Am Black Friday 2026 sorgte das MediaMarkt-Angebot für die PlayStation 5 Digital Edition für großen Andrang und Enttäuschung. Trotz bewOrbener Rabatte waren die wenigen verfügbaren Einheiten rasch vergriffen, während auf dem freien Markt wegen der GTA-6-Vorfreude Wucherpreise gefordert wurden.

MediaMarkt PS5 Black-Friday-Aktion verläuft chaotisch

Am Black Friday , dem 27. November 2026, wurde die Verfügbarkeit der PlayStation 5 bei den Filialen MediaMarkt und Saturn zum zentralen Thema des Tages. das beworbene Bundle bestehend aus einer PlayStation 5 Digital Edition und einem zusätzlichen DualSense-Controller wurde zu einem Preis von 649,99 Euro angeboten, was einem deutlichen Rabatt unter der unverbindlichen Preise mpfehlung entspricht. Da Sony die Konsolen derzeit bundesweit nahezu vollständig ausverkauft hat und Händler auf dem zweiten Markt oft das Doppelte des UVP- Preise s fordern, stellte MediaMarkt das Angebot als einmalige Gelegenheit dar. Die Gesamtzahl der verfügbaren Einheiten wurde auf 7.000 Stück landesweit geschätzt, was im Durchschnitt auf kaum 18 Kartons pro der knapp 400 teilnehmenden Filiale entfällt. Diese knappe Verteilung führte bereits in den frühen Morgenstunden zu einem massiven Andrang vor den Einkaufszentren.

Kundenberichte aus verschiedenen Städten wie Köln,Stuttgart, Frankfurt, München und Berlin zeichnen ein Bild von großer Enttäuschung. An vielen Standorten waren die wenigen vorhandenen Konsolen innerhalb weniger Sekunden nach Ladenöffnung vergriffen. In einigen Fällen, wie etwa in Würzburg, wurden nur drei Geräte verkauft. In anderen Filialen, darunter mehrere in Berlin,wurde Kunden bereits bei Öffnung der Türen mitgeteilt, dass keine Ware voRrätig sei, obwohl entsprechende Werbung über Radio-Spots und soziale Medien verbreitet wurde. Dies führte zu heftigen Reaktionen und Frust bei den Kunden, die teils über eine Stunde in der Kälte gewartet hatten. In einem Vorfall in einer Filiale eskalierte die Situation sogar bis zu einer fast physischen Auseinandersetzung zwischen Kunden,nachdem ein Verkäufer verkündete, keine Konsolen mehr zu haben. Viele Filialen akzeptierten stattdessen Vorbestellungen gegen Anzahlung, jedoch ohne Garantie für ein konkretes Lieferdatum.

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Preise und Verfügbarkeit im Vergleich

Die aktuelle Marktlage für Spielkonsolen wird kräftig vom anticipation auf den Release von Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 geprägt. Durch die enorme Nachfrage nach der Hardware für dieses erwartete Blockbuster-Spiel sind die Preise auf dem freien Markt in die Höhe getrieben worden. Während bei MediaMarkt die Konsole zu einem Preis unter dem UVP angeboten wurde, lagen die Preise bei anderen Online-Händlern und auf Plattformen wie eBay regelmäßig deutlich darüber. Die Ausnahme bestätigte sich jedoch nur für recht kurze Phase und ausschließlich im stationären Handel. Wer die PS5 Digital Edition im Bundle mit einem LG OLED-Fernseher erwarb, erhielt zusätzlich einen 50-Euro-Gutschein, was die Attraktivität des Angebots weiter erhöhte, genauso wenn dies die Verfügbarkeit der Konsolen selbst nicht verbesserte. Die Situation erinnert an die ersten Jahre nach dem Launch der Konsole,in denen es ebenfalls extrem schwierig war, Geräte zu regulären Preisen zu bekommen.

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Weitere Angebote und Fazit

Neben der PlayStation 5 boten der Elektronikhandel und andere Plattformen wie eBay am Black Friday eine breite Palette weiterer Rabatte. Bei eBay wurden unter anderem Smartphones,Haushaltsgeräte, Werkzeuge und Refurbished-Produkte von Herstellern wie Apple,Bosch und Dyson zu stark reduzierten Preisen angeboten. so waren Apple-Uhren in sehr gutem Zustand für rund 170 Euro erhältlich, während ein Bosch-Gebläse mit einem Rabattcode für etwa 315 Euro zu haben war. Auch Gaming-Zubehör und Spiele wurden mit Rabatten bis zu 75 Prozent unter dem UVP beworben. Dennoch stand der Tag im Zeichen der Knappheit bei der PS5. Experten gehen davon aus, dass sich die Verfügbarkeit der Konsolen bis zum Weihnachtsgeschäft nicht nachhaltig verbessern wird, was bedeutet, das der MediaMarkt-Angebotstag eine der seltenen Möglichkeiten blieb,die Hardware ohne Aufpreis zu erwerben.