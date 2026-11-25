Media Markt haut gerade starke Technik-Deals raus: Vor allem die Nintendo Switch 2, das Apple iPhone oder ein guter Philips-Airfryer sind richtig stark.

Media Markt lockt zum Black Friday mit einem Mega-Angebot zur Nintendo Switch 2. Auch viele weitere Technik-Deals können sich preislich sehen lassen.und einer Kamera als Gratis-Zugabe.

Bei Amazon war das Bundle ohne Kamera bereits in wenigen Tagen ausverkauft. Doch auch abseits der Gaming-Welt hat der Elektronikhändler einige interessante Deals im Sortiment wie ein iPhone. Gerade bei Technik und Elektronik lohnt sich ein genauer Blick auf die Preise. Denn zwischen vermeintlich hohen Rabatten und tatsächlich guten Schnäppchen liegen mitunter Welten.

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Welche Angebote sich wirklich lohnen, zeigt unser Preis-Check. Die neue Nintendo-Konsole ist eines der Gaming-Highlights bei Media Markt. Im Paket mitgibt es die Switch 2 für 499 Euro. Besonders interessant macht das Angebot eine zusätzliche Zugabe: Im Rahmen einer Dealmaxxing-Aktion legt Media Markt eine Nintendo-Switch-2-Kamera im Wert von knapp 25 Euro obendrauf.

Damit ist das Bundle gerade für alle interessant, die ohnehin mit dem Kauf der Konsole liebäugeln. Amazon hatte das Mario-Kart-Bundle auch reduziert, binnen weniger Tage war der Black-Friday-Deal aber vergriffen. Und das, obwohl das Media-Markt-Angebot sogar besser ist. In der Nacht zum Mittwoch überrascht Media Markt mit dem Apple-Deal des Black Fridays: Die AirPods Pro 3 fallen auf großartige 179 Euro.

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Zuvor hatte Amazon die Teile für 189 Euro im Angebot gehabt. Amazon und Ebay ziehen preislich nach. Das Pro-3-Modell soll zweifach so gute Geräuschunterdrückung haben wie die Apple AirPods Pro 2. Ein längerer Akku, und generelle Verbesserungen zum Hörerlebnis machen die kleinen In-Ears zum echten Bestseller, nicht nur bei Apple-Fans.

Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

Offenes In-Ear-Design ohne Silikonaufsätze, aktive Geräuschunterdrückung , adaptives Audio für automatische Anpassung an die Umgebung, Transparenzmodus für Umgebungsgeräusche, H2-Chip für Klangverarbeitung und Audiofunktionen,55 Zoll , 4K-QLED, 3-seitiges Ambilight , HDR10+ und P5-Prozessor, Titan OS, Dolby Atmos, 60 Hertz65 Zoll , 4K-OLED, Glare Free, HDR10+ und bis zu 165 Hertz, 4× HDMI 2.1, Dolby Atmos, Tizen OSSpiegellose APS-C-Systemkamera mit 24,2 MP, 2 Objektive: 16–50 mm und 55–210 mm, schneller Autofokus mit Augen- und Echtzeit-Tracking, Serienbilder mit bis zu 11 Bildern pro Sekunde, 4K-Videoaufnahme und schwenkbares Touchdisplay, WLAN zur kabellosen BildübertragungSiebträgermaschine aus Edelstahl, 15 bar Pumpendruck, Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato, 2 Siebeinsätze für einfachen oder doppelten Espresso, doppelter Auslauf für die gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen, abnehmbarer Wassertank mit 980 Millilitern Fassungsvermögen40-mm-Gehäuse aus Aluminium in Polarstern, Always-On-Retina-Display, Herzfrequenzmessung und Schlaftracking, Schlafindex und Vitalzeichen-App, Sturz- und Unfallerkennung sowie Notruf SOS, wassergeschützt bis 50 Meter, GPS, S10-Chip und bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit Dyson V15 Detect Absolute , Fluffy-Düse mit Laser-Technologie zur Stauberkennung, bis zu 660 Watt Leistung und bis zu 60 Minuten Laufzeit 14-Zoll-OLED-Display mit WUXGA-Auflösung, Intel Core Ultra 5 226V Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSDLaut Hersteller bis zu 300 Minuten Betriebszeit, Saugkraft von 36.000 Pascal, Wischwalze mit automatischer Reinigung, Auto-Dock mit automatischer Entleerung, Auffüllung und SelbstreinigungAngebotsübersicht zu Media Markts Black-Deal-Aktion auf eigene Faust zu durchstöbern.

Der Elektrofachhändler hat in fast allen Produktkategorien Offerten parat. Vor dem Kauf sollte aber immer ein Preisvergleich erfolgen, denn nicht jeder Deal ist ein Knaller. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA.

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Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr. Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt und die Schnäppchenjagd ausgedehnt. Das sind in dieser Zeit die wichtigsten Termine:Über den gesamten Black Month locken zahlreiche Händler mit hohen Preisnachlässen. Zwar ist nicht jeder Deal so gut, wie so manch hoher Streichpreis ihn erscheinen lässt, doch wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen machen.