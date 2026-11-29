Eine gruselig-mysteriöse Serie aus Deutschland mit Moritz Bleibtreu, eine amüsante britische Reihe um einen schrulligen Rätselerfinder und eine romantische Miniserie über die große Liebe gehören diesmal zu den Mediathektipps.

Ein See, der sich alle 18 Jahre zur Mondwende schwarz färbt und der mit einem ungewöhnlichen Ritus verbunden ist. Und es ist ein See, der eine Leiche an seinem Ufer freigibt und eine Frau, die verstörende Visionen und Erinnerungen im Zusammenhang mit der Toten hat.

All das ist für Kommissar André Berger, gespielt von Moritz Bleibtreu, ein ziemliches Mysterium. Vor allem fragt er sich, warum die Leiche, - unzweifelhaft Viktoria, die vor 18 Jahren verschwunden ist -, so unversehrt aussieht. Die Mystery-Serie"Ritus" löst mit vielen akustischen Effekten einen echten Gruselfaktor aus, der sich durch alle sechs Teile zieht. Neben Moritz Bleibtreu spielen auch Seyneb Saleh und Maximilian Mundt.

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Alle sechs Teile sind bis zum 27. November 2027 in der ARD Mediathek zu sehen. John Taylor ist ein schrulliger Einsiedler, der unter dem Pseudonym Ludwig im Hauptjob Rätsel erfindet.