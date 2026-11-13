MediaMarkt Black Friday: Samsung Fernseher mit tiefen Rabatten

MediaMarkt senkt die Preise für Samsung OLED- und Mini-LED-Fernseher stark. Erfahren Sie hier die besten Deals für Heimkino und Gaming bis zu 60 Prozent Rabatt.

MediaMarkt hat die diesjährige Black-Friday-Verkaufsoffensive gestartet und konzentriert sich dabei besonders stark auf das Sortiment von Samsung. Das Unternehmen bietet Heimkino-Enthusiasten und Gamern umfangreiche Reduzierungen auf die aktuelle Vision-AI-Serie an. Die Auswahl reicht von großformatigen 77-Zoll-OLED-Modellen bis hin zu kostengünstigeren Mini-LED-Geräten. Jeder, der nach hochwertigen Unterhaltungsgeräten sucht, findet hier signifikante Preisnachlässe auf die neuesten Display-Technologien.

Samsung Vision AI Serie mit starken Rabatten

Im Zentrum der Aktion stehen die OLED- und Mini-LED-Modelle aus der Vision-AI-Serie von Samsung. Diese Geräte punkten nicht nur durch eine herausragende Bildqualität, sondern auch durch spezielle Features für Streaming, Sport und Gaming. MediaMarkt reduziert zahlreiche Fernseher dieser Linie deutlich, wodurch sie für eine breitere Kundenschicht attraktiv werden. Die Aktion zielt darauf ab, moderne Technik mit künstlicher Intelligenz zu einem besseren Preiswert anzubieten.

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Gaming TV mit Glare-Free Technologie für 1.899 Euro

Eines der herausragenden Angebote ist ein riesiger OLED-TV, der aktuell für 1.899 Euro statt bisher 4.599 Euro erhältlich ist. Dieses Modell setzt auf Samsungs proprietäre Glare-Free-Technologie, die störende Spiegelungen effektiv unterdrückt. Gleichzeitig liefert das Display tiefe Schwarztöne und kräftige Farben für ein immersives Seherlebnis. Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz unterstützt das Gerät AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-SYNC. Dolby Atmos sorgt für ein hochwertiges Klangbild, das sich besonders an Gamer und Heimkino-Fans mit hohen Ansprüchen richtet.

Mini-LED Modell für Sport und Games zu 799 Euro

Für Budgetbewusste ist ein großer Mini-LED-TV für 799 Euro statt 1.599 Euro verfügbar. Dieses Gerät kombiniert eine starke HDR-Darstellung mit einer flüssigen Bildrate von bis zu 144 Hz. Dank der Motion Xcelator-Technologie eignet sich der Fernseher besonders gut für Sportübertragungen und schnelle Games. Der integrierte AI-Fußballmodus optimiert Bild und Sound zusätzlich für Live-Sportübertragungen direkt im heimischen Wohnzimmer. Diese Kombination aus hoher Performance und zugänglichem Preis macht das Modell zu einem starken Konkurrenten im Mittelsegment.

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Premium OLED mit FloatLayer Design reduziert auf 1.799 Euro

Eine weitere Premium-Option ist ein Modell, das derzeit für 1.799 Euro statt 4.099 Euro angeboten wird. Es verbindet ein entspiegeltes OLED-Panel mit satten Kontrasten und integriertem Dolby Atmos. Das moderne FloatLayer-Design ermöglicht eine elegante und flache Wandmontage. Auch dieses Gerät ist bestens für Gaming auf PC und Konsole ausgestattet, da es 165 Hz, G-SYNC und FreeSync Premium Pro unterstützt. Für Nutzer, die Wert auf Ästhetik und Top-Performance legen, stellt dies eine hervorragende Investition dar.

Einstieg in die Mini-LED Welt unter 500 Euro

Ein weiterer interessanter Fernseher ist momentan für 349 Euro statt 629 Euro verfügbar. Dieses kompakte Modell ist ideal für kleinere Räume und bietet moderne Mini-LED-Technik zu einem attraktiven Preis. Trotz der kleineren Bildschirmdiagonale unterstützt das Gerät HDR, liefert kräftige Farben und verfügt über Smart-TV-Funktionen für Streaming, Apps und Gaming. Ein anderes Mini-LED-Modell bietet zudem Pure Spectrum Color für eine besonders natürliche Farbdarstellung sowie Dynamic-Sound-Pack für Filme und Serien. Diese Optionen richten sich vor allem an Filmfans, Gamer und Streaming-Nutzer, die moderne TV-Technik deutlich günstiger bekommen möchten.

Zielgruppe und Marktimpact der Verkaufsoffensive

Die aktuellen Reduzierungen bei MediaMarkt richten sich explizit an Zielgruppen, die Heimkino und Gaming ernst nehmen. Besonders die OLED-Modelle mit hoher Bildrate und entspiegeltem Display sind in dieser Kampagne stark reduziert. Wer hingegen einen preiswerten Einstieg sucht, findet mit den Mini-LED-Modellen bereits unter 500 Euro attraktive Alternativen für den Alltag. Diese Strategien decken sowohl das High-End-Segment als auch das Budget-Segment ab und sichern MediaMarkt eine breite kundenorientierte Position während der Black-Friday-Saison.