Medienauskunftsgesetz - Ein Versäumnis der Ampelkoalition

Die Ampelkoalition hat versäumt, ein „Medienauskunftsgesetz“ zu verabschieden, welches die Informationsrechte der Presse gegenüber Bundesbehörden stärken sollte. Der Text kritisiert die fehlende Umsetzung des Gesetzes und betont die Notwendigkeit starker Rechte für die freie Presse in einer Demokratie.

Die Ampelkoalition hat mehrere ihrer geplanten Vorhaben nicht umgesetzt, darunter auch ein „ Medienauskunftsgesetz “. Dieses Gesetz sollte das erste seiner Art gewesen sein, das die Informationsrechte der Presse gegenüber Bundesbehörden, und damit auch gegenüber der Bundesregierung, festgeschrieben hätte. Die Umsetzung eines solchen Gesetzes wäre eigentlich nur eine Formalität gewesen.

Die Justiz hatte bereits in die entstandene Lücke gesprungen und den Medien zunächst einen „Minimalstandard“ von Auskunftsansprüchen zuerkannt, den sie dann später etwas ausbaute. Schließlich steht in der deutschen Grundgesetz die Pressefreiheit. Roths Entwurf, der kurz vor der Verabschiedung durch das Kabinett stand, hat nicht viel mehr unternommen, als diese Urteile in Gesetzesform zu gießen. Abzüglich seiner Öffnung für Digitalmedien könnte man sagen, dass mit ihm der Stand der sechziger Jahre fortgesetzt worden wäre. Damals, als ich als Rechtspolitischer Korrespondent des Tagesspiegels arbeitete, versuchte ich, die Pressefreiheit in der deutschen Gesellschaft zu stärken. Neben meiner journalistischen Tätigkeit beratete ich die Redaktion zu Fragen der Informationsfreiheit und zur Durchsetzung presserechtlicher Auskunftsansprüche.In der deutschen Konsensdemokratie führten Medien-Auskunftsrechte lange ein Schattendasein. Klar, die Presse soll staatliche Macht kontrollieren - das klingt nach Konfrontation. Der Alltag mündet aber, auch aus praktischen Zwängen, eher in Formen der Kooperation. So arbeiten Medien und Vertreter aus Regierung und Behörden eng zusammen, um die Öffentlichkeit über wichtige Themen zu informieren.Es liegt auf der Hand, dass dieses Modell derzeit erheblich unter Druck gerät. Zu anfällig ist es für politische Nähen und den Gleichlauf von Interessen. Die AfD hat mit den „Altparteien“ längst die „Systemmedien“ in ihr anti-elitäres Visier genommen. Dass Medien und Regierung - oder etwa der Verfassungsschutz - darauf reagieren, indem sie enger zusammenrücken, dürfte sich als schlechteste aller Strategien erweisen. Spätestens dann dürfte klar werden, dass es starke Rechte braucht, um im staatlichen Machtbereich wirksam recherchieren zu können. Dass freie Presse eine Demokratie-Bastion in stürmischer Zeit nur dann ist, wenn sie ihre Arbeit unabhängig von politischer Gunst leisten kann. Im Ampel-Entwurf findet sich außer schönen Worten als Girlande fast nichts von dieser Einsicht. Macht die nächste Koalition es besser





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Medienfreiheit Pressefreiheit Medienauskunftsgesetz Ampelkoalition Demokratie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Kampf gegen die Pfunde, ein schwerer Start und ein Modegeschäft zieht umDie meistgeklickten lokalen Schlagzeilen aus den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke plus das Wetter: Alles Wichtige zum Start in den Tag im kurzen Überblick.

Weiterlesen »

Claudia Effenberg Teilt Erotische Fantasien in 'Ein Promi ein Joker'Claudia Effenberg sorgte im RTL-Format 'Ein Promi ein Joker' mit ihren offenen Aussagen über erotische Fantasien für Aufsehen. Die 59-Jährige sprach offen über Rollenspiele mit ihrem Mann Stefan Effenberg und sorgte damit für Gesprächsstoff.

Weiterlesen »

Claudia Effenberg enthüllt erotische Fantasien in 'Ein Promi ein Joker'Claudia Effenberg (59) sorgte im RTL-Format 'Ein Promi ein Joker' mit ihren offenen Aussagen über erotische Fantasien für Aufsehen. In der Schnellfragerunde beichtete sie, zahlreiche Fantasien zu haben, wenn sie ihren Mann anschaut, und scherzte, dass sie ihren Ehemann damit vielleicht umbringen würde.

Weiterlesen »

Die Drei-Hobbys-Theorie: Ein Rezept für ein erfüllteres Leben?Die 'Three Hobbies Theory' besagt, dass jeder Mensch drei Hobbys pflegen sollte: eins, das Geld einbringt, eins, das fit hält und eins, das die Kreativität fördert. Doch ist diese Theorie wirklich der Schlüssel zu einem erfüllteren Leben?

Weiterlesen »