Zum Black Friday reduziert MediaMarkt zahlreiche Samsung-Fernseher deutlich, darunter OLED-TVs mit 165 Hz und Mini-LED-Modelle unter 500 Euro.

Zum Black Friday senkt MediaMarkt die Preise für zahlreiche Samsung -Fernseher deutlich. Im Fokus der Aktion stehen aktuelle OLED- und Mini-LED-Modelle aus der Vision-AI-Serie, die Heimkino-Fans, Gamer und Streaming-Nutzer ansprechen sollen. Die Angebote gelten im Rahmen der Black-Friday-Aktion des Elektronikhändlers.

Die Redaktion stellt nach eigenen Angaben die interessantesten Deals aus der Aktion zusammen. Wer über die gekennzeichneten Links einkauft, sorgt für eine Provision, die die redaktionelle Arbeit unterstützt. Für Käufer bleibt der Preis dabei unverändert.

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Samsung OLED und Mini-LED Angebote im Überblick

Das größte Angebot betrifft einen riesigen OLED-TV mit 77 Zoll Bildschirmdiagonale, der aktuell 1.899 Euro statt 4.599 Euro kostet. Das Modell setzt auf Samsungs Glare-Free-Technologie, die störende Spiegelungen reduzieren soll, und liefert laut Produktbeschreibung tiefe Schwarztöne sowie kräftige Farben.

Ein weiterer OLED-Fernseher ist für 1.799 Euro statt 4.099 Euro erhältlich. Das Premium-Modell verbindet ein entspiegeltes OLED-Panel mit satten Kontrasten, Dolby Atmos und einem FloatLayer-Design, das für eine elegante Wandmontage gedacht ist. Auch hier stehen Gaming-Funktionen im Vordergrund.

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Für Käufer mit kleinerem Budget bietet MediaMarkt einen Mini-LED-TV für 799 Euro statt 1.599 Euro an. Das Gerät kombiniert starke HDR-Darstellung mit einer Bildrate von bis zu 144 Hz und eignet sich damit für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Gaming-Setups.

Gaming, Sport und Bildqualität im Vergleich

Die OLED-Modelle der Aktion setzen auf eine Bildrate von 165 Hz sowie die Unterstützung von AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC und Dolby Atmos. Damit richten sie sich vor allem an Gamer und Heimkino-Fans mit hohen Ansprüchen an Reaktionszeit und Klang.

Der Mini-LED-TV für 799 Euro bringt mit Motion Xcelerator eine Technik mit, die sich laut Herstellerangaben besonders für Sportübertragungen und schnelle Spiele eignet. Zusätzlich optimiert ein integrierter AI-Fußballmodus Bild und Ton für Live-Sport zu Hause.

Ein Fernseher aus der Vision-AI-Serie setzt auf Mini-LED-HDR für starke Kontraste sowie auf Pure Spectrum Color für eine natürliche Farbdarstellung. Hinzu kommen Smart-TV-Funktionen und ein Dynamic-Sound-Pack für Filme, Serien und Streaming-Abende.

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Günstiger Einstieg für kleinere Räume

Ein kompakter Mini-LED-Fernseher ist momentan für 349 Euro statt 629 Euro verfügbar und richtet sich an Haushalte mit begrenztem Platz. Trotz der kleineren Bildschirmdiagonale bietet das Modell HDR-Unterstützung, kräftige Farben sowie Smart-TV-Funktionen für Streaming, Apps und Gaming.

Wer einen preiswerten Einstieg sucht, findet laut dem Angebot von MediaMarkt Mini-LED-Modelle bereits unter 500 Euro. Diese Geräte eignen sich für Alltag, Streaming und Gaming, ohne die Ausstattung moderner Smart-TV-Funktionen komplett zu verzichten.

Insgesamt sind besonders die OLED-Modelle mit hoher Bildrate und entspiegeltem Display stark reduziert. Käufer, die moderne TV-Technik zu einem niedrigeren Preis suchen, sollten die Angebote direkt bei MediaMarkt mit den jeweiligen Modellbezeichnungen und Ausstattungsdetails vergleichen.