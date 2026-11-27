KI-Systeme erzeugen Texte, Musik und Videos, die mit den Werken von Kreativen konkurrieren. Die Bundesregierung will dafür eine Vergütung. Auch Medienunternehmen sollen besser geschützt werden.

) ein neues europäisches Vergütungsmodell vor. Das geht aus einer Stellungnahme der Bundesregierung zur EU-Konsultation zum Urheberrecht hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Anbieter generativer KI-Dienste sollen demnach künftig auch für die Erzeugung von Inhalten zahlen – etwa wenn ihre Systeme Texte, Musik oder Videos produzieren, die mit von Menschen geschaffenen Werken konkurrieren.

Bisher wird vor allem darüber gestritten, unter welchen Bedingungen Firmen urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training von KI-Systemen nutzen dürfen. Die Bundesregierung schlägt nun einen neuen Vergütungsanspruch vor, der bei der Erzeugung von KI-Inhalten ansetzt. Ziel sei es, dass Rechteinhaber „einen fairen Anteil an der Wertschöpfung“ durch die Nutzung von KI-Systemen in der EU erhielten, heißt es in dem Papier. Das Geld soll über Verwertungsgesellschaften an die Rechteinhaber fließen.

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Profitieren sollen davon nur Rechteinhaber, die ihre Werke kostenlos für das KI-Training zur Verfügung stellen. Wer der Nutzung seiner Werke für das Training widerspricht, soll stattdessen weiterhin individuelle Lizenzvereinbarungen mit KI-Anbietern aushandeln können. Ein weiteres Problem sieht die Bundesregierung darin, dass KI-Systeme aktuelle Medieninhalte im Internet suchen, auswerten und in eigenen Antworten zusammenfassen. Dadurch gingen den Medienunternehmen Besucher auf ihren Internetseiten und damit auch Werbe- und Abo-Einnahmen verloren, heißt es in dem Papier.