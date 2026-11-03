Media Markt und Lieferando expandieren Express-Lieferservice auf 141 Städte

Media Markt erweitert die Kooperation mit Lieferando massiv. Ab sofort sind in 141 deutschen Städten über 236 Filialen Expresslieferungen verfügbar, mit bis zu 10.000 Artikeln in unter einer Stunde.

Media Markt und Lieferando haben ihre strategische Partnerschaft in Deutschland entscheidend ausgebaut. Der gemeinsame Express-Lieferservice, der ursprünglich in nur zehn Städten verfügbar war, ist nun in 141 deutschen Städten aktiv. Diese massive Expansion ermöglicht es dem Einzelhändler, deutlich mehr Kunden anzusprechen als in der bisherigen Pilotphase. Insgesamt beteiligen sich nun 236 Media-Markt-Filialen an diesem schnell wachsenden Logistiknetzwerk.

Umfangreiche Produktpalette und Preisgarantie

Die Erweiterung betrifft nicht nur die geografische Reichweite, sondern auch das verfügbare Sortiment erheblich. Kunden können über den Lieferdienst fortan bis zu 10.000 verschiedene Artikel bestellen. Das Spektrum reicht von kleinen Accessoires wie Adaptern und Powerbanks bis hin zu komplexeren Elektronikgeräten. Die Unternehmen betonen, dass für diese Ware die üblichen Regalpreise von Media Markt gelten. Es findet also keine Preiserhöhung durch die Express-Lieferung statt, was für die Verbraucher attraktiv ist.

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Schnelligkeit und Nachfrage nach Technikprodukten

Das bewährte Lieferversprechen bleibt unverändert: Innerhalb von 60 Minuten erhalten Kunden ihre Bestellung, sofern sie während der regulären Öffnungszeiten von Montag bis Samstag einkaufen. Dr. Peter Ising, Head of Groceries & Retail bei Lieferando Deutschland, erklärt, dass der Bedarf an Technikprodukten ähnlich spontan steigt wie bei Mahlzeiten oder Lebensmitteln. Insbesondere Artikel aus den Bereichen Gaming, Haushalt und Television sind stark gefragt. Zu den beliebten Produkten zählen beispielsweise Apple AirTags, die oft als Geschenke oder für die Ortung von Schlüsselbund benötigt werden.

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Hohe Transaktionsvolumen und Marktdynamik

Dass Kunden über diesen Dienst nicht nur günstige Kleinigkeiten, sondern auch hochwertige Elektronik erwerben, zeigt ein besonders auffälliger Fall. Der bislang größte Warenkorb der Kooperation belief sich auf einen Wert von 7200 Euro. Diese spezifische Bestellung enthielt unter anderem mehrere Laptops und Smartphones. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich das Nutzungsverhalten der Kunden hin zu schnellen, hochwertigen Käufen entwickelt. Die technische Infrastruktur kann somit nicht nur Alltagsbedarf, sondern auch teure Elektronikbedürfnisse abdecken.

Historischer Kontext und künftige Entwicklungen

Die Kooperation von Media Markt und Lieferando begann im Mai 2023 zunächst als Pilotprojekt in Berlin. Von dort aus wurde der Service schrittweise auf weitere Städte ausgeweitet, bevor die aktuelle, großflächige Expansion erfolgte. Welche Orte genau zu den 141 Städten gehören, die den Service nun nutzen können, wird den Kunden über die entsprechenden Kanäle mitgeteilt. Mit der aktuellen Erweiterung werden die Expresslieferungen nun flächendeckend in 141 Städten und über 236 Media-Markt-Filialen angeboten. Damit festigt Media Markt seine Position im wettbewerbsintensiven Markt für schnelle Lieferdienste und reagiert auf die gestiegene Erwartungshaltung der Konsumenten nach sofortiger Verfügbarkeit.