markt verkauft die Nintendo Switch 2 im Bundle mit Mario Kart World für 499 Euro. Im Rahmen einer Dealmaxxing-Aktion legt der Händler zusätzlich eine Nintendo-Switch-2-Kamera im Wert von knapp 25 Euro obendrauf.

Das Paket richtet sich vor allem an alle, die ohnehin mit dem Kauf der Konsole liebäugeln. Wer die Kamera ohnehin nutzen möchte, erhält sie im Bundle ohne Aufpreis, was den Gesamtwert des Angebots deutlich steigert.

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Der Händler weist ausdrücklich darauf hin, dass die Preise volatil sind. Außerdem passen Händler bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten die Preise von den genannten abweichen, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

Airfryer und Fernseher im Preis-Check

Der Philips NA352/00 aus der Airfryer 3000 Series kostet bei Media Markt aktuell 99 Euro und ist damit so günstig wie in keinem anderen Shop. Bei Ebay verlangt man für dasselbe Gerät sogar 50 Euro mehr.

Das Gerät verfügt über zwei getrennte Garräume mit insgesamt neun Litern Fassungsvermögen. Der größere Korb fasst sechs Liter, der kleinere drei Liter. Dank einer Synchronisierungsfunktion lassen sich unterschiedliche Gerichte so zubereiten, dass sie gleichzeitig fertig werden. Die herausnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet.

Der LG OLED77C67LA aus der aktuellen C6-Serie bietet eine Bildschirmdiagonale von 77 Zoll beziehungsweise 195 Zentimetern. Media Markt verlangt dafür aktuell 1.899 Euro und liegt damit auf dem günstigsten Niveau im Preisvergleich. Die OLED-Technologie dürfte laut Angebot tiefe Schwarzwerte und starke Kontraste erzeugen, und die variable Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz ist auch für Gaming interessant.

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Ein 55-Zoll-Modell von Philips mit 139 Zentimetern bietet ein QLED-Display mit 4K-Auflösung und HDR10+. Die Besonderheit ist das dreiseitige Ambilight, bei dem LEDs auf der Rückseite zum Bild passende Farben an die Wand projizieren. Die Bildwiederholfrequenz liegt hier bei 60 Hertz.

Audio, Smartwatch und Spielzeug im Angebot

Bei Media Markt sind die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer aktuell zum bisherigen Bestpreis erhältlich. Sie unterstützen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking sowie verlustfreies Streaming und eignen sich damit für Musikfans, die unterwegs möglichst ungestört hören möchten.

Besonders spannend ist laut Angebot die Möglichkeit, den Fernsehton kompatibler Sonos-Soundbars direkt auf die Kopfhörer zu übertragen. Die Smartwatch mit AMOLED-Display bietet zusätzlich umfangreiche Fitness- und Gesundheitsfunktionen.

Das Lego-Set zu Minecraft bildet die Spitzhackenmine aus dem beliebten Videospiel nach und bringt die pixelige Klötzchenwelt in das Kinder- oder Wohnzimmer. Für 27,99 Euro ist das Set bei Media Markt zum absoluten Bestpreis erhältlich, andere Händler verlangen laut Angebot deutlich mehr. Ein Lego-Auto mit 732 Bauteilen ist laut Preisvergleichsportal zum jetzigen Black Friday ebenfalls so günstig wie nie zuvor.