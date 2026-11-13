MediaMarkt Samsung High Season: TV-Angebote bis 7. Dezember 2026

Im Rahmen der Samsung High Season bietet MediaMarkt bis zum 7. Dezember 2026 reduzierte OLED-, Mini-LED- und Micro-RGB-Fernseher sowie Soundbars an.

Bei MediaMarkt läuft bis zum 7. Dezember 2026 die große Samsung High Season. Im Rahmen der Aktion senkt der Händler die Preise zahlreicher aktueller Fernseher und Soundbars von Samsung deutlich. Im Angebot sind klassische OLED-Modelle, Mini-LED-Fernseher sowie neue Geräte mit Micro-RGB-Technologie, darunter auch besonders große Bildschirmdiagonalen mit 98 Zoll.

Die Aktion richtet sich an Kundinnen und Kunden, die ihr Heimkino aufrüsten oder einen großen Gaming-Fernseher anschaffen möchten. MediaMarkt reduziert mehrere aktuelle Premium-Modelle deutlich unter die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, der sogenannten UVP. Die Rabatte fallen bei großen Bildschirmdiagonalen besonders auf.

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Welche Samsung-Fernseher sind im Angebot?

Im Angebot von MediaMarkt sind mehrere Samsung-Fernseher mit konkreten Preisen. Ein Modell mit neuer Micro-RGB-Technologie kostet aktuell 799 Euro statt 1.899 Euro. Das Gerät bietet eine präzise Farbsteuerung, unterstützt 144 Hz für Gaming, bietet Dolby Atmos sowie den Vision AI Companion.

Ein OLED-Fernseher ist für 1.399 Euro statt 3.199 Euro erhältlich. Das Gerät kombiniert ein entspiegeltes Glare-Free-Display mit kräftigen Schwarzwerten. Für Gamer sind Funktionen wie 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-SYNC vorgesehen.

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Ein Mini-LED-Fernseher kostet aktuell 799 Euro statt 1.599 Euro. Der Fernseher bietet Mini-LED-HDR, Motion Xcelerator mit 144 Hz und einen speziellen AI-Fußballmodus für Sportübertragungen. Ein weiteres XXL-Modell wurde von 2.499 Euro auf 1.499 Euro reduziert. Das Gerät bietet unter anderem 144 Hz, HDR10+ und den Supersize Picture Enhancer und richtet sich an Heimkino- und Gaming-Fans.

Für wen lohnt sich das Angebot von MediaMarkt?

Das Angebot von MediaMarkt richtet sich vor allem an Nutzerinnen und Nutzer, die ihr Wohnzimmer technisch aufrüsten möchten. Die Aktion umfasst laut Händler unterschiedliche Technologien für verschiedene Nutzungsgruppen. Die Auswahl deckt damit Film- und Gamingbedürfnisse gleichermaßen ab.

Gamer profitieren von hohen Bildwiederholraten und VRR-Unterstützung, die in den genannten Modellen vorhanden sind. Filmfans sprechen vor allem die OLED-, Mini-LED- und Dolby-Atmos-Technik an. Beide Gruppen finden im Sortiment passende Geräte zu reduzierten Preisen.

Rabatte, Zusatzpaket und Laufzeit der Aktion

Die Aktion bei MediaMarkt läuft bis zum 7. Dezember 2026. Wer ein Gerät aus der Samsung High Season kaufen möchte, sollte den Zeitraum im Blick behalten, da die reduzierten Preise nur bis zu diesem Datum gelten.

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Durch die teils massiven Rabatte und das zusätzliche Streaming-Paket wirken viele Angebote derzeit besonders attraktiv. Vor allem bei den großen Bildschirmdiagonalen fallen die Preisvorteile im Vergleich zur UVP deutlich ins Gewicht. Die im Text genannten Preise beziehen sich auf die jeweils angegebenen Modelle und Zeiträume.