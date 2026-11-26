MediaMarkt senkt PS5 Preise am Black Friday auf 657,98 Euro. Ideal für den Start von GTA 6. Infos zu Lagerbestand und OLED-Gutscheinen.

Der lang erwarteteRelease von Grand Theft Auto 6 steht bevor und treibt die Preise für Spielkonsolen in die Höhe. MediaMarkt bietet am Black Friday eine günstige Möglichkeit, die PlayStation 5 zu einem reduzierten Preis von 657,98 Euro zu erhalten. Dieserzeit sind die Preise bei vielen Händlern deutlich gestiegen, was Käufern Sorgen bereitet. Das spezielle Angebot in den Filialen gilt nur solange der Vorrat reicht und muss persönlich abgeholt werden.

MediaMarkt PS5 Preisreduktion am Black Friday

MediaMarkt senkt den Preis für die PlayStation 5 auf 657,98 Euro, was eine signifikante Ersparnis gegenüber den aktuellen Marktpreisen darstellt. Das Angebot ist exklusiv für Kunden, die die Konsole direkt in den Filialen abholen. Nur solange der Lagerbestand in den einzelnen Märkten reicht, können Interessenten den reduzierten Preis nutzen. Viele Käufer gehen derzeit davon aus, dass sich der Gang in den MediaMarkt oder den Saturn am Black Friday für kurzentschlossene Konsumenten lohnen wird.

Also read PS5-Spiele ab 9,99 Euro: Bis zu 75 % Rabatt im MediaMarkt-Outlet

Derzeitige Preise bei anderen Anbietern liegen oft deutlich über diesem Niveau. Der Anstieg der Preise ist auf die hohe Nachfrage und Lieferengpässe zurückzuführen. Kunden, die sich nicht in die Filiale begeben möchten, können sich mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Sobald die PlayStation 5 wieder vor Ort verfügbar ist, erhalten registrierte Kunden eine Benachrichtigung. Diese Funktion dient als Alternative für Menschen, die nicht vor Ort warten wollen.

PlayStation 5 im Vergleich zu Xbox Series X

Neben der PlayStation 5 wird auch die Xbox Series X für das kommende Spiel im Gespräch sein. MediaMarkt stellt einen direkten Vergleich zwischen den beiden Konsole-Generationen an. Käufer, die zusätzlich einen Fernseher benötigen, haben die Möglichkeit, einen teilnehmenden reduzierten LG-OLED-Fernseher zusammen mit einer Konsole zu erwerben. In diesem Fall erhalten sie zusätzlich einen 50-Euro-Gutschein.

Advertisement

Advertisement

Dieses Bundle-Angebot ist besonders für Haushalte interessant, die gleichzeitig ihre Unterhaltungselektronik aktualisieren möchten. Die Kombination aus Spielkonsole und hochwertigem OLED-Fernseher bietet einen zusätzlichen Mehrwert. Der Gutschein kann separat für andere Einkäufe genutzt werden. Es bleibt abzuwarten, wie viele Kunden dieses spezifische Paket in Anspruch nehmen werden.

Lagerverfügbarkeit und Öffnungszeiten

Die Verfügbarkeit der Konsolen ist an den Black Friday gebunden und stark vom Lagerbestand abhängig. Ein Kunde vor Ort berichtete, dass der Markt erst um 10:00 Uhr öffnete. Diese Wartezeit in den frühen Morgenstunden könnte sich als mühsam erweisen. Die genauen Zeiten für den Verkaufsstart variieren je nach Standort. Es ist ratsam, sich vorab über die Öffnungszeiten des lokalen MediaMarkt zu informieren.

Die Wartezeiten können je nach Standort unterschiedlich sein. Einige Märkte haben möglicherweise längere Schlangen, wenn das Angebot früh verfügbar ist. Kunden sollten frühzeitig erscheinen, um eine gute Position zu sichern. Die Unsicherheit über den genauen Zeitpunkt der Öffnung und des Starts kann zu Frustration führen. Dennoch bleibt die Chance auf die Konsole bei diesem Preis einzigartig.

Auswirkungen auf Gamer und Veröffentlichung

Die hohe Nachfrage nach der PlayStation 5 wird durch das bevorstehende Spiel Grand Theft Auto 6 angetrieben. Viele Kolleginnen und Kollegen verfügen bereits über das Spiel und die passende Hardware. Unerwartete Preisanstiege und Lieferengpässe haben den Markt verändert. Ein Kauf zum regulären Preis würde heute deutlich mehr kosten als das Black-Friday-Angebot.

Advertisement

Advertisement

Die Situation kann mit einer Enttäuschung oder mit dem Erwerb einer neuen Konsole enden. Für 660 Euro und ein langes Wochenende mit Grand Theft Auto 6 bietet MediaMarkt eine attraktive Option. Der Markt ist in der Nähe vieler Wohngebiete erreichbar. Die Verfügbarkeit ist jedoch begrenzt. Wer zögert, riskiert, dass die Konsole ausverkauft ist. Die Entscheidung hängt von der Flexibilität und der Schnelligkeit der Käufer ab. Das Angebot gilt nur für den persönlichen Abholtermin im Markt.