MediaMarkt senkt Preise für Nintendo Switch 2 dank Mehrwertsteueraktion - Letzte Chance vor offizieller Preiserhöhung?

MediaMarkt startet eine exclusive Aktion für myMediaMarkt-Mitglieder, bei der die Nintendo Switch 2 dank geschenkter Mehrwertsteuer stark reduziert erhältlich ist. Verschiedene Bundles mit Spielen und Zubehör werden angeboten und die Aktion gilt auch bereits über die App. Wegen einer bevorstehenden Preiserhöhung könnte dies die letzte Gelegenheit sein, die Konsole so günstig zu bekommen.

In Japan hat der Run auf die letzten günstigen Modelle längst begonnen, wie zahlreiche Beiträge in den sozialen Medien zeigen. Wer bei der Nintendo Switch 2 bislang noch gezögert hat, mit dem Kauf aber ohnehin liebäugelte, sollte jetzt aufpassen: MediaMarkt hat offiziell seine beliebten Angebot e gestartet.

Es gibt Nintendos Hybridkonsole aktuell so günstig wie nur selten - und womöglich vorerst zum letzten Mal vor der offiziellen Preiserhöhung. Bei Interesse sollte man allerdings nicht zu lange warten. Angesichts des starken Interesses an der Konsole und des attraktiven Angebotspreises dürfte die Nachfrage entsprechend hoch ausfallen. Wer sich Mario Kart World direkt zur Konsole dazu sichern möchte, findet das passende Bundle auf der Produktseite etwas weiter unten zum Komplettpreis von 469,11 Euro.

Dazu legt man das Bundle einfach in den Warenkorb und der Rabatt durch die Mehrwertsteuer geschenkt Aktion wird für Mitglieder von myMediaMarkt automatisch an der Kasse abgezogen. Ein Bundle mit Pro Controller, 15 Euro eShop Guthaben und Konsole wird für 480,54 Euro angeboten. Alle Bundles lassen sich auf der Produktseite der Nintendo Switch 2 finden, wenn man weiter nach unten scrollt. Das Angebot gilt bereits jetzt über die App von MediaMarkt.

Ab Mittwoch 20 Uhr startet die Aktion dann auch offiziell im Onlineshop. Wichtig: An der Aktion teilnehmen und vom Rabatt profitieren können ausschließlich Mitglieder von myMediaMarkt. Die Anmeldung für das Kundenprogramm ist jedoch kostenlos und innerhalb weniger Minuten erledigt. Voraussetzung ist nämlich lediglich ein Kundenkonto.

Klickt man auf dem Smartphone oder Tablet auf einen unserer Links und hat die App installiert, sollte sich diese automatisch öffnen. Die Nintendo Switch 2 bringt im Vergleich zum Vorgänger einige spürbare Verbesserungen mit. Dazu gehören mehr Prozessor- und Grafikleistung, kürzere Ladezeiten, ein Joy-Con-2-Controller samt C-Knopf für GameChat sowie die Abwärtskompatibilität zu vielen physischen und digitalen Switch-Spielen. Kein Wunder also, dass die Konsole seit ihrem Marktstart zu den gefragtesten Gaming-Geräten überhaupt zählt.

Besonders spannend ist der aktuelle Deal aber vor allem wegen der erneuten Senkung auf ein Preisniveau, das die beliebte Hybridkonsole nur selten erreicht, und nach der offiziellen Preiserhöhung womöglich vorerst gar nicht mehr. Zuschlagen lohnt sich also gleich doppelt! Wie bereits erwähnt, gilt der Deal schon jetzt in der App. Klickt man auf dem Smartphone oder Tablet auf einen unserer Links und hat die App installiert, sollte sich diese automatisch öffnen.

Die Nintendo Switch 2 Bundles lassen sich auf der Produktseite der Nintendo Switch 2 finden, wenn man weiter nach unten scrollt. Wer zur Nintendo Switch 2 greift oder die beliebte Hybridkonsole bereits zu Hause stehen hat, wird im Rahmen der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion ebenfalls fündig. MicroSD-Karten für zusätzlichen Speicherplatz sind ebenfalls Teil der Aktion. Wer seine Nintendo Switch 2 erweitern oder direkt komplett ausstatten möchte, findet aktuell zahlreiche Angebote und kann sich dank geschenkter Mehrwertsteuer attraktive Preisvorteile sichern.

Wer über den Nintendo-Tellerrand blickt, findet außerdem einige interessante Deals bei anderen Händlern. Wer besonders früh zuschlagen möchte, erhält über die Apps der beiden Händler sogar schon ab jetzt vor dem offiziellen Aktionsstart um 20 Uhr Zugriff auf die Angebote. Da viele beliebte Produkte erfahrungsgemäß schnell vergriffen sind, lohnt sich ein früher Blick auf die verfügbaren Deals. Von der Aktion profitieren nicht nur Käufer der Nintendo Switch 2.

Auch zahlreiche weitere Produkte aus den Bereichen Gaming, Unterhaltungselektronik und Technik sind reduziert. Dazu gehören unter anderem Smartphones, Smartwatches, Kameras, DJI-Drohnen sowie weiteres Zubehör. Wer ohnehin eine größere Anschaffung geplant hat, kann durch die Aktion teils deutlich sparen. Die Aktion richtet sich ausschließlich an Mitglieder von myMediaMarkt und mySaturn.

Die Teilnahme ist jedoch kostenlos und eine Registrierung innerhalb weniger Minuten erledigt. Solange die Angebote verfügbar sind, können Mitglieder von den reduzierten Preisen profitieren. Wie üblich gilt bei vielen Aktionsartikeln jedoch: nur solange der Vorrat reicht. Die Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 rückt näher, doch MediaMarkt hält noch einmal dagegen: Dank geschenkter 19 Prozent Mehrwertsteuer fällt die Hybridkonsole auf unter 400 Euro. Auch Controller und Zubehör gibt es deutlich günstiger





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