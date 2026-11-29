Media Markt haut Switch-2-Bundle und iPhone Air zu Spitzenpreisen raus
Media Markt senkt den Preis für die Switch 2 zum Black Friday auf Top-Niveau und verschleudert auch Apple-Produke zu starken Kursen. Die besten Deals.
Nintendo verlangt für die Switch 2 einen horrenden Preis. Media Markt senkt ihn zum Black Friday auf Top-Niveau und verschleudert auch diverse Apple-Produke zu starken Kursen.
Die besten Deals im Überblick. Das Preisbeben des Black Friday klingt vielerorts noch nach. Auch bei Media Markt denken die meisten Preise bislang gar nicht daran, wieder auf Normalniveau zu klettern. Die ideale Gelegenheit für Last-Minute-Schnäppchenjäger.
Die Qualität der verfügbaren Deals ist nach wie vor hochkarätig. So gibt es etwa diezum aktuellen Spitzenpreis. Oder wie wäre es mit einem aktuellen iPhone für unter 800 Euro? Es folgt eine Übersicht der besten noch verfügbaren Black-Friday-Deals bei Media Markt.
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