Media Markt haut raus: Nintendo Switch 2 und mehr Technik reduziert
Media Markt haut starke Technik-Deals raus: Deals zur Nintendo Switch 2 und den AirPods Pro 3, aber auch TV-, Küchen- und Haushalts-Deals sind richtig stark.
Die besten Angebote bei Media Markt zum Black Friday: Bestseller wie Nintendo Switch 2 und Co. sind mit am Start. Media Markt lockt zum Black Friday mit einem Mega-Angebot zur Nintendo Switch 2.
Auch viele weitere Technik-Deals von Apple, Dyson und Co. können sich preislich sehen lassen.und einer Kamera als Gratis-Zugabe. Bei Amazon war das Bundle ohne Kamera bereits in wenigen Tagen ausverkauft. Doch auch abseits der Gaming-Welt hat der Elektronikhändler einige interessante Deals im Sortiment wie die AirPods Pro 3, die Apple Watch 12 oder verschiedene Dyson-Produkte. Gerade bei Technik und Elektronik lohnt sich ein genauer Blick auf die Preise.
Denn zwischen vermeintlich hohen Rabatten und tatsächlich guten Schnäppchen liegen mitunter Welten. Welche Angebote sich wirklich lohnen, zeigt unser Preis-Check. Die neue Nintendo-Konsole ist eines der Gaming-Highlights bei Media Markt. Im Paket mitgibt es die Switch 2 für 499 Euro.
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